A restituição do 4º lote de Imposto de Renda estará disponível para saque no próximo dia 31 e, com isso, milhares de contribuintes estão aguardando ansiosamente a data de retirada. No entanto, enquanto esse dia não chega, esses contribuintes podem realizar uma consulta para descobrirem se estão inclusos nessa etapa da restituição. Isso porque a consulta do 4.º lote já está disponível desde ontem.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa a respeito do 4.º lote de restituição de Imposto de Renda e veja como consultar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Como receber a restituição do 4º lote de Imposto de Renda?

Conforme já mencionado acima, a Receita Federal disponibilizou informações relevantes sobre a restituição do 4º lote de Imposto de Renda. Desse modo, a partir das 10h da última quinta-feira, dia 24 de agosto, cerca de 6,1 milhões de pessoas que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 poderão verificar se seu nome está incluído neste aguardado lote de restituição.

Mas afinal, como proceder para sacar o valor ao qual se tem direito? Confira abaixo o passo a passo completo de como receber a restituição do 4º lote de Imposto de Renda:

Passo a passo para consultar se você está na lista de beneficiários

Primeiramente, para receber a restituição do 4º lote de Imposto de Renda é necessário consultar se você está na lista de beneficiários. Para isso, a Receita Federal já liberou a consulta, permitindo assim, que você verifique se será um dos contemplados.



Você também pode gostar:

Desse modo, basta acessar o site oficial da RF e clicar na seção “Meu Imposto de Renda”. Então, em seguida, é preciso clicar no botão “Consultar a Restituição”.

Ademais, verifique se todas as informações estão corretas, tais como:

Número da conta ou chave pix;

Valor da restituição e;

Data da disponibilização.

Por fim, basta aguardar a data da liberação para conseguir receber os valores do 4º lote da restituição.

Confira os procedimentos para receber a restituição

Após verificar sua inclusão na lista de beneficiários, o próximo passo crucial é conhecer os procedimentos para garantir o recebimento tranquilo da restituição. De acordo com a Receita Federal, a data prevista para o depósito é 31 de agosto, diretamente na conta bancária ou chave Pix (CPF) que você indicou na declaração. Certifique-se de verificar e atualizar seus dados bancários, e fique atento às comunicações oficiais para assegurar um processo sem contratempos.

Conheça os valores da restituição 2023

De acordo com algumas informações da Receita Federal, neste lote a autarquia irá desembolsar um total de R$7,5 bilhões para 6.118.310 contribuintes.

No entanto, vale ressaltar que somente 12,2% desse montante é devido a taxas com prioridade no reembolso. Isso significa que a grande maioria dos contemplados não se encaixam nas regras de prioridade, que se aplicaram nos 3 primeiros lotes.

Quem tem prioridade na restituição?

Bem como já dito, a maior parcela dos beneficiários não está na lista de prioridades, porém, é composta por 5.761.117 contribuintes que entregaram a declaração até o dia 29 de maio, dois dias antes do prazo final.

Assim, entre aqueles com prioridade, 219.288 informaram a chave Pix do tipo CPF na declaração do Imposto de Renda ou utilizaram a declaração pré-preenchida. Dessa maneira, a novidade deste ano é que a informação da chave Pix garante prioridade na coleta da restituição.

Além disso, existem outros grupos com prioridade legal, incluindo:

960 idosos com mais de 80 anos;

427 pessoas com idades entre 60 e 79 anos;

065 contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave e;

453 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Veja como lidar com pendências

Ademais, se por algum motivo você não estiver na lista, é recomendável acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para verificar o extrato da declaração.

Dessa forma, caso identifique alguma pendência, é possível corrigi-la por meio de uma declaração retificadora. Assim, você estará apto a receber nossos próximos lotes.

O que fazer se a Receita Federal não depositar a restituição na conta informada?

Por fim, caso a Receita Federal não deposite a restituição na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Sendo assim, você poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome por meio do Portal BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do banco.

Agora que você já sabe como receber a restituição do 4.º lote de Imposto de Renda, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!