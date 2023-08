Hoje falaremos sobre como cuidar de plantas de jade, uma das espécies mais populares e fáceis de cultivar em casa. Neste artigo, vamos te dar algumas dicas de como cuidar de plantas de jade, desde a escolha do vaso, do substrato, da rega, da poda, da adubação e da propagação.

As plantas de jade, também conhecidas como suculentas da sorte ou árvores da amizade, são originárias da África do Sul com um aspecto exótico e charmoso, com folhas carnudas e brilhantes, que podem variar de verde a vermelho.

Além de serem muito bonitas e decorativas, as plantas de jade também são consideradas símbolos de prosperidade, longevidade e felicidade, sendo ótimas para presentear ou para ter em casa ou no escritório.

Como escolher o vaso e o substrato para plantas de jade?

A primeira dica de como cuidar de plantas de jade é escolher o vaso e o substrato adequados para elas. Elas são suculentas, ou seja, plantas que armazenam água nas suas folhas e caules.

Por isso, elas precisam de um vaso que tenha furos na parte inferior, para permitir a drenagem do excesso de água. O vaso pode ser de cerâmica, plástico ou metal, mas deve ter um tamanho proporcional ao da planta. O ideal é que o vaso tenha pelo menos 5 cm a mais do que o diâmetro do caule da planta.

Ademais, o substrato é a mistura de terra e outros materiais que preencherá o vaso e sustentar a planta. Para as plantas de jade, o substrato deve ser leve, arejado e bem drenado, para evitar o acúmulo de umidade e o apodrecimento das raízes.

Você pode usar uma mistura pronta para suculentas ou fazer a sua própria mistura com os seguintes ingredientes:

50% de terra vegetal ou húmus de minhoca;

25% de areia grossa ou perlita;

25% de casca de pinus ou carvão vegetal.



Misture bem os ingredientes e preencha o vaso até a metade. Depois, faça um buraco no centro e coloque a planta com cuidado. Complete com mais substrato até cobrir as raízes e deixar cerca de 2 cm livres na borda do vaso.

Como regar as plantas de jade?

A segunda dica de como cuidar de plantas de jade é regá-las corretamente. Elas não gostam de muita água, por poderem apodrecer facilmente. Por isso, é preciso regá-las com moderação e apenas quando o substrato estiver seco.

A frequência da rega dependerá das condições climáticas e da época do ano. Em geral, as plantas de jade precisam ser regadas uma vez por semana no verão e uma vez por mês no inverno. O importante é não encharcar o substrato nem deixar água acumulada no prato. Evite molhar as folhas e os caules da planta, pois isso pode causar manchas ou fungos.

Como podar as plantas de jade?

A terceira dica de como cuidar de plantas de jade é podá-las periodicamente. A poda é importante para manter a forma e o tamanho da planta, além de estimular o seu crescimento e a sua floração. Elas costumam florescer no outono ou no inverno, produzindo pequenas flores brancas ou rosadas, que duram poucos dias.

Para podar as plantas de jade, você deve cortar os ramos que estiverem muito longos, tortos ou danificados, sempre na altura de um nó ou de uma folha.

Após a poda, você deve limpar os cortes com um algodão embebido em álcool ou canela em pó, para evitar infecções ou pragas. Você também deve reduzir a rega e a exposição ao sol por alguns dias, para que a planta se recupere.

Como propagar as plantas de jade?

A quarta e última dica de como cuidar de plantas de jade é propagá-las facilmente. A propagação é o processo de multiplicar as plantas a partir de partes da planta mãe, como folhas ou ramos.

Para propagar as plantas de jade, você pode usar as folhas ou os ramos que sobraram da poda ou que caíram naturalmente da planta. Você deve deixar as folhas ou os ramos secarem por alguns dias em um local sombreado e arejado, até que se forme uma película protetora nos cortes.

Depois, você deve colocar as folhas ou os ramos sobre um substrato úmido e leve, como areia ou vermiculita. Você deve manter o substrato levemente úmido e exposto à luz indireta do sol. Em algumas semanas, você perceberá que as folhas ou os ramos vão emitir raízes e brotos, formando novas plantas.

Quando as novas plantas tiverem pelo menos 5 cm de altura, você pode transplantá-las para vasos individuais com o mesmo substrato usado para a planta mãe.