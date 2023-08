Como dobrar e organizar calças jeans e de alfaiataria em cabides, organizadores e gavetas?

As calças são peças indispensáveis no guarda-roupa de qualquer pessoa, pois são versáteis e combinam com vários estilos e ocasiões. Mas você sabe como dobrar e organizar as suas calças jeans e de alfaiataria de forma correta e eficiente?

Pois, neste artigo, vamos te ensinar algumas dicas de como organizar as suas calças no seu armário, aproveitando melhor o espaço e conservando melhor as peças. Então, acompanhe!

A importância de dobrar as calças corretamente

Dobrar as calças corretamente é importante por vários motivos.

Primeiro, porque evita que as peças fiquem amassadas, desbotadas ou deformadas;

Segundo, porque facilita a visualização e a escolha das peças na hora de se vestir;

Terceiro, porque otimiza o espaço no seu guarda-roupa, permitindo guardar mais peças ou deixar o ambiente mais arejado;

Quarto, porque preserva a qualidade e a durabilidade das peças, evitando que elas se desgastem ou rasguem com facilidade.

Como dobrar calças jeans?

As calças jeans são peças resistentes e práticas, que podem ser usadas em diversas situações. Mas como dobrar as calças jeans para guardar no seu armário? Na verdade, existem várias formas de fazer isso, dependendo do espaço disponível e da sua preferência. Veja algumas opções:

Dobrar calças jeans ao meio

Essa é a forma mais simples e rápida de dobrar as calças jeans. Você só precisa:

Inicialmente, alisar os bolsos da calça, empurrando-os para dentro;

Em seguida, deve segurar a calça pelo cós e sacudir para alisá-la;

Então, dobrar uma perna da calça sobre a outra, alinhando as costuras laterais;

Agora, dobrar o gancho da calça entre as pernas, deixando a parte da frente lisa;

Logo após, dobrar a barra da calça até o cós e alisar a peça;

Por fim, dobrar novamente a barra até a metade da perna da calça e alisar novamente; e, realizar a dobra do cós sobre a dobra da barra.

Pronto! Você já pode empilhar as suas calças em uma prateleira ou gaveta, alternando o lado do cós para deixar a pilha mais nivelada.

Enrolar

Essa é uma forma de dobrar as calças jeans que economiza espaço e evita vincos nas peças. Na realidade, aqui você só precisa abotoar a calça jeans e esticá-la em uma superfície plana. Então, dobrar a calça ao meio, juntando as pernas e dobrar o cavalo da calça.

Em seguida, deixe a peça reta, enrole a calça a partir da bainha, mantendo a dobra bem firme, e colocar um elástico ou uma fita em volta da calça enrolada para mantê-la no lugar.

Pronto! Você já pode guardar as suas calças em uma caixa organizadora ou em uma mala de viagem, facilitando a visualização e o manuseio das peças.

Como dobrar calças de alfaiataria?

As calças de alfaiataria são peças elegantes e sofisticadas, que exigem um cuidado especial na hora de dobrar e guardar. Isso porque elas são mais delicadas e propensas a amassar ou marcar. Veja algumas formas de dobrar as calças de alfaiataria sem danificá-las:

Pendurar calças de alfaiataria

Essa é a forma mais indicada para guardar as calças de alfaiataria, pois evita que elas fiquem amassadas ou com vincos indesejados. Você só precisa:

Em primeiro lugar, alisar os bolsos da calça, empurrando-os para dentro e segurar a calça pelo cós sacudindo para alisá-la;

Então, dobrar a calça ao meio pelo vinco frontal, alinhando as pernas e colocar um cabide com presilhas na parte superior da perna da frente da calça. Para isso, prenda as presilhas na parte inferior da perna da frente da calça, deixando-a esticada;

Desse modo, deve repetir o mesmo processo na perna de trás da calça, sobrepondo-a à perna da frente, e pendurar o cabide em um local arejado e livre de umidade.

Pronto! Você já pode manter as suas calças de alfaiataria sempre prontas para usar, sem precisar passá-las.

Dobrar em três

Essa é uma forma de dobrar as calças de alfaiataria que ocupa menos espaço e mantém os vincos originais das peças. Aqui, você só precisa alisar os bolsos da calça, empurrando-os para dentro, segurar a calça pelo cós e sacudir para alisá-la. Em seguida, dobre a calça ao meio pelo vinco frontal, alinhando as pernas, dobre a barra da calça até o cós e alise a peça.

Dobre novamente a barra até a metade da perna da calça e alisar novamente, e dobrar o cós sobre a dobra da barra.

Pronto! Você já pode guardar as suas calças em uma gaveta ou em uma mala de viagem, protegendo-as com um papel de seda ou um saco plástico.

Neste artigo, você viu que dobrar e organizar calças corretamente é importante para evitar que elas fiquem amassadas, desbotadas ou deformadas. Assim como, para facilitar a visualização e a escolha das peças na hora de se vestir, para otimizar o espaço no seu guarda-roupa e para preservar a qualidade e a durabilidade das peças.