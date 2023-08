como lembrar-se do conteúdo para o Concurso

Você já se esqueceu de algo importante na hora da prova? Já teve dificuldade para lembrar de uma fórmula, uma data ou um conceito? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. A memória é uma das funções cognitivas mais importantes para o aprendizado, mas também uma das mais desafiadoras.

Por isso, neste artigo, vamos apresentar algumas técnicas de memorização que podem te ajudar a lembrar-se do conteúdo para o concurso que você está se preparando. Acompanhe!

O que são técnicas de memorização?

São práticas de estímulo à atenção e à concentração que auxiliam o cérebro a entender a relevância de determinada informação. Elas são especialmente indicadas para quem está estudando para uma prova importante, como o Enem e o vestibular, ou podem ser aplicadas também em provas de faculdade, ou escola.

As técnicas de memorização podem ser divididas em dois tipos: as mnemônicas e as repetitivas:

Quais são as vantagens das técnicas de memorização?

As técnicas de memorização trazem diversos benefícios para quem as utiliza. Entre eles, podemos citar:

Melhoram o desempenho acadêmico e profissional;

Aumentam a confiança e a autoestima;

Reduzem o estresse e a ansiedade;

Desenvolvem a criatividade e a inteligência;

Preservam a saúde mental e previnem doenças degenerativas.

Quais são as melhores técnicas de memorização?

Existem muitas técnicas de memorização que podem ser usadas por quem estuda para concursos. A escolha da melhor técnica depende do perfil, do objetivo e da preferência de cada pessoa. No entanto, algumas técnicas são mais populares e eficazes do que outras. Veja a seguir algumas delas:

Invente acrônimos, acrósticos e encadeamentos

Essas técnicas consistem em usar letras ou palavras que representam outras palavras ou conceitos. Os acrônimos são palavras formadas por letras que remetem a outras palavras. Por exemplo: CHA (Conhecimento, Habilidade e Atitude).

Os acrósticos são frases formadas por palavras cujas iniciais remetem a outras palavras. Por exemplo: Minha Vó Tem Muitos Amigos (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno). Os encadeamentos são sequências de palavras que se relacionam entre si. Por exemplo: Rei Leão Comeu Uma Anta (Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie).

Faça resumos, mapas mentais e esquemas

Essas técnicas consistem em sintetizar o conteúdo em tópicos, palavras-chave, conceitos e imagens. Elas ajudam a organizar as informações de forma lógica e visual, facilitando a compreensão e a memorização.

Por exemplo: se você quer lembrar as características dos seres vivos, pode fazer um mapa mental com os seguintes tópicos: organização celular, metabolismo, reprodução, crescimento, desenvolvimento, adaptação e evolução.

Use a repetição espaçada

Essa técnica consiste em revisar o conteúdo em intervalos regulares, conforme o efeito de esquecimento. Ela se baseia na curva de esquecimento de Ebbinghaus, que mostra que a memória decai rapidamente nas primeiras horas após o estudo, mas se estabiliza após algumas revisões.

A ideia é revisar o conteúdo logo após o estudo, depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês e assim por diante. Por exemplo: se você estudou hoje sobre a Revolução Francesa, revise amanhã, depois na próxima semana, depois no próximo mês e antes da prova.

Como aplicar as técnicas de memorização no seu estudo?

Para aplicar as técnicas de memorização no seu estudo, você precisa seguir alguns passos: