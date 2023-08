As facas e as tesouras são utensílios indispensáveis para o nosso dia a dia, seja na cozinha, no escritório ou em outras atividades. No entanto, com o uso frequente, elas podem perder o fio de corte e ficar sujas ou enferrujadas.

Por isso, é importante saber como limpar e afiar as suas facas e tesouras, para mantê-las em bom estado e prolongar a sua vida útil.

Neste artigo, vamos te ensinar algumas dicas e técnicas simples para você limpar e afiar as suas facas e tesouras em casa. Aliás, usando materiais que você provavelmente já tem. Confira!

Como limpar as suas facas e tesouras

Antes de afiar as suas facas e tesouras, é preciso limpá-las bem, para remover qualquer sujeira, gordura ou resíduo que possa prejudicar a afiação. Por isso, veja como fazer:

Lave com água morna e detergente neutro, usando uma esponja macia ou um pano;

Em seguida, seque bem com um pano seco ou uma toalha de papel, para evitar ferrugem ou corrosão;

Se estiverem enferrujadas, você pode usar alguns produtos caseiros para remover a ferrugem, como vinagre, limão ou bicarbonato de sódio. Para isso, aplique o produto escolhido sobre a área enferrujada e deixe agir por alguns minutos. Depois, esfregue com uma esponja ou uma escova de dentes velha e enxágue bem;

Se estiverem manchadas ou opacas, você pode usar alguns produtos naturais para polir e dar brilho às lâminas, como óleo vegetal, azeite de oliva ou pasta de dente. Portanto, aplique o produto escolhido sobre a lâmina e esfregue com um pano macio ou uma flanela.

Como afiar as suas facas

As facas são ferramentas essenciais para cortar alimentos na cozinha, mas elas podem perder o fio com o tempo e dificultar o trabalho. Por isso, é importante afiar as suas facas periodicamente, para garantir um corte preciso e seguro. Assim, veja como fazer:

Use uma pedra de amolar para afiar as suas facas

As pedras de amolar normalmente têm dois lados: um mais áspero e outro mais liso. Por isso, comece pelo lado mais áspero se a sua faca estiver muito cega e finalize pelo lado mais liso.

Coloque a pedra de amolar sobre uma superfície plana e estável, como uma mesa ou uma bancada. Logo após, lubrifique a pedra com um pouco de óleo para afiação ou água. Isso vai facilitar o deslizamento da lâmina sobre a pedra e evitar que ela fique muito quente.

Segure a faca pelo cabo com uma mão e apoie a lâmina sobre a pedra com a outra mão. Então, incline a lâmina em um ângulo de 15 a 20 graus em relação à pedra. Esse é o ângulo ideal para a maioria das facas, mas pode variar de acordo com o tipo e o modelo da faca. Aqui, você pode usar um transferidor ou um aplicativo de celular para medir o ângulo.

Faça movimentos circulares ou de vai e vem com a lâmina sobre a pedra, mantendo o ângulo constante. Em seguida, aplique uma pressão moderada e uniforme, sem forçar muito. Passe toda a extensão da lâmina, desde a base até a ponta, sobre a pedra. Desse modo, repita esse movimento por cerca de 10 vezes em cada lado da lâmina.

Troque o lado da pedra de amolar, se necessário, e repita o processo com o lado mais liso. Isso vai dar um acabamento melhor ao fio da faca e remover as rebarbas que possam ter ficado.

Limpe a lâmina da faca com um pano seco ou uma toalha de papel, para remover os resíduos de metal ou óleo que possam ter ficado. Para isso, teste a afiação da faca cortando um pedaço de papel ou um tomate. Se a faca cortar facilmente, sem fazer barulho ou rasgar, ela está bem afiada.

Como afiar as suas tesouras

As tesouras são utensílios muito úteis para cortar papel, tecido, cabelo ou outros materiais, mas elas também podem perder o fio com o uso. Por isso, é importante afiar as suas tesouras de vez em quando, para evitar que elas mastiguem ou estraguem o que você quer cortar. Então, veja como fazer:

Use uma lixa fina para afiar as suas tesouras

Você pode usar uma lixa d’água com granulação entre 150 e 2002, mas talvez uma granulação menor (mais áspera) também funcione.

Dobre a lixa ao meio, com os lados ásperos para fora. Isso vai fazer com que a lixa afie as duas lâminas da tesoura ao mesmo tempo. Em seguida, corte a lixa com a tesoura, fazendo cortes longos e usando toda a extensão das lâminas. Repita esse movimento por cerca de 10 a 20 vezes. A tesoura deve ficar mais afiada a cada corte.

Limpe as lâminas da tesoura com um pano seco ou uma toalha de papel, para remover os pedaços de lixa que possam ter ficado presos. Teste a afiação da tesoura cortando um pedaço de papel ou tecido. Se a tesoura cortar suavemente, sem fazer barulho ou desfiar, ela está bem afiada.