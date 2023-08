Como é a redação da FUVEST? Veja dicas para a prova

O Vestibular Fuvest, que seleciona alunos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), é um dos mais tradicionais e concorridos do país. Desse modo, os estudantes que desejam fazer as provas devem iniciar a preparação para as provas com bastante antecedência.

Para fins de classificação dos candidatos, além das provas objetivas sobre assuntos de conhecimentos gerais e das provas de conhecimentos específicos, a Fuvest aplica também uma prova de redação.

A prova de redação da Fuvest é uma das mais difíceis, pois exige a produção de um texto sobre o tema proposto pela banca. Nesse sentido, é preciso ter conhecimentos sobre produção textual, norma-padrão da Língua Portuguesa e também sobre temas da atualidade que podem cair na avaliação.

Além disso, a redação da Fuvest se difere das provas de redação de outros vestibulares tradicionais e da avaliação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), por exemplo. Desse modo, os candidatos interessados em ingressar na USP devem estudar as particularidades e exigências específicas dessa banca para a redação.

Pensando nisso, apresentamos nesse texto o que é exigido do candidato na prova de redação do Vestibular Fuvest. Além disso, você poderá ver dicas de como usar o seu conhecimento para garantir um boa nota nessa avaliação!

Estrutura da redação

A prova de redação do Vestibular da USP exige, tradicionalmente, a produção de uma dissertação de caráter argumentativo em língua portuguesa. Neste texto, o estudante deverá apresentar um ponto de vista sobre o tema proposto, sustentando-o através de argumentação.



Portanto, o estudante deverá mobilizar seus conhecimentos para demostrar a sua capacidade de argumentar e articular as informações usando a norma padrão do português.

A estrutura canônica de uma redação é composta por três grandes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na prova de redação da Fuvest, os candidatos devem seguir essa estrutura, apresentando o assunto geral a ser abordado logo na introdução.

No desenvolvimento, que poderá ser feito em até dois parágrafos, é necessário apresentar a argumentação em defesa de um ponto de vista. É principalmente nessa parte do texto que o estudante pode demonstrar a sua capacidade crítico-argumentativa.

Já na conclusão, o candidato deve “amarrar” as ideias apresentadas no texto, dando um fechamento coerente com os argumentos abordados. Diferente da redação do Enem, a redação da Fuvest não exige a apresentação obrigatória de uma proposta de intervenção a um possível problema apresentado. No entanto, caso o estudante queira apresentar essa proposta, a conclusão é a parte do texto ideal para isso.

Além disso, a Fuvest exige obrigatoriamente a apresentação de um título na prova de redação. Uma dica para escrever um bom título bom é deixar para criá-lo após escrever e ler toda a redação. Assim, será possível escolher um título de impacto que seja coerente com o conjunto textual.

O que a Fuvest avalia na redação?

Em síntese, a Fuvest avalia os candidatos na prova de redação a partir de três aspectos principais:

Desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo-argumentativo;

Coerência dos argumentos e articulação das partes do texto;

Correção gramatical e adequação vocabular.

Nesse sentido, além de se ater ao formato do texto e aos aspectos do tipo textual exigido, o estudante deve trabalhar bem aspectos como coesão, coerência, e correção gramatical.

Entre os aspectos gramaticais avaliados pela Fuvest estão: ortografia, morfologia, sintaxe, pontuação e o emprego adequado do vocabulário.

A escolha das palavras e a clareza na argumentação são fundamentais. Portanto, dominar a norma-padrão escrita da língua portuguesa ajudará muito o candidato a fazer as melhores escolhas na construção do texto. Além de escrever corretamente as palavras e pontuar o texto corretamente, o estudante deverá fazer boas escolhas no uso dos verbos e conectivos.

Ao estudar esses aspectos e praticá-los na escrita de textos durante os estudos para o Vestibular Fuvest, o candidato conseguirá aprimorar suas habilidades para a prova de redação.

Veja mais informações no Guia de Provas da Fuvest.