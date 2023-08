Como limpar a área gourmet sem dor de cabeça

Você sabe como limpar a área gourmet da sua casa? Esse espaço, ideal para receber os amigos, fazer um churrasco ou simplesmente relaxar, pode se tornar um pesadelo na hora da limpeza. Afinal, ninguém gosta de lidar com a gordura, o carvão, as cinzas e a bagunça que ficam depois de uma festa ou de um dia de lazer.

Mas não se desespere, pois existe uma forma de limpar a área gourmet sem dor de cabeça. Com algumas dicas práticas e eficientes, você conseguirá deixar o seu ambiente brilhando em pouco tempo e sem muito esforço. Quer saber como? Então confira este artigo que preparamos para você!

O que você precisará

Antes de começar a limpar a área gourmet, é importante que você tenha em mãos os materiais e os produtos adequados para cada superfície e equipamento. Assim, você evita danificar ou manchar o seu espaço e garante uma limpeza mais rápida e fácil.

Veja o que você precisará:

Desengordurante: esse produto é essencial para remover a gordura das bancadas, dos armários, da pia, da geladeira e da máquina de lavar louça;

Água quente: a água quente ajuda a dissolver a gordura e facilita a remoção dos resíduos;

Escova com cerdas de aço: essa escova é ideal para limpar a churrasqueira, por conseguir retirar os restos de carvão e gordura que ficam grudados na grelha;

Vassoura: a vassoura serve para varrer as cinzas do forno a lenha ou da lareira;

Detergente neutro ou limpador específico: esses produtos são indicados para limpar o piso da área gourmet. Você deve escolher o produto conforme o tipo de material do seu piso;

Rodo mágico: esse rodo é ótimo para retirar o excesso de água do piso e evitar que ele fique manchado ou escorregadio;

Pano de chão: esse pano serve para secar bem o piso após usar o rodo mágico;

Toalha mágica: essa toalha é perfeita para limpar as superfícies sem deixar marcas ou fiapos. Você pode usar essa toalha para limpar as bancadas, os armários, os eletrodomésticos e os utensílios da área gourmet;

Mangueira mágica: essa mangueira tem um jato forte e regulável que permite limpar desde as paredes até as plantas.

Como limpar passo a passo

Agora que você já sabe o que precisará, é hora de colocar a mão na massa e limpar a sua área gourmet. Siga este passo a passo simples e eficiente:

Avalie a sujeira



Antes de começar a limpar, observe o nível de sujeira da sua área gourmet e planeje por onde você começará e terminar. Geralmente, o ideal é começar pelos equipamentos mais sujos, como a churrasqueira e o forno a lenha, e depois seguir para as superfícies e o piso.

Limpe a churrasqueira

Para limpar a churrasqueira, você deve usar uma escova com cerdas de aço e esfregar bem a grelha e as laterais. Depois, você deve usar um pano umedecido com desengordurante e água quente para remover os resíduos que ficaram. Por fim, você deve secar bem a churrasqueira com um pano seco.

Limpe o forno a lenha

Para limpar o forno a lenha, você deve usar uma vassoura para varrer as cinzas que ficaram dentro e fora do forno. Depois, você deve usar um pano umedecido com desengordurante e água quente para limpar as partes externas do forno.

Limpe as superfícies

Para limpar as superfícies da área gourmet, como as bancadas, os armários, a pia, a geladeira e a máquina de lavar louça, você deve usar uma toalha mágica umedecida com desengordurante e água quente.

Limpe o piso

Para limpar o piso da área gourmet, você deve usar um detergente neutro ou um limpador específico diluído em água. Você deve aplicar o produto no piso com um mop ou um pano e depois passar o rodo mágico para retirar o excesso de água. Em seguida, você deve secar bem o piso com um pano de chão.

Dicas extras

Para deixar a sua área gourmet ainda mais bonita e aconchegante depois da limpeza, confira estas dicas extras:

Mantenha o espaço organizado: guarde os utensílios que você não usa com frequência em armários ou gavetas e deixe apenas os itens essenciais à vista. Se você tem uma área gourmet com lavanderia, procure separar as duas funções com algum elemento visual, como uma cortina, uma porta ou um biombo;

Decore o ambiente: use plantas, flores, quadros, almofadas, tapetes ou luminárias para criar um clima mais acolhedor e convidativo na sua área gourmet. Portanto, aproveite também para aromatizar o ambiente com velas ou difusores com fragrâncias suaves e refrescantes.

Por fim, agora é só aproveitar a sua área gourmet e curtir os momentos especiais com a sua família e os seus amigos!