Como ir bem na ENTREVISTA DE EMPREGO? Veja 10 DICAS de ouro

Depois da etapa de envio dos currículos, as empresas começaram a te ligar para conversas de trabalho. Para ir bem na entrevista de emprego, existem algumas ações e posturas que os entrevistadores procuram em futuros funcionários, e que fazem toda a diferença.

Assim, se você ainda não sabe como se portar durante o recrutamento, ou precisa de aprimoramento para sua seleção, podemos ajudar. Então, aproveite para conferir algumas dicas importantes de especialistas para ficar mais perto de sua contratação.

Como ir bem na entrevista de emprego?

Durante um processo seletivo, quase nunca dá para fugir da entrevista de emprego. Ela é uma parte importante do recrutamento, que mostra de forma básica suas principais habilidades e comportamentos como profissional.

Porém, é claro que fica muito difícil conhecer alguém e sua competência em meia hora de conversa. Por isso, é fundamental que você mostre o seu melhor, no tempo que tiver. Para facilitar ainda mais, deixamos algumas dicas de especialistas para esse momento.

1.Se prepare bem antes

O momento de uma entrevista é bem delicado, e a parte emocional pode afetar muito. Por isso, se prepare bem um dia antes. Separe a roupa que irá usar, coma bem e tenha uma noite de descanso adequada. Por parecer pouco, mas faz uma boa diferença.

Além disso, treine algumas falas em frente ao espelho, para ajustar a postura e o tom de voz que irá usar durante a conversa. Essas também são boas estratégias para conseguir saber o que fazer e criar uma boa linguagem corporal.

2.Controle o emocional para ir bem na entrevista

O nervosismo pode ser seu maior inimigo tanto antes, quanto durante o processo seletivo. Então, é uma parte importante da preparação e pode ser um fator decisivo na contratação. Antes de passar pelo recrutamento, comece a trabalhar seu emocional.



Algumas técnicas podem facilitar o processo, como respirações cíclicas ou até mesmo a meditação. O segredo é focar sua mente nas informações importantes e criar rotas de pensamento que não elevem sua ansiedade.

3.Conheça a empresa e sua história

Ainda, outra dica para ir bem na entrevista é conhecer o local onde quer trabalhar. Assim, nunca vá para essa conversa sem entender quais os valores da empresa, sua área de atuação ou outros dados importantes sobre seu desempenho.

Afinal, isso demonstra comprometimento e interesse, principalmente para o candidato. Mostre que cada entrevista é única, e pesquise bem tudo o que puder sobre a empresa antes de chegar no momento de precisar responder sobre isso.

4.Pense bem no visual para ir bem na entrevista

Escolher a roupa correta também é uma parte importante de ir bem na entrevista de emprego. Assim, cada tipo de cargo exige um visual, que precisa estar de acordo com o nível da empresa, a vaga e até as competências do cargo.

Uma boa dica para ter ideia do que vestir, pode ser tentar observar o ambiente de trabalho antes da entrevista. Utilize outros funcionários como uma forma de entender o que faz sentido (ou não) para a empresa em termos de visual.

5.Utilize a linguagem corporal

A linguagem corporal também pode ser uma aliada valiosa para quem quer ir bem na entrevista de emprego. Assim, é possível comunicar várias informações importantes só usando a postura, sem dizer uma palavra.

Portanto, mantenha uma postura neutra, mas confiante: costas retas, sem exagero, relaxe os ombros e deixe as mãos sobre o colo (se estiver sentado). Evite ficar curvado e não olhar nos olhos do entrevistador.

6.Use a educação se quiser ir bem na entrevista

Mantenha sempre a educação em dia antes, durante e depois da entrevista. Afinal, você precisará mostrar boa convivência com seus colegas de trabalho, supervisores e clientes. E lembre-se: tudo o que você faz, pode ser uma parte do processo seletivo.

Por exemplo, o recrutador da multinacional Xemo, utiliza um teste curioso para avaliar os candidatos. Ele os leva para um passeio até a cozinha e oferece uma bebida. Depois, sem dizer nada, observa a reação dos candidatos com o copo ou xícara que usaram.

Alguns deixam no local, outros fazem questão de agradecer e lavam o item eles mesmos. Por isso, é possível ver se os candidatos realmente estão comprometidos com o desenvolvimento da empresa, até em tarefas que seriam “menos importantes”.

7.Observe o recrutador para ir bem na entrevista

Segundo um estudo publicado pela revista TIME, mimetizar a postura do entrevistador pode ajudar a criar uma conexão melhor com ele. Afinal, cada recrutador possui uma maneira de observar e conduzir a seleção.

Portanto, para ir bem na entrevista de emprego, você pode se conectar com a postura que o recrutador adota. Alguns deles serão mais sérios e com postura formal, e outros exigirão de você um relaxamento maior durante a conversa.

Além disso, é possível que o recrutador te perceba de uma forma melhor, criando um vínculo e recebendo sua postura. Por isso, deixe que ele guie os primeiros momentos da entrevista, para depois reagir da mesma maneira.

8.Foque também nas primeiras impressões

Ainda, para ir bem na entrevista de emprego, as primeiras impressões são fundamentais. Elas dizem muito sobre o candidato, a maneira como se porta e acabam criando um viés no recrutador que é importante.

Portanto, muito cuidado nos momentos iniciais e mantenha sempre a postura profissional. Assim, estabeleça um bom contato visual, passe confiança e capriche na linguagem corporal para causar uma boa impressão no recrutamento.

9.Responda o que o recrutador perguntar

Alguns conteúdos falam sobre valorizar suas características e correr de perguntas que não sabe responder. Porém, esse tipo de estratégia pode acabar fazendo com que você dê voltas no assunto, afastando o recrutador de suas habilidades.

Portanto, não enrole demais na hora de responder uma pergunta, nem tente dar muitas voltas. O mais importante é manter o foco em se valorizar, mas de uma forma objetiva e fornecendo o que o entrevistador quer realmente saber sobre sua carreira e aptidões.

10.Ofereça soluções para o problema do recrutador

O recrutador, quando te entrevista, está procurando soluções para sua empresa. Seja com suas habilidades, completando a vaga disponível ou ajudando no crescimento da empresa. Por isso, é uma excelente ideia se vender como uma solução que ele realmente precisa.

Então, mantenha sempre o foco em mostrar porque você é uma solução e como pode ajudar a melhorar o desempenho da empresa. Se o entrevistador sentir que precisa de suas competências, metade da chance de contratação está garantida.

Por fim, para quem está em busca de um emprego, pode conferir outras dicas incríveis para a tão sonhada contratação.