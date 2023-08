Como estudar para o Enem? Descubra dicas para se preparar para as provas

O Exame Nacional do Ensino Médio chega à sua 25ª aplicação, e é uma forma de conseguir ingressar em uma faculdade. Por isso, é muito importante aprender como estudar para o Enem e se planejar para conseguir uma boa nota.

Se você ainda não sabe como se preparar para a prova e nem organizar os conteúdos, não se desespere. Deixamos várias dicas incríveis, que vão te ajudar a dar os primeiros passos no planejamento e conseguir chegar mais perto da sua matrícula na faculdade.

Como funciona a prova do Enem

O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, uma avaliação dos alunos que estão ou já se formaram, que garante o acesso às faculdades no Brasil. Ela acontece sob a criação e supervisão do Inep, que aplica o exame em território nacional.

Atualmente, a prova acontece em duas datas: são dois domingos para realizar um exame de 90 questões, cada. Cada questão possui 5 alternativas diferentes, com apenas uma resposta correta. Confira como fica a divisão dos conteúdos nos dois dias:

Prova 1: Redação, Ciências humanas, Linguagens e códigos;

Prova 2: Ciências da Natureza, Matemática.

No primeiro dia, os candidatos têm 5 horas e 50 minutos para realizar a prova, incluindo o tempo para elaborar a redação. Já no segundo dia, são 5 horas para finalizar os conteúdos das matrizes e entregar o gabarito.

Antes de realizar a prova, é preciso se preparar para garantir uma boa nota. Por isso, algumas ações simples podem ajudar a desenvolver os conhecimentos. Para facilitar ainda mais, separamos algumas dicas para te mostrar como estudar para o Enem, confira.

1.Leia o edital completo

Muitos candidatos acabam não lendo um dos documentos mais importantes: o edital. Assim, pode parecer uma bobagem, mas os conteúdos que você precisa para estudar para o Enem e se preparar bem estão todos nele.

Dentro do edital, você encontra informações muito importantes, como o horário de prova, as matrizes de referência e normas de conduta durante o exame. Por isso, sempre vale a pena ler todos os tópicos com atenção, evitando dúvidas sobre sua candidatura.

Normalmente, o documento fica disponível através do Inep, mas o portal do Governo Federal também realiza a divulgação. Então, se você já está inscrito, mas ainda não conferiu o conteúdo, aproveite e tire um tempo para fazer a leitura.

2.Entenda as matrizes de referência

Então, se quiser entender como estudar para o Enem, é preciso saber quais as matérias que estarão na prova. Elas são o guia do estudante, principalmente para verificar o que você já sabe, se precisa melhorar algo ou até se faltaram conteúdos durante a grade de ensino.

Essas matérias são chamadas de matrizes de referência, com os conteúdos principais que estarão nas questões da prova. Por isso, vale a pena conferir no edital quais são, e usar para montar seu cronograma de estudos.

3.Planeje seu cronograma

Depois de encontrar quais as matérias que estarão no prova, é hora de começar a se planejar para o exame. Assim, a parte do cronograma é essencial para garantir que todos os conteúdos estejam dentro da sua agenda.

Então, para criar um cronograma, é preciso ter todas as matrizes em mãos e contar a quantidade de tempo até a prova. Assim, tire um horário diário para estudos, contando com as pausas, alimentação, atividades extra e outros compromissos.

4.Use provas antigas para estudar para o Enem

Uma das melhores dicas de como estudar para o Enem é usar as provas antigas como forma de conseguir melhorar suas habilidades. Todo ano, assim que o exame finaliza, as provas ficas disponíveis para os estudantes.

Porém, é importante lembrar que alguns conteúdos podem mudar de um ano para outro. Por exemplo, as provas de antes do novo acordo ortográfico e as de depois. Então, não esqueça de verificar bem se algum tópico ou matriz mudou, e dê preferência para provas mais atuais.

5.Avalie seus pontos fracos

De tempos em tempos, no cronograma, é importante realizar avaliações de conteúdo e como estão seus pontos fracos. Dessa maneira, fica fácil entender como estudar para o Enem, focando nas matérias que estão precisando de mais atenção.

Para isso, você pode utilizar as provas antigas e verificar quantos pontos realiza e em quanto tempo termina todo o exame. Assim, veja quais as disciplinas que estão não tão boas, e quais as que você já está dominando.

Contudo, outra informação interessante é sempre levar essa ação de forma crítica e honesta. Se alguma matéria está ruim, seja consciente e realmente reveja o que está faltando para conseguir aumentar suas pontuações.

6.Acompanhe as principais notícias

A redação do exame é um dos pontos importantes de sua prova e de aprender como estudar para o Enem. Porém, o tema principal muda a cada nova edição, e é sempre algo baseado em conteúdos que estão em alta no momento.

Portanto, é preciso ficar de olho no que estiver acontecendo no Brasil e no mundo, para ganhar um pouco mais de conhecimento. Afinal, você precisa fundamentar seu conteúdo para redigir uma redação bem embasada.

7.Respeite seus limites – como estudar para o Enem

Por fim, não adianta se preparar tanto e esquecer de cuidar da saúde e do bem-estar, certo? Afinal, vários estudos comprovam que não assimilar conteúdos tem uma relação muito grande com o seu cansaço mental.

Portanto, ao estudar para o Enem, não esqueça de respeitar seus limites e não exagerar na dose. Se você fizer um bom planejamento, não precisa correr ou passar dias a fio estudando, e consegue ter tempo para várias outras atividades.

Assim, reserve um momento do dia para relaxar e fazer algo que gosta, e se possível, também inclua uma atividade física em sua rotina. Ainda, não esqueça de se alimentar bem e garantir boas noites de sono para conseguir uma nota incrível no exame.

Então, não deixe de conferir mais dicas incríveis sobre o Enem, para se preparar e arrasar na prova. Separamos vários conteúdos úteis que vão tornar sua rotina de estudos muito mais simples e fácil, rumo à faculdade.