Como ORGANIZAR a ROTINA? Dicas para MELHORAR seu DESEMPENHO diário

Durante o dia, temos uma série de tarefas a cumprir, que exigem certo planejamento para funcionarem bem. Dessa maneira, saber como organizar a rotina pode ajudar sua produtividade, eficiência e até mesmo no desempenho dessas atividades.

Porém, é comum que as pessoas tenham certa dificuldade de dar o pontapé inicial nessa organização. Se esse é o seu caso, não precisa se desesperar para lembrar suas próximas tarefas. Separamos algumas dicas úteis que vão ajudar a criar um bom planejamento.

Por que é importante organizar a rotina?

Organizar a rotina não é apenas uma questão de manter as coisas nos lugares, nem sobre esquecer coisas importantes. Um planejamento adequado garante que realmente você tenha tempo para todas as áreas da sua vida, além de outras vantagens:

Evita a perda de horários e compromissos;

Garante uma logística melhor na realização de atividades;

Otimiza o tempo para conseguir realizar outras tarefas;

Garante hábitos mais saudáveis;

Evita a exaustão e sobrecarga de compromissos.

Ainda, é possível manter uma visualização muito melhor em suas atividades diárias quando se tem uma rotina organizada. Então, vale a pena começar a criar hábitos regulares e manter um bom planejamento do seu dia.

Dicas para aprender como organizar a rotina

Aprender como organizar a rotina pode ajudar muito na hora de cumprir suas tarefas e ter uma vida saudável. Porém, a parte complicada é começar essa organização, de forma que ela seja eficaz e funcional para cada tipo de dia a dia.

Dessa maneira, existem algumas ações simples que facilitam esse processo, melhorando seu desempenho nas atividades diárias. Para te ajudar a entender por onde começar, separamos algumas dicas importantes para te mostrar como organizar sua rotina.

1.Mantenha hábitos regulares

Um dos principais segredos para aprender como organizar a rotina é manter hábitos e horários regulares. Afinal, nosso corpo trabalha com a repetição, e algumas atividades acabam se tornando automáticas dentro de nosso comportamento.

Por isso, siga uma agenda de tarefas regular, com horários bem delimitados. Tenha uma rotina para acordar, realizar suas atividades pessoais e até mesmo o que precisar fazer dentro de casa não pode faltar em seu cronograma.

Para quem vai iniciar uma nova rotina, pode ser um pouco mais complicado no início. Porém, mantenha seu cronograma em dia para conseguir entrar nesse ciclo de organização dos horários de forma saudável, sem extrapolar seus limites.

2.Anote todos os compromissos

Outro ponto importante é criar o hábito de anotar todos os compromissos que você tiver. Sempre que surgir uma nova tarefa, inclua em sua agenda. Esse é um costumo super importante, que fará toda a diferença no futuro.

Principalmente para quem possui um dia cheio, na hora de organizar a rotina é fundamental manter os apontamentos organizados. Dessa maneira, fica fácil não se perder até mesmo em atividades simples, que podem acabar não tendo a devida atenção.

3.Utilize ferramentas para organizar a rotina

Durante o processo de organização da rotina, existem algumas ferramentas que podem facilitar bastante o trabalho. Por exemplo, blocos de notas digitais, organizadores e agendas que você consegue acessar de maneira mais simples, usando o smartphone.

Então, é importante verificar quais as suas prioridades de organização e como esses aplicativos podem ser funcionais. Existem ferramentas de anotação, como o Evernote, e organizadores de tarefas muito bons, como o Trello.

Além desses, existem vários outros apps, programas para computador e até mesmo ferramentas no navegador que podem ajudar. Então, vale a pena conferir os principais, e com quais deles você se identifica melhor.

4.Defina suas prioridades

Em uma rotina organizada, sabemos que algumas tarefas acabam sendo mais urgentes que outras. Isso é normal, e algumas vezes é preciso estipular uma ordem para garantir que todos os prazos fiquem em dia.

Portanto, em sua lista de atividades, deixe em primeiro lugar as que forem a prioridade. Muitas vezes, tentar fazer tudo ao mesmo tempo acaba criando uma sobrecarga, e no final nenhum dos compromissos realmente fica concluído.

5.Lembre de fazer pausas para descansar

Para aprender como organizar a rotina, as pausas são essenciais dentro da lista de tarefas do dia. Uma mente cansada com certeza se esquecerá de seguir horários, assuntos importantes ou atividades a realizar.

Portanto, sempre tire um tempo para descansar, beber água, ir ao banheiro ou realizar outras coisas, entre o horário de trabalho ou afazeres de casa. A indicação é de 15 minutos a cada duas horas de atividades, sem manter o foco no que estava fazendo antes.

6.Planeje a semana com antecedência – como organizar a rotina

Outra dica importante para aprender como organizar a rotina é realizar o planejamento da sua semana com antecedência. Assim, se surgirem novas demandas ou alterações de planejamento, não ficará complicado para reagendar ou organizar suas tarefas.

Portanto, no primeiro dia de trabalho, sempre organize seus compromissos em um calendário. Conforme surgirem novos, não deixe de adicionar também, para que sua agenda fique sempre completa e você não perca nada importante.

7.Veja o que funciona para sua organização

Ainda, é importante conferir também se o método de organização que você escolheu é o melhor para seu estilo de planejamento. Afinal, sabemos que as pessoas são diferentes, e cada um possui um jeito mais fácil e funcional de se organizar.

Por isso, principalmente no começo, vale a pena testar diferentes tipos de técnicas para organizar a rotina. Confira quais delas funcionam melhor para suas tarefas, e quais não são tão otimizadas, ou não surtem efeito.

Além disso, pode ser que ao longo do tempo, novos métodos passem a não fazer mais sentido. Portanto, sempre monitore seu desempenho para avaliar se é a hora de mudar algum tipo de planejamento nas tarefas.

8.Aproveite técnicas de produtividade para organizar a rotina

Por fim, existem algumas técnicas de produtividade que podem facilitar ainda mais a hora de organizar sua rotina. Por exemplo, a técnica Pomodoro, que consiste em 25 minutos de foco total nas tarefas, e cinco minutos de pausa.

Além dela, existe também o método GTD, que no inglês significa Get Things Done. Ela consiste em anotar praticamente tudo que vier à sua cabeça de tarefa ou compromisso, para remover esses conteúdos da sua linha de foco.

Então, você consegue visualizar de forma mais assertiva a rotina que possui pela frente. Além disso, não perde todo seu tempo tentando lembrar do que ainda falta completar, ou que horas acontecerá aquela reunião durante a semana.

Ainda, se estiver buscando mais dicas incríveis para tornar sua vida ainda mais descomplicada, continue conosco por aqui. Todos os dias separamos conteúdos exclusivos com macetes muito úteis para quem quer começar a ter uma rotina mais produtiva.