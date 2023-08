Como receber o dinheiro parado, assim como resgate de R$ 2,8 mi?

Você sabia que milhões de brasileiros têm valores “esquecidos” nos bancos e instituições financeiras? É isso mesmo! Muitas vezes, devido ao encerramento de contas ou outras circunstâncias, as pessoas deixam dinheiro parado sem nem mesmo saber. Mas você pode resgatar esses valores perdidos e colocá-los de volta no seu bolso. Neste guia completo, vamos explicar tudo o que você precisa saber para resgatar seus valores esquecidos nos bancos.

O que são valores esquecidos?

Os valores esquecidos referem-se a recursos financeiros que foram negligenciados ou não resgatados por indivíduos e empresas em instituições financeiras. Isso pode acontecer por vários motivos, como encerramento de contas, mudança de endereço ou simplesmente falta de conhecimento sobre a existência desses valores.

De acordo com o Banco Central, estima-se que cerca de 36,5 milhões de pessoas físicas e 2,8 milhões de pessoas jurídicas possuam recursos negligenciados em bancos e instituições financeiras. O valor total a ser resgatado ultrapassa os R$ 7 bilhões. Esses números impressionantes mostram a importância de verificar se você possui algum valor esquecido.

O Sistema de Valores a Receber (SVR)

Um dos mecanismos criados pelo Banco Central para facilitar o resgate de valores esquecidos é o Sistema de Valores a Receber (SVR). Esse sistema foi lançado no início de 2022 e permite que os cidadãos brasileiros resgatem valores que ficaram “esquecidos” em bancos e demais instituições financeiras e de pagamento.

O recorde de resgate de valores

Recentemente, o Banco Central anunciou que uma pessoa física conseguiu resgatar a incrível quantia de R$ 2,8 milhões através do SVR. Esse valor estabeleceu um novo recorde, representando a maior quantia já sacada por uma única pessoa diretamente pelo sistema. É importante ressaltar que esse valor exclui os recursos que foram devolvidos por contato direto com as instituições financeiras. O recorde para pessoas jurídicas, por sua vez, é de R$ 3,3 milhões.

Como resgatar os valores esquecidos?



Agora que você já sabe sobre a existência de valores esquecidos nos bancos, deve estar se perguntando como resgatá-los. Felizmente, o processo é relativamente simples e pode ser feito de forma online. Vamos explicar o passo a passo a seguir:

1. Acesse o site do Banco Central

O primeiro passo é acessar o site do Banco Central, onde você encontrará o Sistema de Valores a Receber (SVR). Nesse sistema, você poderá consultar se possui algum valor esquecido e iniciar o processo de resgate.

2. Faça a consulta

No SVR, você precisará informar seus dados pessoais, como CPF ou CNPJ, para fazer a consulta. Após preencher os campos necessários, o sistema irá verificar se você possui algum valor a ser resgatado.

3. Verifique os valores disponíveis

Caso o sistema encontre algum valor esquecido em seu nome, ele irá exibir os detalhes, como o montante e a instituição financeira responsável. Essas informações são importantes para que você saiba exatamente o que está resgatando.

4. Prove sua identidade

Para garantir a segurança do processo, o SVR pode solicitar que você prove sua identidade. Isso pode ser feito através do envio de documentos digitalizados, como RG e comprovante de residência. Siga as instruções do sistema para enviar as informações necessárias.

5. Escolha a forma de resgate

Após confirmar sua identidade, você poderá escolher a forma de resgate do valor. Geralmente, as opções incluem transferência bancária, depósito em conta ou emissão de cheque nominal. Escolha a opção mais conveniente para você.

6. Aguarde a confirmação e o recebimento

Após escolher a forma de resgate, aguarde a confirmação do Banco Central e a realização do pagamento. O prazo pode variar de acordo com a instituição financeira responsável pelo valor. Em alguns casos, o valor pode ser liberado imediatamente, enquanto em outros pode levar alguns dias.

Cuidados ao resgatar valores esquecidos

Ao resgatar valores esquecidos nos bancos, é importante estar atento a alguns cuidados para garantir a segurança do processo. Aqui estão algumas dicas:

Certifique-se de estar acessando o site oficial do Banco Central e do Sistema de Valores a Receber (SVR). Tome cuidado com sites falsos que podem tentar enganar você e roubar suas informações pessoais.

Nunca forneça senhas ou informações sensíveis para terceiros. O processo de resgate deve ser feito diretamente através do SVR, sem intermediários.

Verifique regularmente se há novos valores esquecidos em seu nome. O Banco Central atualiza constantemente o sistema, então é importante fazer consultas periódicas.

Mantenha seus dados pessoais atualizados. Se houver alguma mudança em seu CPF, CNPJ ou endereço, atualize as informações junto ao Banco Central para garantir que você receba todas as notificações sobre valores esquecidos.

Aproveite o recurso disponível

Resgatar valores esquecidos nos bancos pode ser uma ótima maneira de colocar dinheiro de volta no seu bolso. Com o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central, esse processo se tornou mais fácil e acessível para todos os cidadãos brasileiros. Siga o guia completo que preparamos e não deixe mais seus valores “esquecidos” nos bancos. Aproveite o recurso disponível e resgate o que é seu por direito.

Lembre-se de fazer consultas periódicas no SVR para verificar se há novos valores a serem resgatados. Nunca se sabe quanto dinheiro pode estar esperando por você!