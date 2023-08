Como escolher a faculdade de Medicina ideal? Veja dicas

Escolher uma boa faculdade de Medicina não é uma tarefa simples. Atualmente, existem diversas instituições de ensino que oferecem o curso, mas nem todas elas podem ser uma boa opção para você.

É fundamental ter em mente que uma instituição pode ser ideal para um estudante, mas pode não ser a melhor alternativa para outro. Assim, alguns pontos devem ser observados para que você consiga fazer a melhor escolha possível.

Para te ajudar a tomar essa decisão importante e impactante para o seu futuro profissional, o artigo de hoje separou um resumo com algumas dicas sobre como escolher a faculdade de Medicina ideal. Vamos conferir!

Verifique a situação da instituição no MEC

A primeira providência é verificar se a instituição e o curso são reconhecidos pelo MEC, Ministério da Educação. Além disso, é interessante também que você consulte a nota que o Ministério da Educação atribuiu à faculdade: essa pontuação é um índice importante que indica a qualidade do curso naquela universidade de forma geral.

Faça uma pesquisa detalhada

Antes de tomar qualquer decisão importante, é fundamental que você faça uma pesquisa detalhada sobre o curso de Medicina e sobre a instituição de seu interesse.

Para encontrar a alternativa ideal para você, faça uma pesquisa abrangente que considere diferentes faculdades de Medicina. Ao longo da sua busca, analise aspectos como currículo, corpo docente, infraestrutura, recursos de pesquisa, parcerias hospitalares e oportunidades de especialização.

Considere o custo



Você também pode gostar:

Quando pensamos no curso de Medicina, é importante ter em mente que o custo da faculdade é um fator importante.

Se você prefere não ter despesas com a universidade, então é importante que você direcione as suas opções para as instituições públicas. Porém, mesmo nesse caso, é fundamental considerar outros custos que podem estar envolvidos, como moradia, material didático, transporte, etc.

Caso você esteja interessado em estudar em uma universidade privada, é fundamental que você pesquise sobre os valores das mensalidades. Tenha em mente que as mensalidades variam muito conforme a universidade e, dessa forma, é importante que você encontre uma opção que caiba no seu bolso.

Além disso, algumas universidades oferecem bolsas de estudo para os novos alunos. Caso você esteja interessado nesse tipo de oportunidade, não se esqueça de buscar informações sobre o funcionamento dos processos seletivos com antecedência para que você tenha tempo de participar dos mesmos também.

Existem outras opções para os estudantes que buscam auxílio econômico, como o Prouni e o FIES. Os dois são programas do Governo Federal.

Concorrência

Todos nós sabemos que o curso de Medicina é um dos mais concorridos. Porém, a concorrência varia muito conforme a universidade.

Em instituições tradicionais, como a Universidade de São Paulo (USP), a concorrência pode ser muito alta. Segundo dados publicados no portal da USP, a disputa pelo curso de Medicina na última edição do vestibular foi caracterizada por 118 candidatos por vaga para o curso ministrado em São Paulo e 95,9 inscritos para Medicina na cidade de Ribeirão Preto, seguido de Bauru com 78,3 para cada vaga.

Localização da instituição

Um erro de muitos candidatos é pesquisar cursos de Medicina somente nas grandes cidades e capitais. Saiba que algumas das melhores faculdades de Medicina estão localizadas no interior de muitos estados: é o caso, por exemplo, dos cursos de Medicina da USP ministrados em Bauru e Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Dessa forma, vale a pena ampliar os seus horizontes quanto à localização da universidade.

Outro elemento que deve ser considerado é o valor da mensalidade em relação à localização da universidade. Muitos candidatos acreditam que estudar em uma cidade perto da própria residência é mais econômico, mas isso nem sempre é verdade. Se o curso de Medicina em uma cidade de outro estado, por exemplo, possuir uma mensalidade muito inferior à mensalidade de uma instituição perto de você, vale a pena considerar essa alternativa como uma opção viável e econômica.