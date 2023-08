Como organizar o espaço da piscina para aproveitar melhor o verão

Você acabou de comprar uma piscina e está ansioso para curtir os dias quentes com a família e os amigos. Mas antes de mergulhar, você precisa pensar em como organizar o espaço ao redor da piscina, para que ele fique bonito, confortável e funcional. Neste artigo, vamos te dar algumas dicas e ideias para transformar a área da piscina em um verdadeiro oásis de lazer e relaxamento. Confira!

Escolha o revestimento adequado

O primeiro passo para organizar o espaço da piscina é escolher o revestimento adequado para o piso e as paredes. O revestimento deve ser resistente à umidade, ao sol e ao cloro, além de ter uma textura antiderrapante, para evitar acidentes.

Além disso, o porcelanato é uma ótima opção, por ser durável, fácil de limpar e pode imitar diversos materiais, como madeira, pedra, mármore e até mesmo grama. Você também pode optar por decks de madeira ou pedras naturais, que dão um charme rústico ao ambiente.

Outra dica é escolher cores claras e neutras para o revestimento, por refletirem a luz e ampliam a sensação de espaço. Além disso, elas combinam com qualquer estilo de decoração e não interferem na cor da água da piscina. Evite cores escuras ou vibrantes, por poderem esquentar demais ou cansar a vista.

Invista no paisagismo

As plantas são essenciais para deixar o espaço da piscina mais verde e natural. Elas trazem vida, cor e frescor ao ambiente, além de criarem sombra e privacidade. Mas na hora de escolher as espécies, é preciso ter alguns cuidados.

Evite plantas com espinhos, flores que soltam pólen ou folhas que caem muito, pois podem sujar a água ou machucar quem está nadando. Prefira plantas tropicais, como palmeiras, helicônias, bromélias e estrelícias, que são resistentes ao calor e à umidade. Você também pode usar trepadeiras e arbustos para cobrir os muros e criar um cenário mais aconchegante.

Para dar um toque especial ao paisagismo, você pode usar vasos de diferentes tamanhos, formas e cores. Eles podem ser dispostos no chão, nas paredes ou em suportes suspensos.



Você também pode gostar:

Você também pode usar pedras ornamentais, cascalhos ou seixos para criar caminhos ou contrastes com as plantas. Outra ideia é instalar uma fonte ou uma cascata na piscina, para criar um som relaxante e um efeito visual incrível.

Decore com estilo

A decoração é outro aspecto importante para organizar o espaço da piscina. Ela deve refletir o seu gosto pessoal e combinar com o estilo da sua casa. Você pode usar móveis de madeira, ferro ou alumínio, que são resistentes às intempéries.

Escolha peças confortáveis e práticas, como espreguiçadeiras, cadeiras, mesas, bancos e pufes. Não se esqueça dos acessórios, como almofadas, tapetes, lanternas, velas e vasos, que dão um toque de cor e charme ao ambiente. Você também pode usar boias, balões e flores de papel para criar um clima divertido e festivo.

Na hora de escolher as cores dos móveis e dos acessórios, você pode seguir uma paleta harmônica ou contrastante. Por exemplo, se você quer uma decoração mais sofisticada e elegante, você pode optar por tons neutros ou pastéis.

Se você quer uma decoração mais alegre e vibrante, você pode apostar em tons fortes ou cítricos. O importante é que as cores combinem entre si e com o revestimento e o paisagismo.

Aproveite as funcionalidades

Por fim, não basta ter um espaço da piscina bonito se ele não for funcional. Você precisa pensar em como aproveitar melhor as possibilidades que ele oferece.

Por exemplo, você pode instalar uma churrasqueira ou uma área gourmet próxima à piscina, para preparar deliciosos churrascos ou petiscos para os seus convidados. Você também pode criar um espaço de relaxamento com uma hidromassagem ou uma lareira externa.

Outra ideia é colocar uma caixa de som ou uma TV à prova d’água para curtir suas músicas ou filmes favoritos enquanto se refresca na piscina.

Além disso, você pode investir em uma iluminação para piscina que valorize o seu ambiente e crie efeitos incríveis. A iluminação para piscina pode ser realizada com diferentes tipos de lâmpadas, como LED, fibra ótica ou halógenas. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas todas podem proporcionar mais beleza e segurança para a sua área de lazer.

Organizar o espaço da piscina não é uma tarefa difícil se você seguir essas dicas. Basta escolher o revestimento adequado, investir no paisagismo, decorar com estilo, aproveitar as funcionalidades e iluminar com bom gosto.

Assim, você terá um ambiente agradável, confortável e divertido para desfrutar do verão com a sua família e os seus amigos.