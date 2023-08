Como PARCELAR compras À VISTA com cartão? Aprenda agora

Precisa aprender como parcelar compras à vista com cartão? Agora essa opção está disponível em algumas instituições bancárias e é mais simples do que imagina. Então, confira neste artigo o que precisa fazer. Bem como, saiba quais os prós e contras.

Santander, Inter e Bradesco são alguns dos bancos que já oferecem a possibilidade de parcelar as suas compras à vista usando o cartão. Portanto, a seguir confira as regras de cada uma delas.

Como parcelar compras à vista com cartão Bradesco?

O primeiro exemplo é o Bradesco, que oferece aos clientes a opção de parcelar compras à vista com cartão. Porém, o benefício é válido apenas para compras acima de R$ 100 e para algumas compras específicas, afinal, a instituição permite o parcelamento total da fatura.

Para fazer o parcelamento, é preciso que faça o pagamento à vista na função crédito e em um valor acima de R$ 100. Em seguida, clique em suas transações do cartão e depois selecione aquela que deseja parcelas.

O próximo passo é simular as condições de pagamento e depois aceitar a operação escolhida. Por fim, em até 48 horas o valor pago à vista será estornado e o lançamento da compra parcelada será feita em sua fatura.

Banco Inter também conta com função de parcelamento

Outro banco que permite parcelar compras à vista com cartão é o Inter. Aliás, um diferencial é que pode ser feito tanto para compras realizadas no Brasil quanto no exterior. Destaca-se ainda por ter taxas três vezes menores que o juros rotativo.

A opção de parcelamento é válida para qualquer compra a partir de R$ 20 na fatura que está em aberto. Assim, ela pode ser parcelada em até oito vezes, com parcelas a partir de R$ 10.



Já em relação às compras internacionais, o banco destacou que o parcelamento exclui apenas a taxa do IOF. Por fim, para usá-la basta ir na área de cartões e clicar na opção parcelamento de compra. Dessa forma, poderá ver todas as formas disponíveis.

Santander permite parcelar compras à vista com cartão de crédito

Dentre os bancos mais tradicionais, o Santander também permite parcelar compras à vista com cartão de crédito. Aliás, a função está disponível para todos os modelos da empresa, exceto Amex.

O parcelamento pode ser feito em compras nacionais ou internacionais, a partir de R$ 100. Além disso, também é destinado apenas para algumas compras específicas, porque o banco oferece o parcelamento total da fatura. Ou seja, tal qual acontece no Santander.

As transações podem ser divididas em até 36 vezes e as taxas variam de 1,59% a 2,69% ao mês. Então, você pode acessar o produto por meio do aplicativo Way, que traz mais flexibilidade aos usuários.

Ainda é válido destacar que os clientes podem parcelar até cinco transações por fatura, de acordo com Rogério Panca, diretor de Cartões e Pagamentos Digitais do Santander Brasil.

Para ter acesso ao parcelamento, o cliente deve realizar uma compra à vista na função de crédito e ela deve ter sido autorizada e postada na fatura atual. Em seguida, o cliente deve realizar quatro ações:

Escolher a transação desejada; Simular as condições de parcelamento oferecidas pelo Santander; Acessar o resumo da transação, que consta o número de parcelas, taxas, data da transação, valor da primeira e demais parcelas, onde a compra foi feita, entre outras informações. Portanto, o cliente deve dar aceite na operação. Por fim, acessar o comprovante completo da transação.

Os clientes do Santander que optarem por parcelar compras à vista com cartão têm até sete dias corridos para cancelar essa operação pelo próprio aplicativo. Além disso, ainda podem antecipar as parcelas em faturas em aberto, tendo um desconto no valor dos juros.

Vale ou não a pena parcelar compras à vista com cartão de crédito?

Agora que já sabe que é possível parcelar compras à vista com cartão crédito, é essencial verificar se vale a pena ou não optar por essa transação. Afinal, vale destacar que novos juros serão acrescidos ao valor pelo parcelamento.

O indicado é que o cliente não precise parcelar a compra, em especial, as com valores mais baixos. Isso porque, evita que tenha que pagar altas taxas de juros. Então, aposte nesta alternativa caso esteja passando por uma situação financeira mais complicada.

Por fim, lembre-se sempre de verificar as condições de pagamento e taxas para fazer o melhor negócio.