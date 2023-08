Como ganhar DESCONTO na Shopee? GUIA COMPLETO

A Shopee é uma das maiores plataformas de vendas presentes no Brasil. Através dela é possível comprar produtos nacionais e internacionais com excelentes preços. São milhares de vendedores que estão presentes na plataforma, de vários lugares do mundo.

No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que existem várias formas de ganhar desconto na Shopee. E como todo mundo gosta de um desconto para as suas compras, nós fizemos este guia completo, com todas as informações que você precisa saber para aproveitar ao máximo a plataforma.

Então, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de todas as maneiras disponíveis para obter desconto na Shopee.

Como ganhar descontos na Shopee?

A Shopee ama oferecer desconto para os seus usuários. Assim, tornou essa uma política interna da plataforma. Dessa forma, oferece diversas formas para garantir que você consiga o melhor preço para o produto que deseja.

Ao todo, é possível conseguir descontos de 6 formas diferentes. Veja a seguir.

1 – Cupons

Este é o queridinho de todos os usuários e o que muitas pessoas já conhecem. Na Shopee, as lojas podem oferecer descontos para os seus clientes através do cupons. Além disso, a própria plataforma também oferece vários cupons mensalmente para todos os usuários.



Assim, ela também permite acumular cupons na mesma compra. Por exemplo: você pode fazer uma compra e adicionar 1 cupom da loja + 1 cupom de desconto da Shopee + 1 cupom de frete grátis da Shopee.

É importante lembrar que o cupom de frete grátis é válido apenas para fretes de até R$ 20. Mas, se o frete for mais de R$ 20, você poderá usar o cupom para ter este desconto no total, pagando apenas o que ultrapassar esse valor.

2 – Cashback

A Shopee também conta com um programa de cashback. O sistema funciona através de moedas. Quanto mais moedas o consumidor tiver, mais desconto poderá obter nas compras.

Cada moeda equivale a 1 centavo e o usuário ganha moedas quando faz compras, em lives ou mesmo nos jogos da Shopee.

Para usar as suas moedas, basta ativar a opção “usar moedas Shopee” ao finalizar a compra.

3 – Lives Shopee

Mais do que uma plataforma de vendas, a Shopee também é uma comunidade. Muitas pessoas desconhecem essa opção dentro do app, mas todos os dias várias lojas fazem transmissões ao vivo.

Nessas transmissões, os vendedores apresentam os produtos, distribuem moedas, cupons e fazem sorteios para os seus telespectadores. Além disso, os usuários também podem participar por meio do chat.

Os cupons das lojas podem ser usados apenas para aquela loja específica. Mas a Shopee também faz lives oficiais toda semana. Assim, os usuário podem conseguir descontos para usar em todo o app.

Para entrar nas lives, é só selecionar a opção “lives”, na página inicial do app. Lá, você poderá conferir as lives que estão acontecendo no momento, bem como as que ainda vão começar.

Se quiser, você pode ativar lembretes para as suas lives favoritas. Assim, você receberá um aviso quando a transmissão começar.

4 – Clubes

A Shopee conta com diversos clubes, de acordo com a classificação dos produtos. Por exemplo: existe o clube do bebê, clube da beleza, moda Shopee, tecnologia, entre outros.

Todos os meses, a plataforma disponibiliza um cupom de desconto por meio do clube. Além disso, o usuário também tem acesso a diversos produtos com condições especiais. A adesão aos clubes é gratuita.

5 – Jogos

Sabia que na Shopee você pode ganhar moedas se divertindo? O aplicativo possui diversos jogos para o seu passatempo e, enquanto joga, você pode acumular moedas para trocar por descontos nas suas compras.

6 – Datas iguais da Shopee

As datas iguais da Shopee é um evento que acontece todo mês. Por exemplo: em setembro, acontece o 9.9 da Shopee. Da mesma forma, em outubro acontece o 10.10, e assim por diante.

No dia do evento, ocorre um festival de cupons e a plataforma distribui milhares deles para os usuários com descontos imperdíveis.

Além disso, as lojas também participam do festival das datas iguais e oferecem descontos, moedas, cupons e sorteios durante as lives. Vale a pena conferir a página de lives da Shopee nessas datas especiais!