Como entrar em contato com o SUPORTE do FACEBOOK?

O Facebook é uma das maiores redes sociais do mundo, com mais de 2 bilhões de contas ativas em todo o globo. Para uma empresa desse tamanho, é fundamental possuir canais de contato para resolver problemas de usuários e bugs no sistema. Neste artigo, vamos explorar as diferentes maneiras de entrar em contato com o suporte do Facebook.

Através do Chat Online

O chat online é uma opção disponível para algumas contas de empresas do Facebook Business. No entanto, pode ser um pouco difícil de encontrar. Veja como acessá-lo:

Abra o menu do Facebook clicando em sua foto de perfil. Role a tela e encontre a opção “Central de Ajuda”, depois toque em “Central de Ajuda”. Acesse a “Central de Ajuda para Empresas”. Toque em “Começar” abaixo da frase “Encontre respostas ou fale conosco”. Selecione a opção que mais se enquadra no seu problema. Role a tela até encontrar a opção “Precisa de mais ajuda? Entre em contato com o Suporte”.

Caso essa opção não esteja disponível para você, não se preocupe. Existem outras formas de entrar em contato com o suporte do Facebook.

Através do Telefone

Diferentemente de outras empresas, o Facebook não possui canais de contato de suporte através do telefone. O único número disponível é para a ouvidoria do Facebook, destinado àqueles que obtiveram algum tipo de suporte, mas o problema não foi resolvido. Se esse for o seu caso, você pode ligar para 0800-047-4683. Caso você seja uma pessoa com deficiência auditiva ou de fala, ligue para 0800-047-4699. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 17h.

Através do E-mail

Outra opção para entrar em contato com o suporte do Facebook é através do e-mail. Existem vários endereços de e-mail específicos para diferentes tipos de problemas. Confira abaixo:



Você também pode gostar:

phish@fb.com : para denunciar golpes ou tentativas de phishing dentro do Facebook. : para denunciar golpes ou tentativas de phishing dentro do Facebook.

disabled@fb.com : caso esteja tentando recuperar uma conta que foi desabilitada. : caso esteja tentando recuperar uma conta que foi desabilitada.

appeals@fb.com : para enviar mais informações após entrar com um recurso contra a desabilitação da sua conta no Facebook. : para enviar mais informações após entrar com um recurso contra a desabilitação da sua conta no Facebook.

legal@fb.com : para questões legais. : para questões legais.

press@fb.com : para entrar em contato com a imprensa do Facebook para questões jornalísticas. : para entrar em contato com a imprensa do Facebook para questões jornalísticas.

privacy@facebook.com : para resolver questões relacionadas à privacidade. : para resolver questões relacionadas à privacidade.

info@facebook.com: para informações gerais. : para informações gerais.

Central de Ajuda do Facebook

Se você possui um problema simples e deseja algumas dicas de como resolvê-lo, a Central de Ajuda do Facebook é uma ótima opção. Lá, você pode encontrar respostas para diversas dúvidas sobre contas e publicações, além de receber instruções passo a passo para solucionar problemas específicos. Para acessar a Central de Ajuda, siga os passos abaixo:

Na tela inicial do aplicativo do Facebook, abra o menu. Role a tela para baixo e encontre a opção “Ajuda e suporte”. Toque em “Central de Ajuda”.

Agora, basta encontrar o seu problema e ler as instruções para resolvê-lo.

Enviar um Relatório para o Facebook

Se nenhuma das opções anteriores resolver o seu problema, você também pode entrar em contato com o Facebook através de um relatório. Siga os passos abaixo:

No aplicativo do Facebook, abra o menu e role a tela para baixo. Encontre e toque na opção “Ajuda e Suporte”. Toque na opção “Relatar um problema”. Em seguida, toque em “Continue para relatar um problema”. Para um atendimento mais preciso, toque em “Incluir no relatório” para que o suporte tenha acesso aos dados da sua conta que podem ajudá-los a resolver o problema. Selecione o produto sobre o qual deseja falar. Descreva seu problema de forma detalhada. Você também pode enviar prints do seu smartphone, tocando em “Carregar do smartphone”. Toque em “Enviar” e aguarde o contato do suporte do Facebook.

Conclusão

Entrar em contato com o suporte do Facebook pode ser um desafio, mas existem diversas opções disponíveis para resolver problemas e obter suporte. Através do chat online, telefone, e-mail ou relatório, você pode contar com a equipe de suporte do Facebook para ajudá-lo a solucionar qualquer dificuldade que possa enfrentar na plataforma. Lembre-se de utilizar o canal mais adequado para o seu problema e fornecer todas as informações necessárias para um atendimento eficiente.