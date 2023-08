Como gravar vídeo enquanto reproduz música no seu iPhone (2023)

Com o advento das ferramentas de comunicação multimídia, como os iPhones, gravar vídeos e ouvir música tornou-se uma habilidade indispensável. É importante incorporar música em seus vídeos, independentemente do tipo de vídeo que você está criando. Isso pode aumentar seu apelo, esteja você gravando um show ao vivo, filmando uma rotina de dança ou documentando uma ocasião especial. Aqui estão algumas dicas úteis para garantir uma experiência de gravação perfeita com o seu iPhone. Vamos orientá-lo através do processo passo a passo de como gravar vídeo enquanto reproduz música em seu iPhone com nosso guia completo.

Como faço para gravar um vídeo enquanto toco música no iPhone em segundo plano?

Você deve selecionar os aplicativos certos para gravação de vídeo e reprodução de música se quiser alcançar o equilíbrio perfeito. Você pode gravar vídeos no seu iPhone usando o aplicativo Câmera padrão, mas não pode tocar música durante a gravação de vídeos. Felizmente, é possível acessar essa funcionalidade por meio de vários aplicativos de terceiros. Você pode escolher entre as seguintes opções:

FiLMiC Pro: Use o FiLMiC Pro para gravar vídeos de alta qualidade e ouvir música da biblioteca do seu iPhone ao mesmo tempo. LumaFusion: Este poderoso aplicativo de edição de vídeo permite gravar vídeos enquanto reproduz música simultaneamente. Cameo por Vimeo: Os recursos de edição de vídeo estão disponíveis neste aplicativo amigável, incluindo a adição de música aos vídeos.

Como preparar seu iPhone para gravação e reprodução simultâneas

Para garantir o desempenho ideal do seu iPhone, você deve prepará-lo antes de começar a gravar seu vídeo com música:

Limpar espaço de armazenamento: Manter vídeos em seu computador pode consumir uma quantidade considerável de espaço. Se você deseja liberar espaço no seu dispositivo, remova todos os aplicativos ou arquivos desnecessários. Carregue seu iPhone: Mantenha a bateria do seu iPhone carregada o suficiente para durar toda a gravação. Atualizar aplicativos e iOS: Verifique se o aplicativo de gravação de vídeo escolhido e o sistema operacional do iPhone estão atualizados para evitar problemas de compatibilidade.

Como reproduzir música durante a gravação de vídeo no iPhone

Usando este método, você não precisará usar nenhum outro dispositivo ou aplicativo externo, pois todo o processo pode ser feito no seu iPhone!

Inicialmente, toque música de fundo enquanto trabalha.

Certifique-se de permanecer no modo de foto depois de abrir a câmera. Para começar a gravar o vídeo, mantenha pressionado o botão obturador botão. Se você quiser gravar um vídeo sem ter que tocar continuamente no botão do obturador, deslize-o até o ícone de cadeado. Depois disso, para parar a gravação, pressione o botão obturador botão novamente ou solte-o.

Agora você pode ver o vídeo no rolo da câmera e também haverá música tocando em segundo plano.

Existe algum aplicativo de terceiros para gravar vídeo enquanto reproduz música em segundo plano?

Se não conseguir gravar vídeo com música tocando usando o aplicativo Câmera, você pode usar os aplicativos de gravação de vídeo da App Store. Não é incomum a Apple integrar os melhores recursos dos aplicativos de outras empresas aos seus. Como muitos desses aplicativos permitem gravar vídeo com música antes da Apple, eles foram os primeiros a permitir isso.

#1. Instagram: Tocar música enquanto grava um vídeo no Instagram



É um excelente aplicativo para fazer vídeos amadores, apesar da falta de recursos e atualizações do Instagram nos últimos anos.

Ao permitir que você grave vídeos e ouça música simultaneamente, o Instagram permite que os usuários capturem um momento instantaneamente. Enquanto você está cantando “My Life” no carro com seus amigos, você pode capturar aquele momento único na vida. Veja como gravar um vídeo no Instagram enquanto toca música:

Você pode tocar uma música. Abrir Instagram . No canto superior direito, mantenha pressionado o sinal de mais (+) botão. Na parte inferior, selecione História Para gravar, mantenha pressionado o capturar botão no centro da tela. Na tela, pressione o botão seta para baixo para salvar e baixar.

#2. Snapchat: toque música enquanto grava um vídeo no Snapchat

Apesar do nome, o Snapchat não é o único aplicativo de mídia social que permite aos usuários gravar um vídeo com música de fundo. As etapas a seguir mostram como gravar enquanto o iPhone está tocando música.

No seu iPhone, toque uma música. Abrir câmera do Snapchat . Para gravar um vídeo, mantenha pressionado o capturar botão e solte-o quando terminar. Como alternativa, você pode deslizar para a esquerda para bloquear o botão de gravação no lugar e tocá-lo para pará-lo. A seguir, clique Salvar no canto inferior esquerdo da tela para baixar o vídeo. Tocar Enviar para enviar o vídeo por mensagem.

#3. Gravação de tela

A música também pode ser reproduzida durante a gravação da tela do seu iPhone. No entanto, a função de gravação de tela requer que você a habilite primeiro nas configurações do seu iPhone. Você pode fazer isso seguindo estas etapas.

Abrir Centro de Controle do seu iPhone Configurações . Depois de ativado, toque no círculo verde ao lado de Gravação de tela . Em seguida, abra o Centro de Controle novamente e pressione e segure o botão de gravação de tela. Sempre que quiser parar a gravação, toque no botão relógio ícone no canto superior esquerdo da tela. Ao fazer isso, você poderá salvar sua gravação em seu Fotos aplicativo.

Dicas para uma experiência de gravação bem-sucedida

Aqui estão algumas dicas adicionais para ajudá-lo a melhorar sua experiência e a qualidade de seus vídeos gravados:

Escolha a Música Apropriada: Certifique-se de que a música escolhida complementa o tema e o clima do seu vídeo. Use o licenciamento adequado ao usar música protegida por direitos autorais. Usar alto-falantes externos: Em vez de usar o alto-falante integrado do iPhone para reprodução, considere o uso de fones de ouvido ou alto-falantes externos. Experimente com efeitos de áudio: Como alguns aplicativos oferecem filtros e efeitos de áudio, você pode aumentar o impacto de sua música. Pratique e Edite: Certifique-se de praticar os vídeos antes de gravar o final. Editar e refinar seu vídeo sempre pode ser feito posteriormente usando um software para edição de vídeo. Confira Legalidades: Certifique-se de ter permissão para usar qualquer música protegida por direitos autorais em seu vídeo, caso pretenda compartilhá-la publicamente.

É possível gravar um vídeo enquanto toca música em segundo plano?

Ao gravar um vídeo no seu iPhone, a música será reproduzida em segundo plano. Você pode bloquear o ícone do obturador pressionando-o e segurando-o (sem sair do modo Foto) e deslizando-o para a direita. Ao gravar um vídeo com seu iPhone, você não precisará parar a música para gravar o vídeo.

Existe um aplicativo para iPhone que me permite gravar vídeos enquanto toco música?

Quando seu iPhone está tocando música, você pode gravar um vídeo sem um aplicativo de terceiros. Você pode gravar um vídeo simplesmente pressionando e segurando o ícone do obturador de fotos no aplicativo Câmera.

Da mesa do autor

Ter a habilidade de gravar vídeos enquanto ouve música em seu iPhone é extremamente valioso no mundo multimídia de hoje. Quando você usa os aplicativos certos, se prepara e usa as técnicas certas, você pode criar vídeos cativantes e engajar seu público. De qualquer forma, isso é tudo o que temos para você em como gravar vídeos no seu iPhone enquanto toca música. É nossa esperança que você ache este artigo útil. Enquanto isso, se você ainda enfrentar problemas ao gravar um vídeo com música de fundo, comente abaixo e informe-nos.

