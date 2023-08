Como recuperar senhas excluídas no macOS 2023: guia completo de recuperação

Se você usa um Mac, ficará extremamente satisfeito com a segurança e a privacidade que ele oferece. No entanto, mesmo por engano, se você excluir algo que não era pretendido, como poderá recuperá-lo? Sim, como você já leu o título e pesquisou, estamos falando de senhas. Essas senhas são extremamente necessárias quando se trata de fazer login em algum lugar. Ao mesmo tempo, são extremamente voláteis porque não é possível compartilhá-los com ninguém.

Se você não se lembra da senha que precisa inserir, não se preocupe, você não está sozinho. Recuperar senhas excluídas recentemente no Mac nunca foi tão fácil antes da recente atualização do macOS Sonoma. Aqui está um guia para ajudá-lo recuperar senhas excluídas recentemente no Mac.

Posso recuperar senhas excluídas no Mac?

A partir de agora, é possível recuperar apenas senhas excluídas recentemente no Mac e no iCloud Keychain. No entanto, há uma limitação para isso. Você não pode simplesmente voltar e recuperar uma senha que foi excluída há cerca de um mês.

Portanto, se a janela aberta de 30 dias ainda não passou, você pode seguir rapidamente as etapas da próxima seção e recuperar sua senha excluída recentemente no seu Mac.

No entanto, lembre-se de que esse truque funciona apenas em dispositivos Mac que executam o macOS 14 Sonoma. Se você estiver usando o macOS 13 Ventura, terá que esperar até que a Apple envie uma atualização.

Como recuperar senhas excluídas recentemente no Mac?

A partir de agora, existem dois métodos para recuperar senhas recentes excluídas acidentalmente no Mac. O primeiro método é fornecido pelas chaves do iCloud. O iCloud Keychain também pode ser usado para recuperar senhas de WiFi. Portanto, quando você tenta digitar uma senha, o Keychain já indica a senha para que você a insira facilmente.

No entanto, se você excluir a senha do iCloud Keychain, ela desaparecerá para sempre. Curiosamente, após a atualização recente, as senhas excluídas do Keychain são salvas por um período de 30 dias.

Em cada Macbook ou iMac, antigo ou novo, existe uma ferramenta integrada de recuperação de senha que ajuda a recuperar senhas excluídas acidentalmente. No entanto, esta ferramenta está limitada a apenas 30 dias de exclusão. Se você acha que ainda não se passaram 30 dias, aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Clique no Maçã ícone para abrir o Cardápio. Agora, clique em Configurações de sistema no menu suspenso. Clique em Senhas. Agora, autentique usando sua senha ou Touch ID. Aqui, do lado direito, você verá Excluído recentemente. Clique nisso. Agora, será apresentada uma lista de todas as senhas que você excluiu recentemente. Clique na senha que deseja recuperar.

O processo é o mesmo para todos os dispositivos que executam versões antigas e novas do macOS. No entanto, você deve ter em mente que as senhas excluídas recentemente consistem em senhas que foram excluídas há não mais de 30 anos.

Por que não consigo ver a senha excluída?

Se você não conseguir ver as senhas excluídas recentemente, é possível que você provavelmente tenha excluído a senha há mais de 30 dias. Se for esse o caso, você não poderá visualizar ou recuperar essa senha. De acordo com a limitação, isso pode salvar apenas senhas, desde que 30 dias não sejam completos.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode recuperar senhas excluídas recentemente no Mac. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudar.

