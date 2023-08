como limpar e purificar o ambiente

Um lar acolhedor é onde buscamos conforto e segurança, mas quando alergias entram em cena, essa harmonia pode ser perturbada. Contudo, a poeira, ácaros, pólen e outros alérgenos podem afetar nossa saúde e bem-estar.

No entanto, com um pouco de conhecimento e dedicação, é possível criar um ambiente limpo e purificado que promova a saúde de todos os moradores.

Neste artigo, exploraremos estratégias práticas para manter sua casa livre de alergias, permitindo que você respire mais tranquilamente.

Materiais alergênicos que afetam a casa

Dentro de nossas casas, diversos elementos podem se tornar gatilhos para reações alérgicas. Portanto, identificar esses materiais é o primeiro passo para controlar alergias e criar um ambiente mais saudável. Aqui estão alguns dos principais elementos que podem causar alergias dentro de casa:

Ácaros

Microscópicos e invisíveis, os ácaros são uma das principais fontes de alergias em ambientes fechados. Aliás, eles se alimentam de células mortas da pele humana e de animais de estimação. Assim, proliferando-se especialmente em travesseiros, colchões, tapetes e estofados.

Poeira

A poeira é composta por uma mistura de partículas minúsculas, incluindo pedaços de papel, tecidos, pele morta, pelos de animais, entre outros. Quando a poeira é inalada, pode desencadear reações alérgicas em pessoas sensíveis.



Pólen

Mesmo que você esteja dentro de casa, o pólen pode encontrar o seu caminho através de janelas abertas e ventilação. Desse modo, pessoas alérgicas a pólen podem experimentar sintomas como espirros, coceira nos olhos e nariz congestionado.

Mofo

O mofo cresce em ambientes úmidos, como banheiros, porões e áreas mal ventiladas. Dessa forma, a inalação de esporos de mofo pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar problemas respiratórios.

Pelos de Animais

Pelos de gatos, cachorros e outros animais podem facilmente se espalhar pela casa, causando reações alérgicas em pessoas sensíveis. Mesmo animais que não soltam pelo em excesso podem carregar alérgenos em sua pele e saliva.

Produtos Químicos

Produtos de limpeza, desinfetantes, sprays e fragrâncias podem conter substâncias que irritam as vias respiratórias e desencadeiam alergias. Portanto, optar por produtos naturais ou hipoalergênicos pode minimizar esses riscos.

Ao entender quais elementos específicos podem causar alergias em sua casa, você estará mais bem equipado para tomar medidas direcionadas para eliminar ou minimizar esses alérgenos.

Estratégias de limpeza eficazes para deixar a casa livre de alergias

Entre as principais estratégias de limpeza que são eficazes, tem-se:

Aspiração Regular

Investir em um aspirador de alta eficiência com filtro HEPA é uma das melhores estratégias. Para isso, aspire todas as superfícies, incluindo pisos, tapetes, sofás e cortinas. Isso reduzirá significativamente a quantidade de poeira e ácaros presentes no ambiente.

Lavagem a Quente

Roupas de cama, cortinas e capas de travesseiros devem ser lavadas regularmente em água quente, a pelo menos 55 °C. Pois, isso elimina os ácaros e suas fezes, que são comuns em ambientes úmidos.

Controle de Umidade

Ambientes úmidos são propícios ao crescimento de mofo, outro gatilho comum para alergias. Dessa maneira, use um desumidificador para manter os níveis de umidade adequados, especialmente em áreas como banheiros e porões.

Limpeza Profunda

De tempos em tempos, realize uma limpeza profunda. Isso inclui mover móveis para limpar áreas esquecidas, lavar cortinas e travesseiros, e limpar ventilações e filtros de ar-condicionado.

Purificação do ar para manter a casa livre de alergias

Abaixo apresentamos algumas opções para purificar o ar da sua casa e ter um ambiente saudável:

Plantas de Interior

Algumas plantas, como a Espada-de-São-Jorge e a Hera Inglesa, têm a capacidade de purificar o ar, absorvendo toxinas e liberando oxigênio. Porém, certifique-se de escolher plantas não tóxicas, especialmente se houver animais de estimação em casa.

Filtros de Ar

A instalação de purificadores de ar com filtros HEPA ajuda a remover partículas alergênicas do ar, proporcionando um ambiente mais saudável. Assim, tenha certeza de escolher um purificador dimensionado para o tamanho da sala.

Ventilação Adequada

Manter uma boa circulação de ar em casa é fundamental. Para isso, abra janelas regularmente para permitir que o ar fresco entre e remova alérgenos suspensos no ar.

Evite Produtos Químicos

Produtos de limpeza e fragrâncias podem conter substâncias que desencadeiam reações alérgicas. Para isso, opte por produtos naturais ou hipoalergênicos para manter o ar limpo e livre de substâncias irritantes.

Cuidados com animais de estimação e alergias

Banho e Escovação Regular: se você tem animais de estimação, é importante manter uma rotina de banho e escovação para reduzir a quantidade de pelos e alérgenos no ambiente;

Áreas Designadas: defina áreas específicas para seus animais de estimação em casa. Pois, isso ajuda a concentrar os alérgenos em espaços mais controlados e facilita a limpeza;

Filtros de Ar para Animais de Estimação: se você possui animais de estimação, considere investir em filtros de ar especialmente projetados para remover pelos e alérgenos relacionados a animais.