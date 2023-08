como estudar o tema para o ENEM

A variação linguística é um tema de grande relevância no estudo da linguística e das ciências sociais. Ela se refere às múltiplas formas que uma língua pode assumir, tanto em termos de pronúncia, vocabulário e gramática, como em relação a aspectos sociais, como a classe social, a idade, a etnia e o contexto comunicativo.

No Brasil, a variação linguística é especialmente evidente e complexa, tornando-se um objeto de estudo fascinante e fundamental para entender a identidade e a pluralidade linguística do país.

Por isso, a seguir abordaremos a importância da variedade linguística e investigaremos as diferentes formas como as questões relacionadas a esse assunto pode aparecer no vestibular.

Os tipos de variação

As variações linguísticas são fenômenos naturais que ocorrem na língua em função de diferentes contextos e influências. Entre os principais tipos de variações, destacam-se as variações diatópicas, diacrônicas, diastráticas e diafásicas.

As variações diatópicas dizem respeito às diferenças linguísticas que ocorrem em diferentes regiões geográficas. Cada localidade pode desenvolver particularidades no modo de falar, no vocabulário utilizado e até mesmo na gramática empregada. Essas variações regionais são uma manifestação da diversidade cultural do país, refletindo a riqueza e pluralidade do Brasil.

As variações diacrônicas referem-se às mudanças linguísticas que acontecem ao longo do tempo. As línguas estão em constante evolução, e com o passar das gerações, palavras caem em desuso, novos termos são incorporados e alterações fonéticas e gramaticais podem ocorrer. Nesse sentido, a variação diacrônica é um fenômeno que revela a história e a trajetória da língua portuguesa ao longo dos séculos.

As variações diastráticas estão relacionadas às diferenças linguísticas que ocorrem entre diferentes grupos sociais. Aspectos como classe social, nível de escolaridade, idade e ocupação podem influenciar a forma como as pessoas falam. Essas variações sociais podem ser percebidas, por exemplo, na linguagem utilizada por pessoas de diferentes níveis de educação ou em situações formais e informais.

Por fim, as variações diafásicas dizem respeito às diferenças de linguagem que ocorrem de acordo com o contexto comunicativo. A forma de falar pode variar dependendo da situação, como na linguagem utilizada em um discurso formal ou em uma conversa entre amigos. Desse modo, diferentes registros linguísticos são empregados para se adequar às diferentes situações de comunicação.



Variedade Linguística no Enem

Nas questões de língua portuguesa, os vestibulares podem explorar a diversidade linguística de diferentes maneiras. As provas de língua portuguesa podem incluir textos e trechos de obras literárias que apresentem variações linguísticas, por exemplo, convidando os candidatos a analisar e interpretar essas diferenças. Isso não apenas enriquece a experiência de leitura dos estudantes, mas também promove uma reflexão crítica sobre a diversidade cultural e linguística do Brasil.

Na prova de redação, a variedade linguística também pode desempenhar um papel importante. Os temas propostos podem abordar questões sociais e culturais do país, levando os candidatos a refletir sobre as diferenças linguísticas e suas implicações na sociedade.

Para estudar esse conteúdo para o Enem ou vestibular, é importante:

Ler e analisar textos : Leia textos e crônicas que explorem as variedades linguísticas do Brasil. Faça anotações sobre as diferenças de sotaque, expressões e vocabulário utilizados em diferentes regiões.

Estudar teoria sociolinguística : Busque materiais que expliquem os conceitos da sociolinguística, como as variações linguísticas, fatores que as influenciam e a importância de reconhecer e valorizar a diversidade linguística.

Praticar redação : Treine a escrita de redações que abordem a temática da diversidade linguística, desenvolvendo argumentos sólidos e sensíveis sobre o assunto.

Participar de debates: Busque debater sobre o tema com colegas, professores e em grupos de estudo. Ouça diferentes perspectivas e argumentações, ampliando sua compreensão sobre a diversidade linguística no Brasil.

