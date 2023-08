Como montar um TCC? Veja dicas práticas para fazer sua monografia

A hora da conclusão do curso é um momento delicado, que exige atenção. Muitos alunos ainda tem dúvidas sobre como montar um TCC e podem ter um trabalho maior na hora de começar a monografia.

Se esse é o seu problema, e não sabe por onde começar, estamos aqui para te ajudar. Afinal, deixamos várias dicas práticas que podem tornar o processo de escrever seu trabalho de conclusão menos complicado, aproveite para conferir quais são.

Como funciona o TCC

O trabalho de conclusão de curso (TCC) é uma forma de avaliação acadêmica que o aluno precisa realizar ao final de uma graduação. Assim, para obter seu título, é necessário passar por essa etapa e saber como montar um TCC em um dos dois formatos principais.

Monografia: maior, mais detalhada e com a bibliografia explicando ponto a ponto do início ao fim de seu tema;

Artigo Científico: mais específico, serve para aprofundar um assunto, descrever um caso ou outra pesquisa de forma mais breve.

Porém, cada faculdade possui normas específicas para elaboração do TCC. Algumas delas seguem padrões de publicação em revistas, outras requerem trabalhos com estruturas próprias, mas sempre com a formatação nas normas da ABNT para escrita acadêmica.

Aprenda como montar um TCC

Para quem ainda não sabe por onde começar na hora de montar um TCC, existem algumas etapas básicas a seguir. Elas servem para garantir que você cubra todos os requisitos tanto antes, quanto durante a elaboração do trabalho.



Por isso, separamos algumas dicas fundamentais que vão te ajudar nessa hora. Aproveite para descobrir quais são, e como elas podem tornar o processo de escrever seu trabalho de conclusão muito mais fácil.

1.Escolha bem o assunto

A primeira etapa para montar um TCC é escolher um tema que você goste e que seja agradável. Escrever sobre algo que você não tem familiaridade pode ser complicado e pouco prazeroso.

Por isso, encontre alguma tendência ou novidade dentro do segmento que você mais gosta. Porém, lembre que é preciso que seu tema tenha relevância para a comunidade científica, traga inovação e seja algo que agregue valor à prática da profissão.

2.Procure um bom orientador – dicas para montar um TCC

Em seguida, depois de escolher o tema, é hora de encontrar um orientador para te ajudar no processo de confecção do trabalho. Assim, é preciso que ele seja alguém da área que você escolheu para escrever, e tenha disponibilidade.

Outra dica importante é encontrar alguém que tenha mais ou menos o seu estilo de estudos. Afinal, você precisará manter uma comunicação com seu orientador, durante um bom tempo. Torne essa relação o mais fácil e boa possível, para evitar problemas futuros.

3.Organize a bibliografia

A bibliografia é uma parte muito importante na hora de montar um TCC, já que fornecerá os dados para você guiar seu tema. Afinal, durante a graduação você ainda não é um profissional, e precisa embasar suas teorias com o que outros autores já escreveram.

Por isso, selecione livros, artigos e outras monografias que já tenham sido publicados, em revistas confiáveis. Ainda, aproveite para selecionar conteúdos que tenham grande relevância para o tema sobre o qual irá escrever.

4.Monte um cronograma

Então, outra dica importante para aprender como montar um TCC é o cronograma. Muitos alunos não dão a devida importância para essa etapa, mas ela é fundamental para que você consiga realmente entregar seu trabalho de conclusão.

Então, se você irá realizar uma pesquisa de campo, ou relatar um caso, verifique todos os aspectos relacionados aos prazos para coleta de dados. Separamos alguns pontos importantes para você incluir no cronograma:

Pesquisa preliminar e escolha do tema;

Coleta de documentação: inscrição do trabalho, escolha do orientador, entrega dos documentos para a faculdade;

Início da pesquisa e leituras obrigatórias;

Elaboração do fichamento das referências;

Coleta de dados, pesquisa de campo ou acompanhamento do caso;

Tabulação de resultados;

Escrita da monografia;

Revisão geral.

5.Não exagere na escrita – dicas para montar um TCC

Durante o processo de elaboração do TCC, é comum que você queira se dedicar o máximo possível. Porém, o excesso de trabalho acaba gerando estresse e sobrecarga, o que pode afetar muito o desenvolvimento do conteúdo.

Portanto, não exagere durante a escrita, e faça um pouco de cada vez, para fazer com o máximo de qualidade possível. Além disso, você também precisa dedicar tempo para outras atividades, como o restante das matérias na faculdade, sua vida pessoal e descanso.

6.Evite o plágio

Um dos problemas que pode te prejudicar durante a entrega de seu trabalho de conclusão é o plágio. Afinal, a comunidade científica não vê com bons olhos a cópia de conteúdo de outros autores, sendo necessário criar seus próprios textos, com base nessas ideias.

Como você precisará usar as referências, é importante selecionar as melhores e utilizar as ideias dos autores. Assim, não copie o texto que eles escreveram: leia os artigos ou livros, entenda os conteúdos e escreva suas próprias percepções, colocando a referência do autor.

7.Faça uma boa revisão

Então, depois de aprender como montar o TCC, é hora de revisar bem todos os conteúdos. Durante o processo de finalização do trabalho, você fará várias revisões para garantir que tudo esteja nos conformes. Avalie o trabalho por quatro óticas diferentes:

Conteúdo: avalie se o conteúdo é coerente, se existe uma linha de raciocínio lógico e todos os tópicos estão dentro do tema;

avalie se o conteúdo é coerente, se existe uma linha de raciocínio lógico e todos os tópicos estão dentro do tema; Formatação: verifique se a formatação atende às normas da ABTN e todos os parágrafos, páginas e elementos (tabelas, gráficos, legendas) estão dentro dos parâmetros;

verifique se a formatação atende às normas da ABTN e todos os parágrafos, páginas e elementos (tabelas, gráficos, legendas) estão dentro dos parâmetros; Ortografia: Corrija possíveis erros de ortografia, gramática, concordância e sentido nos textos;

Corrija possíveis erros de ortografia, gramática, concordância e sentido nos textos; Bibliografia: Confira se suas bibliografias e referências são atuais, estão devidamente citadas no texto e são relevantes para o conteúdo.

Assim, faça a leitura do trabalho pelo menos quatro vezes, focando somente em um ponto específico de cada vez. Com isso, você garante que corrigirá todos os aspectos e seu TCC estará perfeito quando entregar para a banca avaliar.

8.Ensaie sua apresentação

Por fim, depois de fazer a parte escrita, uma parte importante de como montar um TCC é a apresentação. Afinal, algumas faculdades (a maioria) exigem a defesa do seu tema para uma banca de professores, que avaliarão o conteúdo.

Por isso, esse é um dos momentos mais tensos, principalmente para quem tem dificuldade de falar em público. Uma das dicas importantes é treinar a apresentação para amigos e familiares, e pedir que eles façam o máximo de perguntas que conseguirem sobre o tema.

Dessa maneira, você pode se preparar para possíveis questões que a banca te fizer. Além disso, elabore suas ideias de modo a contar uma história, com começo, meio e conclusão, e evite colocar muito conteúdo nos slides, valorizando mais os recursos visuais.

Então, não deixe de conferir outras dicas incríveis para conseguir melhorar seu processo de escrita da monografia. Ainda, aproveite outros conteúdos que vão te ajudar na faculdade, trabalho e durante o processo de estudos.