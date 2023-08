como estudar para a prova?

EM 2023, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) será aplicado nos dias 05 e 12 de novembro. Mas, como a data da prova está se aproximando, muitos estudantes querem saber se ainda é possível estudar para a prova.

A resposta é sim. Para se preparar para a prova do ENEM em pouco tempo é preciso conhecer muito bem o formato do exame e conferir as dicas que separamos.

Entenda a estrutura da prova

Você sabe como é a estrutura da prova do ENEM?

A prova é composta pela redação e mais quatro áreas de conhecimento. São elas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;



Ciências Humanas e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.

Não tente revisar todo o conteúdo

Tenha em mente que a prova do ENEM está se aproximando. Dessa maneira, a revisão completa de todo conteúdo programático com profundidade não é a melhor forma de estudar nesse momento.

É importante que você consiga estudar de forma eficaz para aproveitar todo o tempo disponível. Apesar de a data da prova estar próxima, ainda é possível se preparar para a prova.

Direcione o foco dos seus estudos



Com tempo reduzido para estudar, é muito importante que você direcione o foco dos seus estudos.

A prova é dividida em várias áreas do conhecimento. Sendo elas: ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Assim, se o candidato deseja ingressar no curso de Engenharia, por exemplo, deve focar em matemática e suas tecnologias. Estude, dessa maneira, as matérias mais relevantes para essa área.

Não se esqueça da redação

Aproveite os momentos finais dos seus estudos para praticar ainda mais a redação do ENEM. Lembre-se de que ela é uma das partes mais importantes de toda a prova e poderá fazer muita diferença na composição da sua média final.

A prova do ENEM exige que o candidato redija um texto dissertativo-argumentativo, ou seja, um texto em que se discute um tema com argumentos que defendem uma posição sobre o assunto.

Utilize os temas das edições anteriores da prova do ENEM para praticar a redação. Dentre os temas já abordados pelo ENEM, podemos destacar:

A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira;

Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil;

A democratização do acesso ao cinema no Brasil;

Controle os seus acertos e erros

Na reta final para o ENEM, é fundamental que você faça o controle sobre os seus acertos e os erros em um simulado, por exemplo.

Lembre-se de que estudar por meio de simulados e provas anteriores do ENEM é uma das melhores formas de se preparar para a prova. Porém, não basta simplesmente fazer o simulado: é importante que você analise os seus erros e os seus acertos no mesmo.

Essa estratégia irá te ajudar a identificar quais são os seus pontos fracos e fortes nas áreas que compõem a prova do ENEM. Assim, nessa reta final rumo ao exame, você poderá direcionar o foco nos seus estudos nos tópicos que você está errando mais, aprimorando as suas áreas de maior dificuldade.

Estude de forma organizada

A organização será uma aliada muito importante para quem quer estabelecer uma rotina de estudos eficiente para a prova do ENEM. É importante manter uma rotina e um plano de estudos organizados de acordo com os seus objetivos. Além disso, busque definir metas claras de acordo com o tempo que você tem à disposição até a data da prova do ENEM.

É fundamental, por exemplo, que você determine horários fixos de estudos para que você não perca tempo ao longo da semana sempre buscando um horário para estudar.

Datas do ENEM 2023

Por fim, confira as principais datas presentes no cronograma oficial do ENEM 2023:

A próxima data relevante é a divulgação do cartão de confirmação de inscrição, que irá acontecer em outubro. O documento irá conter informações como os horários e os locais de realização da prova.

Como mencionado, o ENEM 2023 será aplicado em dois dias, são eles:

05 de novembro , das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.