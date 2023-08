Como desconfiar de pacotes muito baratos? Use essas dicas na hora de comprar

Muitas vezes, nos deparamos com ofertas de pacotes de viagens a preços extremamente baixos em empresas como a 123Milhas e a Hurb. Esses preços podem gerar dúvidas quanto à sua credibilidade. Segundo especialistas, é importante ter cuidado quando os preços estão muito abaixo do mercado. Apesar da possibilidade de dar certo, o cliente corre um risco.

Compreendendo o Modelo de Negócio

As empresas como a 123Milhas e a Hurb operam de maneira semelhante. Vendem pacotes a preços bem abaixo do mercado e emitem passagens ou concluem reservas posteriormente. No entanto, isso não significa necessariamente que sejam inseguras.

Se um serviço é oferecido com um preço muito abaixo da média de mercado, é natural desconfiar. No entanto, isso não quer dizer que a compra seja insegura. É importante que o cliente esteja ciente dos riscos envolvidos e esteja preparado para lidar com possíveis imprevistos.

Quando se trata de comprar pacotes de viagem baratos, a emissão imediata de passagens ou confirmações de reserva é sempre preferível. Além disso, é aconselhável fazer várias pesquisas e comparações antes de decidir pela compra.

O Caso da 123Milhas

A 123 Milhas opera com um banco de milhas, que são compradas de terceiros e utilizadas para emissão de passagens em nome de seus clientes. No entanto, a desvalorização das milhas tem afetado diretamente o negócio.

O cancelamento dos pacotes de viagem vendidos por 123Milhas levantou diversas questões. A razão oficial dada para o cancelamento foi a incapacidade de fornecer os serviços pelo preço acordado pelos clientes.

Os pacotes promocionais ofereciam preços baixos para passagens e hospedagens, bem abaixo da média do mercado. No entanto, alguns pacotes não tinham uma data de viagem definida.



Isso se deve ao fato de que a empresa precisava encontrar os dias mais baratos para voos e estadias. Com o aumento da demanda por viagens após a pandemia, a inflação em serviços como passagens aéreas e hospedagens começou a impactar o custo total das viagens.

Como resultado, 123Milhas e empresas semelhantes passaram a ter dificuldades em encontrar opções dentro do preço estabelecido nos pacotes de seus clientes. Isso resultou em perdas para essas empresas.

Implicações e próximos passos

A suspensão de 123Milhas do Cadastur e a subsequente investigação levantam questões importantes sobre o modelo de negócios da empresa e suas práticas. O impacto no setor de turismo e em seus clientes também é motivo de preocupação.

Enquanto a investigação continua, é crucial que os clientes afetados sejam compensados adequadamente. Da mesma forma, é necessário garantir que práticas semelhantes não se repitam no futuro.

A suspensão e a investigação de 123Milhas são um lembrete importante de que a transparência e a ética nos negócios são fundamentais para a confiança do cliente e o sucesso a longo prazo.

A investigação

A Senacan (Secretaria Nacional do Consumidor), um órgão do Ministério da Justiça em conjunto com o Ministério do Turismo, está investigando as práticas de negócios de 123Milhas e de outras empresas semelhantes, como a Hurb.

Várias pessoas foram prejudicadas pela decisão da empresa de cancelar os pacotes de viagem. Em resposta, 123Milhas prometeu fornecer vouchers para esses clientes, permitindo-lhes fazer novas compras em outras categorias em seu site.

O Caso da Hurb

A Hurb, por outro lado, funciona na lógica da compra coletiva. A empresa reúne um grande número de pedidos e negocia uma compra no “atacado” com hotéis ou companhias aéreas.

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) classifica essa estratégia como “sensível”. A entidade acredita que esses modelos de negócio demandam transparência por parte da empresa e conhecimento por parte dos consumidores.

Diante dos riscos envolvidos e do impacto na concorrência do setor, há uma forte demanda por regulamentação. O poder público pode desempenhar um papel crucial nesse sentido.

A compra de pacotes de viagem baratos pode ser tentadora, mas é importante estar ciente dos riscos envolvidos. As empresas como a 123Milhas e a Hurb têm modelos de negócio únicos e, embora possam oferecer ofertas atraentes, os consumidores devem proceder com cautela.