Como jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC 2023: maneiras de trabalhar

A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino, popularmente conhecido em todo o mundo como Zelda TOTK, é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Nintendo e obviamente para a Nintendo. No entanto, muitos utilizadores, especialmente como nós, pensam que a Nintendo não vale o dinheiro gasto. Da mesma forma, se você pensa o mesmo e quer jogar Zeda Tears of The Kingdom no seu PC, você está no lugar certo.

Neste guia, mostraremos alguns métodos que você pode usar para jogar Zelda TOTK em seu PC facilmente. Também abordaremos algumas das complicações jurídicas associadas, juntamente com os riscos, antes de começar. Dito isso, vamos começar.

Posso jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC?

Embora não exista um método oficial declarado pela Nintendo para permitir que você jogue Zelda: Tears of The Kingdom no PC, existem definitivamente alguns métodos não oficiais que permitem aos usuários jogar em um PC com Windows.

No entanto, esses métodos não oficiais às vezes podem ser bastante arriscados. Os sites que hospedam a ROM do jogo não são confiáveis. Além disso, se você encontrar um site confiável que oferece os jogos mais recentes da Nintendo gratuitamente, é provável que o site seja bloqueado pelo seu ISP em breve e você terá que usar uma VPN para baixar recursos.

No entanto, você pode definitivamente jogar Zelda Tears of The Kingdom no PC e até mesmo com 60FPS em resolução Full HD. Cortesia de um Redditor, temos até um vídeo no YouTube onde ele joga Zelda TOTK a 60FPS em seu PC. Aqui está o vídeo:

Como jogar Zelda: Tears of The Kingdom no PC 2023

A partir de agora, descobrimos que existem duas maneiras de jogar Zelda: Tears of The Kingdom no PC. Mas antes de iniciar qualquer uma das etapas, é importante que você baixe Zelda: Tears of the Kingdom NSP ROM em seu PC com antecedência. Isso garantirá que você consiga carregar rapidamente o jogo compactado e começar a jogar.

Além disso, antes de começar, é muito importante ter em mente que baixar, extrair e usar ROMs da Nintendo, popularmente conhecidas como ROMs NSP, são ilegais porque a Nintendo não as fabrica para PC.

Além disso, se você decidiu jogar Zelda TOTK no PC, você terá que encontrar uma fonte confiável para baixar seu NSP porque a maioria deles hoje em dia está compartilhando vírus e malware que podem danificar seu PC.

Não endossamos nem promovemos nenhum desses sites; tudo o que você fizer será por sua conta e risco. Se você está bem ciente desses riscos, pode começar a jogar Zelda TOTK no seu PC seguindo este guia.

Método 1: usando um emulador Nintendo de terceiros

Usar um emulador Nintendo de terceiros para jogar jogos Nintendo no PC é um método conhecido e testado que funciona e permite aos usuários jogar jogos Nintendo como Zelda TOTK em seus PCs. Como usuário, basta baixar e instalar o aplicativo e baixar Zelda TOTK para iniciar o processo. Se você não estiver familiarizado com todo o processo, aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Abra seu navegador e acesse o site oficial do Yuzu Emulator. Aqui está o link por conveniência. Clique no Download botão. Depois de baixado, abra a pasta Downloads no seu PC e clique duas vezes para iniciar o processo de instalação. Dependendo das configurações do seu PC, se você nunca usou nenhum software de jogo antes, será solicitado que você baixe o Visual C++ Redistributable. Agora abra o Yuzu e carregue os arquivos do jogo Zelda TOTK. Clique em Jogar.

Seu jogo será aberto e começará a rodar. Prossiga com as etapas necessárias conforme indicado nas instruções na tela e em breve você estará dentro do jogo.

Método 2: Use Ryujinx para jogar Zelda TOTK no PC

Ryunjinx também é um excelente emulador de Nintendo que funciona perfeitamente em um PC com Windows. Além disso, você deve ter em mente que se deseja executar Zelda TOTK em resolução muito alta e em altas taxas de quadros, como pelo menos 60 FPS, você precisa usar este emulador.

Outra coisa a observar é que se você não tiver um PC forte (poderoso) o suficiente, você deve se contentar com o emulador Yuzui porque o emulador Ryujinx consome muitos recursos. Agora, se você estiver pronto para o processo, aqui estão as etapas para usá-lo:

Abra o Google Chrome ou qualquer outro navegador e acesse o site oficial do Ryujinx. Clique em janelas. Assim que você clicar, o download começará. Depois de baixado, abra sua pasta de downloads. O arquivo baixado está dentro de uma pasta Zip. Extraia-o usando WinRAR para Windows. Uma vez extraído, inicie o processo de instalação. Continue seguindo as instruções na tela até que a instalação seja concluída. Abra Ryujinx e clique em Arquivo e clique em Carregar jogos descompactados. Agora, na sua pasta de downloads, adicione Zelda: Tears of the Kingdom a ela.

Feito isso, Ryujinx carrega os jogos descompactados e deixa o ambiente pronto para você jogar. Continue seguindo as instruções na tela até chegar à tela inicial do jogo.

Zelda TOTK será lançado para PC?

Tal como acontece com todos os outros títulos da Nintendo, os jogos não são lançados para nenhuma outra plataforma. Os jogos da Nintendo são sempre exclusivos para consoles Nintendo que incluem consoles Switch, DS e Wii. No entanto, as coisas mudaram um pouco quando Animal Crossings foi lançado.

Pela primeira vez, o jogo foi disponibilizado para iOS e Android. Porém, mesmo assim, o jogo não foi lançado para dispositivos Windows ou Mac. Isso significa que a Nintendo é estritamente contra o desenvolvimento de jogos para PC.

Isso ocorre principalmente porque os jogadores de PC gostam de modificar os jogos e isso causa muitos prejuízos aos desenvolvedores. Com os mods, os jogadores podem obter dinheiro, skins e outros benefícios que, de outra forma, exigiriam que você pagasse dinheiro à Nintendo. Como resultado, as chances são quase nulas de que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom algum dia seja lançado para PC.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode jogar Zelda Tears of the Kingdom no seu PC com Windows. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo.

A iTechHacks não promove ou endossa qualquer atividade que envolva download e compartilhamento de ROMs Nintendo NSP. Estes são ilegais e podem prejudicar o desenvolvimento do jogo, bem como a economia do desenvolvedor do jogo, resultando na interrupção completa da produção do jogo. Em alguns países, fazer este tipo de coisas é uma ofensa legal.

