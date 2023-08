como cuidar de gerânios em vasos

Os gerânios são flores encantadoras que podem florescer o ano todo em vasos, desde que sejam bem cuidados. Com as dicas que vamos dar neste artigo, você pode cuidar de gerânios em vasos de forma simples e eficaz, garantindo que eles fiquem sempre lindos e saudáveis.

Origem, características e principais espécies de gerânios

Os gerânios são plantas da família das geraniáceas, que reúne cerca de 300 espécies, divididas nos gêneros Geranium e Pelargonium. Eles são originários da região sul da África, especialmente da África do Sul, onde foram descobertos pelos europeus nos séculos XVII e XVIII.

Os gerânios se destacam por suas flores vibrantes e coloridas, que variam do vermelho, rosa e roxo ao branco, laranja e salmão. As flores geralmente têm cinco pétalas e podem ter formas simples ou dobradas. As folhas são verdes, alternadas, dentadas e com nervuras. Os caules são suculentos e ramificados.

As principais espécies de gerânios cultivadas em vasos são:

Pelargonium hortorum: é a espécie mais comum de gerânios, resultado de cruzamentos entre as espécies Geranium africanus, Pelargonium zonale e Pelargonium inquinans. Ela tem flores de cores variadas, que podem ser lisas ou manchadas;

é a espécie mais comum de gerânios, resultado de cruzamentos entre as espécies Geranium africanus, Pelargonium zonale e Pelargonium inquinans. Ela tem flores de cores variadas, que podem ser lisas ou manchadas; Pelargonium peltatum: é a espécie conhecida como gerânio-pendente ou gerânio-hera, pois tem caules longos e flexíveis, que caem sobre o vaso. Ela tem flores simples ou dobradas, de cores claras ou escuras;

é a espécie conhecida como gerânio-pendente ou gerânio-hera, pois tem caules longos e flexíveis, que caem sobre o vaso. Ela tem flores simples ou dobradas, de cores claras ou escuras; Pelargonium graveolens: é a espécie conhecida como gerânio-cheiroso ou gerânio-de-folha-de-maçã, pois tem folhas aromáticas, que exalam um perfume semelhante ao da maçã. Ela tem flores pequenas e rosadas;

é a espécie conhecida como gerânio-cheiroso ou gerânio-de-folha-de-maçã, pois tem folhas aromáticas, que exalam um perfume semelhante ao da maçã. Ela tem flores pequenas e rosadas; Geranium renardii: é uma das poucas espécies do gênero Geranium que se adapta bem ao cultivo em vasos. Ela tem folhas redondas e aveludadas, com bordas onduladas. Ela tem flores brancas com veias roxas.

Escolha o vaso adequado

O primeiro passo para cuidar de gerânios em vasos é escolher o vaso correto para eles. Os gerânios não são muito exigentes quanto ao tamanho do vaso, mas é importante que ele tenha furos na parte inferior para garantir uma boa drenagem da água.

Você pode usar vasos de plástico, cerâmica, metal ou madeira, desde que sejam resistentes e leves. O ideal é que o vaso tenha pelo menos 15 cm de altura e 20 cm de diâmetro para cada planta. Se você quiser plantar mais de um gerânio no mesmo vaso, deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre eles.

Prepare o substrato ideal

O segundo passo para cuidar de gerânios em vasos é preparar o substrato ideal para eles. Os gerânios preferem um solo leve, solto, fértil e bem drenável, que permita o desenvolvimento das raízes e a absorção dos nutrientes.

Você pode usar um substrato comercial específico para gerânios ou fazer o seu próprio substrato misturando terra vegetal ou terra adubada com areia na proporção de 2:1. Você também pode adicionar um pouco de húmus de minhoca ou composto orgânico para enriquecer o solo.

Escolha o local ideal

O terceiro passo para cuidar de gerânios em vasos é escolher o local ideal para eles. Os gerânios são plantas que gostam muito de sol e calor, por isso devem ficar em locais bem iluminados e ventilados. Eles podem receber luz solar direta durante algumas horas do dia, mas também se adaptam à meia-sombra.

Você pode colocar os vasos de gerânio em jardins, varandas, janelas ou sacadas, desde que não fiquem expostos ao vento forte ou à chuva excessiva. Evite também locais muito úmidos ou frios, pois isso pode prejudicar o crescimento e a floração dos gerânios.

Regue na medida certa

O quarto passo para cuidar de gerânios em vasos é regar na medida certa. Os gerânios são plantas que toleram bem a seca, pois têm caules suculentos que armazenam água. Por isso, não é preciso regá-los com muita frequência nem com muita quantidade.

O ideal é regar os gerânios uma ou duas vezes por semana no verão e uma vez a cada 15 dias no inverno. A rega deve ocorrer pela manhã ou à tarde, evitando molhar as folhas e as flores.

Pode e adube regularmente

O quinto passo para cuidar de gerânios em vasos é podar e adubar regularmente. A poda deve ocorrer na primavera, antes da floração, para eliminar as partes secas, doentes ou danificadas da planta. Você também pode podar os ramos mais longos ou desproporcionais para dar uma forma mais harmoniosa ao gerânio.

Por fim, a adubação deve acontecer a cada 15 dias durante a floração, usando um adubo líquido específico para gerânios ou um adubo orgânico rico em fósforo.

