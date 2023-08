Como desativar o histórico de chamadas do WhatsApp iPhone 2023

Com seus recursos de mensagens, chamadas de voz e videochamadas, o WhatsApp se tornou parte integrante de nossa comunicação diária. É útil poder rastrear conversas anteriores com o WhatsApp, mas há momentos em que você prefere que sua privacidade seja protegida desativando o recurso de histórico de chamadas. Este artigo irá guiá-lo através das etapas para desativar o histórico de chamadas do WhatsApp no seu iPhone, garantindo que suas conversas permaneçam privadas.

Por que as chamadas do WhatsApp aparecem no registro do telefone?

Usando o WhatsApp, você pode fazer chamadas de áudio e vídeo. Você descobrirá que o registro de chamadas do seu iPhone contém números para os quais você ligou com o WhatsApp. Durante uma chamada de áudio, o Chamada de áudio no WhatsApp aparecerá ao lado do nome da pessoa.

Quando uma videochamada for feita, o ícone será alterado, o nome da pessoa será exibido e o texto Videochamada WhatsApp aparecerá abaixo.

Os usuários de iPhones são os únicos afetados por este problema. Há uma separação de chamadas para usuários do Android. Ao contrário das chamadas normais, as chamadas do WhatsApp não são exibidas no registro do telefone. Embora possam ter a opção de integrá-los, certamente podem desligá-los se não desejarem. Nesse caso, os usuários do Android levam vantagem.

É inútil tentar removê-los dos registros de chamadas. Para remover um aplicativo, você precisará sair da sua conta no aplicativo. Você não poderá mais usar o aplicativo depois que sua conta for removida.

Embora muitas pessoas tenham relatado esse problema ao WhatsApp e à Apple, nenhuma correção oficial foi lançada. Na comunidade, você encontra discussões atualizadas entre usuários e desenvolvedores no WhatsApp e nas páginas de suporte da Apple.

Também é recomendado fazer a pergunta tantas vezes quanto possível nessas comunidades. Como resultado, alguém pelo menos tentará entrar em contato com os desenvolvedores sobre isso. Num futuro próximo, estará disponível uma opção para desligar chamadas integradas em iPhones.

Por que desativar o histórico de chamadas do WhatsApp?

É possível desativar o histórico de chamadas do WhatsApp por vários motivos. Se você compartilha seu telefone com familiares ou colegas, você pode proteger sua privacidade evitando que outras pessoas vejam seus registros de chamadas. Além disso, limpar o histórico de chamadas também pode liberar espaço de armazenamento e otimizar o desempenho do dispositivo à medida que os registros de chamadas se acumulam ao longo do tempo.

Como impedir que chamadas do WhatsApp sejam exibidas no registro de chamadas do iPhone?

Como não existe a opção de desabilitar chamadas integradas ao WhatsApp no ​​iOS, é impossível evitá-las. Aqui, discutimos algumas soluções alternativas que você pode seguir para resolver essa situação.

Como remover chamadas do WhatsApp exibidas no registro do iPhone?

Não é possível desativar as chamadas do WhatsApp nos históricos de chamadas do iPhone. No entanto, existe uma opção para remover ou excluir os registros dos históricos de chamadas do iPhone se você estiver realmente incomodado com essas chamadas integradas.

#1. Método: usando o botão Editar

Para desativar o histórico de chamadas do WhatsApp, você pode usar o botão de edição em sua seção recente. Veja como fazer isso:

Abra o aplicativo Telefone.

Selecione Recentes .

Clique com o botão direito o Editar botão.

No lado esquerdo de todos os seus registros de chamadas, você pode ver um vermelho (-) ícone, no qual você pode clicar para excluir.

Para excluir os registros de chamadas mais rapidamente, deslize para a esquerda.

É possível bloquear uma determinada pessoa no WhatsApp ou no telefone caso você esteja recebendo ligações dela.

#2. Método: Usuário Individual

Você também pode, desativar o histórico de chamadas do WhatsApp do seu aplicativo de telefone seguindo as etapas abaixo:

Vou ao Recentes seção do Discador aplicativo. Na descrição, as chamadas do WhatsApp serão rotuladas como WhatsApp Audio. No registro de chamadas específico, deslize para a esquerda e toque no botão vermelho Excluir. Depois de excluído, clique em Feito .

Agora, seu histórico de chamadas não conterá registros da chamada do WhatsApp selecionada.

#3. Método: excluir todos os registros de chamadas de uma vez

Pode ser uma boa ideia excluir seus registros de chamadas do WhatsApp o mais rápido possível se eles representarem uma parte substancial de seu registro geral de chamadas. Se você quiser excluir todos os logs de uma vez, existe uma maneira de fazer isso. Você deve, entretanto, ter em mente que isso removerá todos os registros de chamadas do seu telefone, não apenas do WhatsApp. Veja como fazer isso:

Vá para Recentes no Discador aplicativo e toque Editar . No canto superior esquerdo, toque no Claro botão.

Ao fazer isso, você excluirá todos os registros de chamadas do seu iPhone, incluindo o WhatsApp.

Ainda posso receber mensagens do WhatsApp se eu desativar as chamadas do WhatsApp?

Não haverá como receber mensagens do WhatsApp se as chamadas do WhatsApp estiverem desativadas. No entanto, você não receberá mais notificações de mensagens e ainda poderá usar o aplicativo normalmente. Ainda é possível receber mensagens do WhatsApp se você seguir o segundo caminho que prescrevi.

As chamadas do WhatsApp podem ser desativadas em horários específicos do dia?

Nem o WhatsApp nem o iPhone oferecem um recurso integrado para desativar chamadas do WhatsApp em horários específicos do dia. Se não quiser que as chamadas recebidas o perturbem, você pode ativar a configuração Não perturbe do seu iPhone.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você como desativar o histórico de chamadas do WhatsApp no ​​iPhone. Esperamos que você tenha gostado deste artigo. Para mais informações, comente abaixo.

