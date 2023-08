Como criar espaços verdes para ambientar a piscina: dicas e inspirações

A piscina é um dos espaços mais agradáveis e disputados da casa, por ser onde podemos nos refrescar, relaxar e nos divertir. Mas para a piscina ficar ainda mais bonita e convidativa, é preciso pensar no paisagismo que comporá o espaço ao seu redor.

Uma das formas de valorizar o paisagismo da piscina é criar espaços verdes, áreas com plantas, flores, gramados ou jardins que trazem vida, cor e frescor para o ambiente.

Neste artigo, vamos te dar algumas dicas e inspirações de como criar espaços verdes para ambientar a piscina. Confira!

Defina o estilo do seu espaço verde

Existem vários estilos de paisagismo que podem ser aplicados na área da piscina, cada um com suas características e vantagens. Alguns dos estilos mais comuns são:

Tropical

É um estilo que remete aos climas quentes e úmidos, com plantas exuberantes, coloridas e exóticas, como palmeiras, bromélias, helicônias e orquídeas. É um estilo que cria um clima de resort na área da piscina, ideal para quem busca um refúgio natural e aconchegante.

Rústico

É um estilo que remete aos ambientes campestres ou litorâneos, com plantas simples, naturais e resistentes, como gramas, arbustos, flores silvestres e pedras. É um estilo que cria um clima de campo ou de praia na área da piscina, ideal para quem busca um refúgio simples e charmoso.

Moderno



É um estilo que remete aos ambientes urbanos ou industriais, com plantas minimalistas, geométricas e sofisticadas, como cactos, suculentas, bambus e folhagens. É um estilo que cria um clima de cidade ou de design na área da piscina, ideal para quem busca um refúgio elegante e refinado.

Escolha as plantas adequadas

Algumas das plantas adequadas para os espaços verdes da piscina são aquelas que se adaptam bem ao clima do local onde estão plantadas. As ideais são, as que não soltam muitas folhas ou sujeiras na água, que não têm espinhos ou substâncias alergênicas. Outro ponto é tamanho proporcional ao espaço disponível, que combinam com o estilo do ambiente.

Veja alguns exemplos de plantas que podem ser usadas nos espaços verdes da piscina:

Palmeiras

São plantas elegantes e imponentes, que podem ser plantadas em vasos ou diretamente no solo, criando um efeito vertical nos espaços verdes. Existem vários tipos de palmeiras, como a palmeira-leque, a palmeira-rabo-de-raposa, a palmeira-real e a palmeira-fênix. Elas precisam de sol pleno ou meia-sombra e rega moderada.

Bromélias

São plantas coloridas e exóticas, que podem ser plantadas em vasos, canteiros ou jardins verticais, criando pontos de cor nos espaços verdes. Elas se adaptam bem ao sol e à sombra, mas é preciso evitar o excesso de água no centro da planta, por poder causar apodrecimento.

Orquídeas

São plantas delicadas e sofisticadas, que podem ser cultivadas em vasos ou penduradas em árvores, ou pergolados, criando um efeito charmoso nos espaços verdes. Elas precisam de luz indireta, umidade e adubação regular para florescerem.

Helicônias

São plantas tropicais e exuberantes, que se destacam pelas suas inflorescências vermelhas, amarelas ou laranjas. Dessa forma, pode plantá-las em vasos ou canteiros, criando um contraste com o azul da piscina. Elas gostam de sol pleno ou meia-sombra, solo rico em matéria orgânica e rega frequente.

Grama

É uma planta simples e versátil, que serve como base para os espaços verdes da piscina. Portanto, ela é ideal para cobrir o solo, delimitar caminhos ou criar desenhos. Ela precisa de sol, água e poda para se manter verde e saudável. Existem vários tipos de grama, como a grama-esmeralda, a grama-são-carlos, a grama-bermuda e a grama-amendoim.

Crie os espaços verdes com criatividade

Por fim, após escolher as plantas para os seus espaços verdes, é hora de criar os espaços verdes com criatividade, aproveitando o espaço disponível e o estilo do seu ambiente.

Veja algumas ideias de como criar espaços verdes para ambientar a piscina:

Crie um jardim vertical na parede próxima à piscina, usando vasos suspensos ou painéis com plantas. Você pode usar plantas pendentes, como samambaias, jiboias ou columéias, ou plantas coloridas, como bromélias, orquídeas ou begônias;

Crie um canteiro ao redor da piscina, usando pedras ou madeira para delimitar o espaço. Você pode usar plantas baixas e rasteiras, como gramíneas, suculentas ou flores perenes, ou plantas altas e volumosas, como palmeiras, helicônias ou arbustos;

Crie um pergolado sobre a piscina, usando madeira ou metal para sustentar a estrutura. Você pode usar plantas trepadeiras, como glicínias, alamandas ou primaveras, ou plantas penduradas, como orquídeas, bromélias ou cactos;

Crie uma ilha no meio da piscina, usando uma plataforma flutuante ou fixa. Você pode usar plantas aquáticas, como vitórias-régias, ninfeias ou aguapés, ou plantas terrestres, como palmeiras, bromélias ou helicônias.