Como DEPOSITAR dinheiro no Caixa Tem? Confira o PASSO A PASSO

O Caixa Tem foi criado em 2020 pela Caixa Econômica Federal. O seu objetivo principal foi facilitar o recebimento de benefícios sociais do Governo Federal e benefícios trabalhistas dos brasileiros.

E ele já foi um sucesso de imediato. No ano do seu lançamento, o aplicativo teve mais de 303 milhões de downloads.

Agora, ele não é usado apenas para o recebimento de pagamentos, mas também conta com diversos serviços bancários disponíveis para os usuários.

A seguir, conheça o passo a passo completo para depositar dinheiro no aplicativo Caixa Tem e saiba como aproveitar todos os benefícios que ele oferece.

Como depositar dinheiro no aplicativo Caixa Tem?

Em primeiro lugar, é importante lembrar que o aplicativo Caixa Tem funciona como as demais contas corrente e poupança da Caixa. O app dá acesso à conta social digital dos beneficiários.

Assim, para fazer o depósito é necessário ter em mãos as informações da conta e agência. Confira o passo a passo:

Antes de tudo, baixe o aplicativo Caixa Tem no seu celular. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS; Após abrir o aplicativo, identifique os números da conta para depósito, que se localiza no canto superior direito da tela; Na sequência, clique em “Compartilhar conta”; Assim, anote os números que identificam a sua conta e a agência; Em posse desses dados, basta se dirigir até a uma agência da Caixa Econômica Federal ou à uma lotérica e realizar o depósito na conta.



Vale lembrar que para depositar nas casas lotéricas é necessário informar os dados da conta e agência para o atendente. Mas, caso o depósito seja no caixa eletrônico da agência, é preciso inserir o dinheiro no envelope e preencher os dados. Depois, é só escolher a opção de depósito e seguir as orientações da tela.

Limites para depósito

Antes de efetuar o depósito na sua conta social do Caixa Tem é importante conhecer as regras. A primeira delas é que existe um limite de saldo que pode ficar disponível na conta. Dessa forma, só é possível realizar depósitos de até R$ 5 mil.

Com relação ao limite diário para depósito, a Caixa Econômica orienta que os seus clientes se informem nas lotéricas e nas agências que buscarem atendimento.

Além do depósito na forma física, ou seja, com o dinheiro em mãos, também é possível depositar de outras formas. Nesse sentido, os usuários podem realizar transferências bancárias e PIX, utilizando as suas informações da conta.

Depositar dinheiro no Caixa Tem também é uma ótima forma de receber dinheiro de outra pessoa. Para isso, basta informar os dados bancários da conta.

Ademais, você pode conferir o saldo disponível acessando o aplicativo, nas opções de “Extrato” e “Mostrar saldo”.

Em quanto tempo o dinheiro cai na conta do Caixa Tem?

Esta é uma das principais dúvidas relacionadas à depósitos no Caixa Tem. Mas a resposta é diferente para cada tipo de depósito.

Para os depósitos realizados na “boca do caixa” das agências e nas lotéricas em dinheiro o valor cai na conta na mesma hora. Para os depósitos via envelope nos caixas eletrônicos é necessário esperar a conferência do envelope por um funcionário da agência.

Por isso, se você tem urgência em depositar e deixar o dinheiro disponível, o recomendado é fazer o depósito em dinheiro nas agências ou lotérica. Outra opção é utilizar o PIX, ferramenta que possibilita a transferência instantânea de valores, mesmo aos finais de semana e feriados.

Serviços disponíveis no aplicativo Caixa Tem

Como você já viu anteriormente, o Caixa Tem funciona como uma conta social digital e é parecido com as contas corrente e poupança da Caixa Econômica. Por isso, ele oferece uma série de serviços bancários para os seus usuários.

Entre os serviços incluem-se transferências bancárias, pagamento de boletos, recarga de celular, PIX e contratação de empréstimos. Mas é importante ficar atento aos limites da conta. Confira o que ela permite: