Como receber benefícios sociais do Governo Federal? Passo a passo para se inscrever

Os benefícios sociais são programas do Governo Federal que têm o objetivo de levar mais qualidade de vida para a população. Assim, fazem distribuição de renda e oferecem diversos benefícios para os inscritos.

Existem inúmeros benefícios que a população brasileira pode participar. Mas você conhece cada uma delas e sabe como fazer a inscrição? Esta é a dúvida de muitas pessoas que desejam se beneficiar dos programas governamentais.

Para te ajudar a tirar todas as dúvidas, trouxemos este artigo com todas as informações que você precisa saber para conhecer e se inscrever nos benefícios sociais do Governo Federal. Continue a leitura e fique por dentro de tudo.

Quem pode participar dos benefícios sociais do Governo Federal?

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que os benefícios sociais do Governo Federal são destinados para as famílias de baixa renda. Isso porque o seu objetivo principal é diminuir as desigualdades sociais, levando renda para a população.

Existem diversos programas disponíveis e cada um deles conta com as suas próprias regras e diretrizes de participação. Mas, de forma geral, todos eles fazem um pagamento mensal para os inscritos.

Aqueles que desejam participar desses programas devem se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Além disso, também é fundamental manter os seus dados sempre atualizados.

Para participar do CadÚnico é necessário seguir as seguintes regras:



Ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 660 por pessoa que mora na mesma casa em 2023);

(R$ 660 por pessoa que mora na mesma casa em 2023); Ter renda mensal total de até 3 salários mínimos (R$ 3.960 em 2023).

Como se inscrever no CadÚnico?

Para se inscrever no CadÚnico, o responsável familiar deve procurar o CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência. Assim, deve portar o seu documento de identificação, bem como um documento de cada membro da família, que mora na mesma casa.

Além disso, outros documentos podem ser importantes, como o comprovante de renda e o comprovante de endereço. Durante o atendimento, o responsável familiar também deve responder um questionário socioeconômico, a fim de dar informações sobre o seu grupo familiar.

Após prestar todas as informações, o cadastro já estará ativo e a família poderá ingressar nos benefícios sociais do Governo Federal. Mas vale ressaltar que apenas esse cadastro não garante o ingresso nos programas.

Isso acontece porque cada programa possui as suas próprias regras. Dessa maneira, antes de participar é necessário conhecer o programa social e quais são as exigências de participação.

Quais são os programas sociais do Governo Federal?

Como você já viu, existem vários programas sociais no Brasil e cada um deles possuem as suas próprias regras de participação. Geralmente, quando a família se inscreve no CadÚnico, muitos deles já selecionam os beneficiários de forma automática, como é o caso do Bolsa Família e do Auxílio Gás, dois dos mais conhecidos benefícios sociais do governo.

No entanto, ainda existem vários outros menos conhecidos. A seguir, conheça alguns deles: