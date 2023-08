Como é a prova de redação? Veja dicas

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é um exame promovido pelo governo federal através do Ministério da Educação (MEC). O exame tem como objetivo permitir que jovens e adultos que não terminaram os estudos na idade adequada obtenham certificação do ensino fundamental e médio.

A data de aplicação das provas do Encceja 2023 está se aproximando. De acordo com o cronograma, o Inep aplicará as provas do Encceja 2023 no dia 27 de agosto. Haverá locais de prova em todo o país e as cartilhas do participante já foram divulgadas.

As provas do Encceja são compostas a partir dos componentes curriculares do ensino fundamental ou médio, a depender do nível de certificação buscado pelos estudantes. Além das questões objetivas, o Inep aplica também uma prova de redação, cujo valor é 10.

Para obter aprovação no exame, é indispensável obter nota igual ou maior que cinco na prova de redação. Pensando nisso, explicaremos a seguir como são as provas de redação do Encceja e apresentaremos algumas dicas de como mandar bem nessa avaliação. Confira!

Como é a redação do Encceja?

A prova de redação do Encceja é aplicada tanto para os candidatos do ensino fundamental quanto para os candidatos do ensino médio. No entanto, os temas propostos em cada avaliação são diferentes, assim como as competências avaliadas em cada nível.

Apesar dos temas variados, todos os anos o ENCCEJA mantém o mesmo tipo de texto cobrado dos alunos: uma dissertação argumentativa. Nesse sentido, a avaliação apresenta um tema da atualidade de relevância no cenário do Brasil, geralmente apresentando um problema que assola nosso país, e solicita que o candidato escreve um texto que apresente uma solução para esse problema baseando-se nos seus conhecimentos de vida.

Portanto, é importante que o estudante esteja atualizado sobre as principais questões da atualidade e tenha arcabouço para fundamentar o seu texto com argumentos válidos e que não desrespeitem os direitos humanos. Na própria proposta da redação a avaliação apresenta um texto base para que o participante entenda o ponto central.

Além disso, é importante ter conhecimento sobre a norma-padrão da Língua Portuguesa e conhecer a estrutura do tipo textual proposto. Todos esses aspectos são avaliados pelo Inep para estabelecer a pontuação obtida pelo estudante na prova. Para isso, o Inep estabelece competências que estão descritas nas cartilhas do participante do Encceja.



Competências da redação do Encceja

De acordo com as cartilhas do participante, para a prova de redação do ensino fundamental, há a cobrança de quatro competências:

