Como montar uma loja online DO ZERO? Veja o passo a passo para seu e-commerce

Para quem quer começar um negócio, é preciso aprender como montar uma loja online do zero. Esse processo inclui várias etapas, desde a elaboração de um bom planejamento e pesquisa, até os processos finais, como as vendas e entregas de produtos.

Por isso, se você quer começar seu empreendimento e está sem saber por onde iniciar, veio ao conteúdo perfeito. Afinal, aqui te daremos algumas dicas e um passo a passo para abrir seu e-commerce e começar a conquistar clientes em vários lugares do país.

Quais as vantagens de montar uma loja online do zero?

Além da praticidade, existem vários outros motivos que podem ser incríveis para quem pretende entrar no ramo do e-commerce. Por isso, listamos algumas vantagens de começar sua loja online e vender produtos ou serviços pela internet:

Criação de conteúdos para divulgar online;

Evita a necessidade de loja física, diminuindo os gastos;

Reduz as contas com armazenamento e produção;

Possibilidade de alcançar mais clientes;

Facilidade na venda e distribuição;

Investimento mais baixo;

Mostruário online e facilidade nos pedidos.

Assim, dependendo do tipo de produto que você vende, pode ser uma excelente ideia partir para o universo do e-commerce. Porém, antes de iniciar é preciso seguir alguns passos fundamentais para a criação de uma loja online.

Leia Mais: Desvendando os segredos da tributação para sua loja online no Brasil

Veja o passo a passo para montar uma loja online do zero

Contudo, muitos futuros comerciantes podem ficar confusos na hora de começar a montar uma loja virtual. Afinal, existem vários pequenos processos que você terá que resolver antes de ver o dinheiro entrar.



Você também pode gostar:

Por isso, antes de mais nada, se organize e se planeje para dar os primeiros passos. Se não souber por onde começar, aproveite para conferir nossas dicas, elaborar seu cronograma e iniciar os trabalhos da sua loja.

1.Pense no investimento

A primeira parte de montar uma loja online do zero é pensar no tipo de investimento que você quer fazer. Assim, veja quanto dinheiro possui disponível para injetar como capital em sua empresa. Confira alguns possíveis gastos que você terá:

Legalização da empresa: pagamento de DAS (no caso de MEI) ou contabilidade (no caso de empresas maiores; alvará de funcionamento e licenças municipais; programas de emissão de notas fiscais e certificado digital;

Domínio e hospedagem: para ter seu site da loja funcionando online;

Profissionais: designer para sua marca, criação da loja ou outros conteúdos que você não consiga realizar sozinho;

Investimento inicial para a loja: produtos, insumos e outras matérias-primas para criar os primeiros itens de venda.

Então, confira outros possíveis gastos com armazenamento, mão de obra e adicionais para fazer sua loja realmente funcionar. Dessa maneira, você consegue pensar em quanto ira investir para que ela opere online.

2.Faça uma pesquisa de mercado

Então, é hora de fazer uma pesquisa de mercado para entender quem são e com acessar seus clientes. Dessa maneira, fica mais simples descobrir como oferecer seus produtos, e se vale a pela montar uma loja online do zero.

Afinal, nem todos os compradores estão na internet, ou utilizam essa forma de compra para todos os produtos. Por isso, tenha em mente uma pesquisa

3.Escolha a plataforma – montar uma loja online

Depois de entender como seus clientes se comportam, é hora de começar a montar uma loja online do zero. Assim, é preciso entender qual a melhor plataforma para cadastrar e mostrar seus produtos para os consumidores.

Algumas plataformas que realizam a hospedagem possuem suporte para criação e gerenciamento de e-commerce, como o WordPress. Além disso, existem várias outras que podem te ajudar a iniciar seu empreendimento de forma rápida e com baixo custo.

O segredo é entender as vantagens e desvantagens que cada uma delas apresenta para o usuário. Então, você pode encontrar a que mais tem uma boa relação com seu tipo e quantidade de produtos, antes de definir qual sua favorita.

Leia também: Gerencia sua loja online com 5 passos simples

4.Escolha o domínio e hospedagem

Agora , é a hora de escolher o domínio e a hospedagem do seu e-commerce, para começar a montar sua loja online do zero. Então, o domínio é o nome que ficará no endereço, quando as pessoas digitarem seu site para comprar os produtos.

Já a hospedagem é o serviço de armazenamento remoto dos arquivos em seu site. Assim, quando um novo usuário abrir a página, fará o acesso desses conteúdos não do seu computador, mas de uma máquina virtual.

Por isso, esses dois serviços são muito importantes e podem definir o rumo do seu empreendimento. Assim, escolha com sabedoria e estratégia, para evitar problemas futuros no desenvolvimento de sua loja online.

5.Verifique a organização da estrutura

Assim, você precisa verificar a organização de toda a estrutura, enquanto montar uma loja online do zero. Afinal, sua marca terá uma identidade visual, e o site precisa ter sua cara, e dos produtos que quiser vender.

Portanto, uma parte fundamental é avaliar os templates, cores, conteúdos e se existe uma boa usabilidade do site. Com isso, você garante uma boa experiência do usuário e facilidade na compra dos produtos que quiser oferecer.

5.Cadastre seus produtos – montar loja online do zero

Em seguida, é hora de começar a cadastrar seus produtos na plataforma, para continuar a montar sua loja online do zero. Porém, não basta apenas inserir os conteúdos na plataforma, é mais do que somente sobre isso.

Afinal, é importante incluir também algumas descrições otimizadas, para que os usuários possam encontrar os itens quando pesquisam na internet. Portanto, vale a pena conferir algumas dicas de descrição e meta dados para produtos em lojas virtuais.

6.Aposte no marketing digital (redes sociais e web)

Então, é hora de mostrar seu produto e colocar para vender nas redes sociais e no site. Assim, é preciso de uma boa estratégia de marketing digital para que ele chegue até o consumidor e seja atrativo a seu público.

Por isso, invista em legendas e conteúdos focados nos gatilhos mentais, e em mostrar porque seus produtos são necessários para o consumidor. Além disso, aposte em um bom perfil nas redes sociais para engajar seus seguidores e vender mais.

7.Pense no plano de entrega

Por fim, outra parte importante a pensar na hora de montar uma loja virtual do zero é a questão das entregas. Como você fará o atendimento de vários clientes, alguns deles podem ser de locais mais distantes de onde você mora.

Então, é fundamental pensar em uma forma de entregar seus produtos com conforto e rapidez. Assim, você pode enviar através do correio, ou outras plataformas de envio que sejam mais otimizadas para o local de recebimento do cliente.

Ainda, aproveite para encontrar outras dicas incríveis que podem te ajudar a começar seu negócio e iniciar seus empreendimentos dentro e fora da internet. Portanto, aproveite para conferir mais conteúdos aqui no blog e não perca nenhuma atualização e novidade.