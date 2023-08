Como limpar o seu tênis e mantê-lo sempre novo

Você é daqueles que adora usar tênis, seja para trabalhar, estudar, viajar ou se divertir? Se sim, você sabe como é importante cuidar bem dos seus calçados, não é mesmo? Afinal, ele limpo e bem conservado pode melhorar a sua aparência e o seu estilo, evitar o mau cheiro e as bactérias que podem causar doenças, preservar o conforto e o desempenho do mesmo e economizar dinheiro, evitando comprar novos pares com frequência.

Mas como limpar o seu tênis de forma simples e eficaz, usando produtos que você provavelmente já tem em casa? Neste artigo, eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar nessa tarefa. Vamos lá?

Como limpar o seu tênis por fora

Primeiramente, para começar a limpeza é importante remover a sujeira externa, que pode ser de terra, areia, lama, poeira ou outros resíduos. Siga os seguintes passos:

Retire os cadarços do tênis e reserve-os para lavar separadamente;

Use a escova de dentes ou a escova macia para remover a sujeira solta do solado e das laterais do tênis;

Misture um pouco de detergente neutro ou sabão de coco em um recipiente com água morna. Cuidado, não use água quente, por poder danificar o material do tênis;

Umedeça o pano ou a esponja na mistura e esfregue delicadamente as partes sujas do tênis. Não molhe demais o tecido, pois pode encharcar e demorar para secar;

Use outro pano seco ou uma toalha para remover o excesso de água e de espuma do tênis. Em seguida, seque bem as partes metálicas, como ilhoses e fivelas, para evitar a oxidação.

Pronto! Agora o seu tênis já está com uma cara nova.

Como limpar o seu tênis por dentro

Em seguida, a próxima etapa para limpar o seu tênis é higienizar a parte interna, que pode acumular suor, bactérias e fungos que causam mau cheiro e doenças. Siga os seguintes passos:

Retire as palmilhas do tênis e reserve-as para lavar separadamente;

Encha o borrifador com vinagre branco ou com uma solução de água e bicarbonato de sódio (uma colher de sopa para cada litro de água). Esses produtos são naturais, com propriedades desinfetantes e desodorizantes;

Borrife a solução no tênis, cobrindo toda a superfície interna. Não exagere na quantidade, pois pode demorar para secar;

Deixe o tênis arejar em um local ventilado por algumas horas, até que esteja completamente seco.



Viu como é fácil? Com esses passos simples, você pode eliminar os germes e os odores indesejados do seu tênis.

Como lavar os cadarços e as palmilhas

O terceiro passo para limpar o seu tênis é lavar os cadarços e as palmilhas, que também podem ficar sujos e malcheirosos com o uso. Siga os seguintes passos:

Encha o balde ou a bacia com água morna e adicione um pouco de detergente neutro ou sabão de coco. Misture bem até formar espuma;

Coloque os cadarços e as palmilhas na água e deixe-os de molho por cerca de 15 minutos;

Esfregue os cadarços e as palmilhas com as mãos ou com uma escova macia para remover a sujeira;

Enxágue-os bem em água corrente até eliminar todo o sabão;

Torça-os delicadamente para remover o excesso de água e estenda-os em um varal ou em uma superfície plana para secar.

Fácil, né? Com esses passos simples, você pode deixar os seus cadarços e as suas palmilhas limpos e cheirosos. Mas não se esqueça de secar e guardar o seu tênis corretamente, para evitar que ele fique deformado, manchado ou mofado.

Como secar e guardar

Por fim, o último passo para limpar o seu tênis é secá-lo e guardá-lo corretamente, para evitar que ele fique deformado, manchado ou mofado. Siga os seguintes passos:

Recheie o interior do tênis com jornal ou papel toalha amassado. Isso ajudará a absorver a umidade e a manter a forma do mesmo;

Coloque-o em um local seco e arejado, longe da luz direta do sol ou de fontes de calor. Não use o secador de cabelo, visto que, o ferro de passar ou a secadora de roupas, por poderem danificar o material do tênis;

Espere até que esteja completamente seco antes de colocar os cadarços e as palmilhas de volta. Se você guardar o tênis úmido, ele pode criar mofo e mau cheiro;

Guarde o tênis em um local limpo e protegido da poeira. Se possível, use uma caixa ou um saco plástico para evitar que ele suje novamente.

E pronto! Agora você já sabe como limpar o seu tênis e mantê-lo sempre novo. Portanto, seguindo essas dicas, você pode cuidar bem dos seus calçados e prolongar a sua vida útil.