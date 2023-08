como mudar a data de vencimento do cartão de crédito? Veja o passo a passo

O Nubank é uma das fintechs mais populares do Brasil, oferecendo um cartão de crédito sem anuidade, com controle pelo aplicativo e diversos benefícios para os clientes.

Um dos principais objetivos deste banco digital é descomplicar a vida de seus clientes. Por isso, o seu aplicativo é intuitivo e com recursos de fácil acesso, de forma a reduzir ao máximo as burocracias.

Um dos serviços que o Nubank oferece é a possibilidade de mudar a data de vencimento do cartão de crédito. Essa é uma das facilidades oferecidas aos clientes de forma fácil e rápida no app, sem precisar falar com atendente.

A seguir, confira o passo a passo completo para alterar a data de vencimento do seu cartão de crédito.

Passo a passo para mudar a data de vencimento do cartão de crédito Nubank

Mudar a data de vencimento do seu cartão de crédito Nubank é muito simples e intuitivo. Para isso, siga o passo a passo:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo da Nubank no seu celular. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS; Depois, clique no ícone do “perfil”, localizado no canto superior esquerdo, logo acima do seu nome; Na sequência, clique na opção “Configurar”; A seguir, selecione a opção “Configurar cartão” e, depois, clique em “Vencimento”; Na sequência, escolha uma das datas disponíveis no aplicativo que aparecerão na tela. Logo abaixo das datas disponíveis, você poderá conferir informações importantes, como a data de fechamento e melhor dia de compra para a data selecionada. Depois, é só clicar em “Alterar vencimento”; Por fim, o Nubank irá mostrar um aviso informando que só será possível alterar novamente a data de vencimento do cartão de crédito após 90 dias. Assim, clique em “Confirmar” para finalizar.

Como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank?

Se você está precisando de um limite maior no seu cartão de crédito Nubank, o app oferece várias possibilidade de aumento de crédito para as suas compras. A seguir, confira como você pode aumentar o seu limite de forma fácil.



1 – Explore o seu limite atual

Se você deseja aumentar o limite do seu cartão de crédito Nubank explore ao máximo o crédito disponível atualmente. Isso mostra que você tem demanda por mais crédito e que sabe administrá-lo bem.

Por isso, evite deixar uma parte do seu limite sem uso ou fazer compras muito abaixo do seu potencial. Quanto mais você usar, maiores serão as chances de ter obter um limite maior de forma automática pelo banco.

2 – Solicite o aumento pelo aplicativo

O Nubank conta com uma opção de solicitação de aumento no próprio aplicativo. Essa é uma forma simples e rápida de fazer o seu pedido, que será analisado em poucos minutos pelo banco. Siga o passo a passo:

Primeiro, abra o app Nubank e toque na opção “Cartão de crédito”; Na sequência, toque em “Ajustar limite” e, depois, em “Pedir novo limite máximo”; Assim, escolha o valor desejado e informe o motivo do seu pedido; Por fim, toque em “Alterar” e aguarde a resposta do Nubank.

3 – Pague a fatura em dia e no valor total

Pagar a fatura do cartão de crédito Nunbank em dia e no valor total demonstra que você tem responsabilidade financeira, o que aumenta a sua confiança perante o banco. Além disso, ao pagar a fatura em dia, você evita juros e multas, que podem comprometer o seu orçamento.

4 – Evite usar o crédito rotativo

O crédito rotativo possibilita o pagamento de parte da fatura, fazendo com que o valor restante seja financiado para o próximo mês.

Essa prática pode ser prejudicial para a sua saúde financeira e para as suas chances de aumentar o limite do cartão Nubank. Isso porque, pode passar uma imagem de inadimplência para o banco, que pode negar o seu pedido de aumento de limite.

5 – Mantenha a sua renda atualizada no aplicativo Nubank

A renda é um dos fatores que o banco leva em conta na hora de definir o limite do cartão de crédito, pois indica a sua capacidade de pagamento. Por isso, é fundamental mantê-la sempre atualizada. É possível atualizar essa informação seguindo os passos abaixo:

Toque no ícone de perfil no canto superior esquerdo do app; Deslize a tela para baixo e toque em “Configurar cartão”; Depois, toque em “Renda mensal” e digite o valor atualizado; Por fim, toque em “Salvar” e pronto.

O Nubank irá analisar a sua nova renda e verificar se ela é compatível com um limite maior. Se for o caso, você poderá receber um aumento de limite automaticamente ou solicitar pelo app.