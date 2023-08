Como funcionará a ISENÇÃO do IMPOSTO DE RENDA para quem ganha até R$ 2640?

A isenção do Imposto de Renda é um assunto que interessa a muitos trabalhadores, principalmente aqueles com salários mais baixos. Recentemente, foi aprovada uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e cria uma política de valorização vinculada ao Produto Interno Bruto (PIB). Essa medida incluiu uma ampliação da isenção do Imposto de Renda, que poderá beneficiar mais de 13 milhões de contribuintes. Neste guia completo, vamos entender como funciona essa isenção, quem será beneficiado e quais são os critérios para se enquadrar nessa faixa de isenção.

O que é a isenção do Imposto de Renda?

A isenção do Imposto de Renda é um benefício concedido aos contribuintes que se encontram dentro de determinadas faixas de renda. Isso significa que essas pessoas estão dispensadas de pagar o imposto sobre a renda que recebem. A isenção é uma forma de aliviar a carga tributária dos trabalhadores que possuem salários mais baixos, garantindo que eles não precisem destinar parte do seu rendimento para o pagamento desse imposto.

Aumento da isenção do Imposto de Renda

Recentemente, o governo aprovou um aumento na faixa de isenção do Imposto de Renda. Antes, a faixa de isenção era de até R$ 1.903,98, mas agora passou para R$ 2.112. Isso significa que os contribuintes que possuem renda mensal de até R$ 2.640 estarão isentos do pagamento do imposto de renda.

Além disso, outra mudança importante é que esses contribuintes também terão um desconto de R$ 528 sobre o imposto pago na fonte, o que totaliza os R$ 2.640. Isso significa que quem recebe até dois salários mínimos deixará de ter o imposto retido na fonte e não precisará fazer a declaração do Imposto de Renda.

Quem será beneficiado pela isenção?

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda beneficiará mais de 13 milhões de contribuintes. Essas pessoas são aquelas que possuem renda mensal de até R$ 2.640 e se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo. Com essa medida, espera-se que esses trabalhadores tenham um alívio financeiro, já que não precisarão destinar parte do seu salário para o pagamento do imposto de renda.

Como funciona o cálculo do imposto de renda?



O cálculo do Imposto de Renda é feito com base na tabela progressiva, que possui diferentes faixas de alíquota. Antes da ampliação da isenção, a alíquota de 7,5% era aplicada para rendas entre R$ 2.112,01 e R$ 2.826,65. Agora, com a nova faixa de isenção, quem se enquadra nesse valor estará livre do pagamento do imposto.

A tabela do imposto de renda também prevê descontos nas alíquotas para rendas mais altas. Por exemplo, a alíquota de 15% é aplicada para rendas entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05, e a alíquota de 22,5% é aplicada para rendas entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68. Acima desse valor, a alíquota é de 27,5%.

Impacto nas finanças públicas

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda terá impacto nas finanças públicas. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, a redução na arrecadação será de R$ 3,2 bilhões nos últimos sete meses de 2023, R$ 5,88 bilhões em 2024 e R$ 6,27 bilhões em 2025. Essa redução na arrecadação é um reflexo direto da isenção do imposto de renda para os contribuintes que se enquadram nessa faixa.

Como funciona a isenção na prática?

Com a ampliação da faixa de isenção, os contribuintes que possuem renda mensal de até R$ 2.640 deixarão de ter o imposto retido na fonte. Isso significa que eles não terão mais o desconto do imposto de renda em seus salários. Além disso, essas pessoas também estarão dispensadas de fazer a declaração do Imposto de Renda.

É importante ressaltar que essa isenção passa a valer a partir do Imposto de Renda de 2024, com ano-base de 2023. Portanto, os contribuintes que se enquadram nessa faixa devem ficar atentos para não fazer a declaração desnecessariamente.

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda é uma medida que visa beneficiar os trabalhadores com salários mais baixos. Com essa medida, mais de 13 milhões de contribuintes estarão isentos do pagamento do imposto e não precisarão fazer a declaração. Essa isenção representa um alívio financeiro para essas pessoas, que poderão destinar todo o seu salário para suas despesas sem se preocupar com o imposto de renda. No entanto, é importante lembrar que essa isenção só passa a valer a partir do Imposto de Renda de 2024, com ano-base de 2023. Portanto, os contribuintes devem ficar atentos para não fazer a declaração desnecessariamente.