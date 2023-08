Como interpretar charge no ENEM? Veja dicas

Observação dos Elementos Visuais : Ao analisar uma charge, é importante observar os desenhos, figuras, cenários e símbolos utilizados pelo chargista. Identifique as caricaturas de pessoas ou personalidades, objetos e situações retratadas na imagem.

Leitura dos Textos : Os textos curtos presentes na charge podem complementar ou explicar a mensagem transmitida pelas imagens. Portanto, é fundamental ler com atenção os diálogos, títulos ou legendas presentes.

Contextualização: Situe a charge no contexto histórico e social em que foi produzida. Entenda o acontecimento ou tema retratado e relacione-o com eventos atuais ou passados. A compreensão do contexto é essencial para interpretar corretamente a mensagem da charge.