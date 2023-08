Como QUITAR DÍVIDAS? 8 dicas de ESPECIALISTAS para sair do vermelho

Com o aumento do número de pessoas endividadas, o Brasil registra um recorde na quantidade débitos em aberto. Grande parte se dá pela falta de conhecimento, ou de informações sobre como quitar dívidas e melhorar a saúde financeira.

Portanto, se você também entrou em 2023 no vermelho, não se preocupe. Separamos 8 dicas de especialistas para te ajudar a resolver suas finanças e conseguir resolver suas pendências. Aproveite para acompanhar e entender como recuperar seu poder de compra.

Brasil tem recorde de endividamento

Pagar as dívidas é uma tarefa que não ficou tão simples para os brasileiros nos últimos tempos. Assim, segundo o levantamento do CNC ( Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o ano de 2023 foi histórico nesse aspecto.

Afinal, mais de 77% dos brasileiros entraram o ano com algum tipo de restrição. O fato foi o maior registro de endividamento no país, o que chamou a atenção do Governo Federal para a necessidade de políticas públicas para a população ter como quitar as dívidas.

Segundo o Serasa, órgão de proteção ao crédito, são mais de 69 milhões de pessoas com cadastro negativo. Dessa maneira, o consumidor perde o crédito na praça, e o poder de compra, afetando também a economia nacional.

Como quitar dívidas: 8 dicas de especialistas

O mais importante de tudo, é aprender como quitar as dívidas e manter sua saúde financeira em dia. Porém, a tarefa pode parecer mais complicada do que somente negociar, principalmente para quem está com o orçamento apertado.

Então, separamos algumas dicas de especialistas para te ajudar a entender por onde começar. Confira ao longo dos próximos tópicos, o passo a passo para recuperar outra vez seu crédito na praça.



1.Entenda seus débitos

A primeira dica importante é entender onde e como você está gastando seu dinheiro. Além disso, é preciso saber quanto recebe de fato, para conseguir adaptar suas finanças para o tipo de realidade que possui.

Então, organize todas as contas que possui, tanto as regulares quanto as que estão em aberto. Em seguida, verifique quanto ganha no total, e quais são as despesas que podem ser cortadas nesse momento de regularização.

2.Veja quanto pode pagar

Depois de entender quanto sobra de sua renda, veja também quanto pode disponibilizar dessa quantia para o pagamento de dívidas. Assim, não entre em acordos altos, somente para tirar seu nome dos órgãos de proteção.

Verifique de maneira assertiva quanto está disponível, antes de começar a parte de negociação. Assim, você já entra em um acordo sabendo quanto e como irá poder disponibilizar para ter como quitar dívidas sem se enrolar.

3.Negocie seus débitos – como quitar dívidas

Agora que você já sabe o quanto tem disponível, é hora de entrar na fase de negociação. A grande maioria das empresas hoje possui canais disponíveis somente para esta finalidade. Dependendo do tempo de endividamento, oferecem condições especiais de quitação.

Então, aproveite para tentar negociar, ouvir a proposta da credora e se estiver fora de sua realidade, tente uma contraproposta. Algumas podem ser bem flexíveis com relação aos juros, ou aos prazos de pagamento para suas contas.

4.Aproveite programas do Governo

Dessa maneira, com o aumento do número de envidados no país, o Governo Federal resolveu intervir também. Assim, a intenção é facilitar a negociação e dar condições para a população ter como quitar dívidas de forma mais simples.

Portanto, recentemente deu início ao programa Desenrola Brasil, uma forma de negociação mais simples de dívidas até R$5 mil. Portanto, você consegue utilizar o benefício para conseguir mais condições para quitar seus débitos.

Por isso, se não conseguir boas propostas nas negociações tradicionais, verifique se existe a chance de incluir seu débito neste ou outros programas. O Serasa também oferece feirões para ajudar quem tem restrições a sair de uma vez por todas do cadastro.

5.Não deixe as parcelas acumularem

Quando fizer suas negociações, é muito importante entender que as parcelas precisam ser pagas todo mês. Por isso existe a necessidade de avaliar quanto e como você poderá pagar mensalmente.

Algumas instituições possuem somente uma fase de negociação, e se você deixar que as parcelas acumulem, não poderá refinanciar. Portanto, analise de forma mais consciente quais as opções que você possui e cumpra os termos do acordo.

6.Pense a longo prazo

Ainda, outra dica importante para ter como quitar dívidas é pensar a longo prazo. Durante a parte de negociação, muitos consumidores só querem se livrar da dívida e aceitam qualquer tipo de acordo.

Então, em um ponto ou outro acontece uma emergência, e as contas logo voltam a se enrolar. Por isso, sempre pense lá na frente quando for fazer seus acordos. Assim, você garante que realmente conseguirá chegar até o final das parcelas e quitar o débito.

7.Cuidado com o empréstimo – como quitar dívidas

Muitas pessoas consideram o empréstimo a melhor forma de ter como quitar dívidas. Porém, não é em toda e qualquer situação que existe a indicação desse recurso. Afinal, algumas vezes possuem juros muito altos, com parcelas inacessíveis.

Então, ao invés de resolver seu problema de finanças, você acaba aumentando ainda mais suas dívidas. Portanto, antes de tomar a decisão, avalie bem todas as alternativas de negociação possíveis e veja a que mais se adapta a sua realidade.

8.Trabalhe sua saúde financeira

Por fim, não adianta conseguir quitar as dívidas e continuar com os mesmos hábitos financeiros. Afinal, basta um pouco de descontrole para as contas voltarem a se enrolar outra vez.

Portanto, faça da educação financeira um hábito contínuo em sua vida, para todos os meses. Realize um bom controle de seus ganhos e débitos, guarde sempre um pouco para emergências e não gaste mais do que pode pagar.

Dessa maneira, você garante a integridade de suas finanças e evita precisar renegociar outra vez para ter como quitar dívidas. Com certeza, vale a pena tomar ações simples, para evitar problemas futuros e muita dor de cabeça com os boletos.

