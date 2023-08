como cuidar de plantas pode beneficiar sua saúde mental

Você já se pegou admirando o verde das plantas e se sentindo mais calmo e sereno? A jardinagem terapêutica é uma prática que vem ganhando cada vez mais adeptos, e não é à toa. Neste artigo, exploraremos como a jardinagem pode ser uma forma poderosa de cuidar da mente e do bem-estar, transformando a rotina em um momento de conexão com a natureza e consigo mesmo.

Cuidar de plantas vai muito além de deixar o ambiente mais bonito, é uma atividade que traz inúmeros benefícios para a saúde mental e emocional das pessoas.

Benefícios da jardinagem para a saúde mental

Entre os principais benefícios da jardinagem para a saúde mental tem-se:

Redução do Estresse e Ansiedade

Primeiramente, o ato de mexer com a terra e cuidar das plantas ajuda a liberar endorfinas, os chamados “hormônios da felicidade”, que promovem sensações de bem-estar e redução do estresse e ansiedade.

Aumento da Autoestima

Ver suas plantas crescendo e florescendo pode trazer uma sensação de realização e aumentar a autoestima, pois você se sente capaz de cuidar e fazer algo prosperar.

Estímulo à Criatividade



A jardinagem permite que você exercite sua criatividade ao criar arranjos, combinar diferentes espécies de plantas e transformar o espaço em um verdadeiro refúgio verde.

Maior Conexão com a Natureza

O contato com a natureza é extremamente importante para o equilíbrio emocional. Ao cuidar de plantas, você se conecta com o ciclo da vida e se sente parte integrante do mundo natural.

Estímulo à Mindfulness

A jardinagem é uma atividade que exige foco e atenção plena no momento presente. É uma ótima forma de praticar mindfulness e se desconectar das preocupações do dia a dia.

Como começar a praticar a Jardinagem Terapêutica?

Apresentamos na sequência, ações para começar a praticar a jardinagem terapêutica:

Escolha um Espaço

Você não precisa de um grande jardim para começar. Mesmo um pequeno canteiro, vasos ou até mesmo plantas em casa podem ser suficientes para iniciar a prática.

Escolha as Plantas

Opte por plantas que se adaptem bem ao local onde você vai cultivá-las e que sejam de fácil manutenção. Suculentas, cactos e ervas aromáticas são boas opções para iniciantes.

Prepare a Terra

Certifique-se de que o solo esteja adequado para o plantio. Em seguida, adicione substrato e matéria orgânica para enriquecer a terra e garantir o bom desenvolvimento das plantas.

Crie um Cronograma de Cuidados

Estabeleça um cronograma de regas, adubação e podas para garantir que suas plantas estejam sempre saudáveis.

Plantas para relaxar e aliviar a ansiedade

Algumas plantas têm propriedades calmantes e podem ajudar a relaxar e aliviar a ansiedade.

A lavanda, por exemplo, é conhecida por seu aroma suave e relaxante, que ajuda a reduzir o estresse e a promover o sono tranquilo. A camomila também possui propriedades relaxantes e pode ser usada em chás para acalmar o corpo e a mente.

Outras plantas como a menta, a valeriana e a rosa também têm efeitos relaxantes e podem ser cultivadas facilmente em casa.

Plantas para estimular a criatividade

Se você está buscando estimular a sua criatividade, algumas plantas podem ser suas aliadas. O alecrim, por exemplo, é conhecido por estimular a memória e a criatividade. Tê-lo por perto enquanto trabalha ou estuda pode te ajudar a ter novas ideias e soluções.

A violeta é outra planta que pode ser cultivada para estimular a criatividade, pois suas cores e formas são inspiradoras e encantadoras.

Plantas para aumentar a energia e o bem-estar

Algumas plantas podem aumentar a energia e o bem-estar, ajudando a combater a fadiga e o cansaço. Dessa forma, o alecrim, além de estimular a criatividade, também tem propriedades revigorantes e pode te dar um impulso de energia.

O manjericão também é conhecido por aumentar a disposição e melhorar o humor. Portanto, ter essas plantas por perto pode te ajudar a enfrentar o dia a dia com mais disposição e alegria.

Receitas com plantas medicinais

Por fim, além de cultivar plantas com propriedades terapêuticas, você também pode utilizá-las para preparar receitas medicinais. Chás, infusões, óleos essenciais e tinturas são algumas das formas de aproveitar os benefícios das plantas medicinais.

Pesquise sobre as propriedades de cada planta e descubra como utilizá-las de forma segura e eficaz.

A jardinagem terapêutica é uma atividade simples e prazerosa que pode trazer inúmeros benefícios para a sua saúde mental e emocional. Ou seja, cultivar plantas é uma forma de conexão com a natureza, de se desconectar do estresse do dia a dia e de se cuidar de forma leve e prazerosa.

Cuide do seu jardim e cuide de você!