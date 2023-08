Como entrar no pelo WHATSAPP Computador/notebook?

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, permitindo que os usuários se conectem e se comuniquem de forma rápida e conveniente. Embora a versão móvel do aplicativo seja amplamente utilizada, muitas pessoas desconhecem a existência do WhatsApp Web, uma versão online que pode ser acessada pelo computador.

Neste guia completo, você aprenderá como entrar no WhatsApp Web pelo PC, além de descobrir as principais vantagens e como desconectar sua conta quando necessário.

O que é o WhatsApp Web?

O WhatsApp Web é a versão do aplicativo para navegadores, que permite que os usuários acessem sua conta do WhatsApp através do computador. Com essa ferramenta, é possível realizar praticamente todas as atividades que podem ser feitas na versão móvel, incluindo conversar com contatos, enviar arquivos, participar de grupos e enviar mensagens de voz.

Vantagens do WhatsApp Web

Praticidade

Uma das principais vantagens de utilizar o WhatsApp Web é a praticidade oferecida pela plataforma. Ao acessar o aplicativo pelo computador, você pode desfrutar de todas as funcionalidades do WhatsApp, utilizando um teclado e uma tela maior. Além disso, não é necessário desbloquear o celular a cada nova mensagem recebida, basta ter o computador aberto para visualizar as conversas.

Mobilidade

Outra vantagem do WhatsApp Web é a possibilidade de utilizá-lo em qualquer lugar, desde que haja um computador disponível. Isso permite que você continue suas conversas iniciadas no celular sem a necessidade de carregar o aparelho para todos os lugares.



Você também pode gostar:

Como acessar o WhatsApp Web pelo PC

Agora que você já conhece as vantagens do WhatsApp Web, vamos explicar passo a passo como entrar na plataforma pelo seu computador. Siga as instruções abaixo:

Passo 1: Acesse o site correto

Abra o navegador de sua preferência e pesquise por “WhatsApp Web” no Google. Clique no primeiro link que aparecer nos resultados da busca.

Passo 2: Verifique o QR Code

Ao carregar a página do WhatsApp Web, você verá um QR Code na tela. Agora, abra o aplicativo do WhatsApp em seu celular e toque no ícone com três pontos na parte superior direita. Selecione a opção “WhatsApp Web” no menu que aparecer. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido no computador e aguarde a leitura.

Passo 3: Acesse as configurações do app

No seu celular, toque no ícone com três pontos no canto superior direito do aplicativo do WhatsApp. Na lista de opções, selecione “WhatsApp Web” para acessar as configurações relacionadas aos dispositivos conectados.

Passo 4: Selecione a opção correta

Dentro das configurações do WhatsApp Web, você encontrará a opção “Aparelhos conectados”. Clique nessa opção para visualizar todos os dispositivos conectados à sua conta do WhatsApp

Passo 5: Inicie o processo de escaneamento

Dentro da tela de “Aparelhos conectados”, você verá o botão “Conectar um aparelho”. Ao clicar nesse botão, a câmera traseira do seu celular será ativada para escanear o QR Code.

Passo 6: Escaneie o QR Code

Posicione a câmera do celular em frente à tela do computador, certificando-se de que o QR Code esteja alinhado com o espaço indicado na tela. Aguarde até que o escaneamento seja concluído com sucesso. Após o processamento bem-sucedido, o seu computador será autorizado a acessar a sua conta do WhatsApp.

Lembre-se de salvar o endereço do WhatsApp Web em seus favoritos para facilitar o acesso futuro à plataforma.

Dicas adicionais para solucionar problemas

Caso o processo descrito acima não funcione corretamente, é possível que o aplicativo não esteja com a permissão adequada para acessar a câmera do seu celular. Para resolver esse problema, siga as instruções a seguir:

No Android, acesse as Configurações, depois entre em Aplicativos, WhatsApp, Permissões e ative a permissão para a câmera.

No iPhone, entre em Ajustes, depois WhatsApp e dê permissão para a câmera.

Após conceder permissão para a câmera, reinicie o processo de escaneamento do QR Code.

Como desconectar o WhatsApp Web

Se você deseja desconectar sua conta do WhatsApp Web de um computador específico, siga as instruções abaixo:

Abra o aplicativo do WhatsApp em seu celular. Acesse as configurações do aplicativo, tocando no ícone com três pontos no canto superior direito. Selecione a opção “WhatsApp Web” no menu. Toque na opção “Sair de todos os computadores” para encerrar todas as sessões ativas.

Após seguir esses passos, todas as sessões previamente estabelecidas serão interrompidas e você precisará escanear o QR Code novamente caso queira acessar o WhatsApp Web em um novo dispositivo.

Como baixar o WhatsApp Web?

Se você deseja ter o WhatsApp Web instalado em seu computador como um programa independente, siga os passos abaixo:

Acesse o site oficial do WhatsApp Web em seu navegador. Procure pela opção de download e clique nela. Siga as instruções na tela para baixar e instalar o software em seu sistema operacional.

Após a instalação, você terá uma versão do WhatsApp Web que pode ser acessada diretamente através de um ícone em sua área de trabalho.

Ademais, o WhatsApp Web é uma excelente ferramenta para aqueles que desejam utilizar o aplicativo em seu computador. Com ele, você pode aproveitar todas as funcionalidades do WhatsApp em uma tela maior e com a praticidade de um teclado. Além disso, a mobilidade oferecida permite que você continue suas conversas em qualquer lugar, desde que haja um computador disponível.

Agora que você sabe como acessar o WhatsApp Web pelo PC, aproveite todas as vantagens e facilidades que essa plataforma oferece. Lembre-se de seguir as instruções corretamente e de desconectar sua conta quando necessário para garantir a segurança de suas informações.