Como remover vários amigos no Snapchat rapidamente 2023

O Snapchat é outro aplicativo e serviço de mensagens instantâneas semelhante ao WhatsApp ou Telegram, mas possui alguns recursos e filtros interessantes que você não encontrará em nenhum outro lugar. Assim como qualquer outra mídia social, você pode adicionar novos amigos, conversar com eles e até excluir amigos. O Snapchat tenta continuamente melhorar a experiência do usuário, mas, de alguma forma, esse serviço não é tão popular quanto seus concorrentes.

Pode haver vários motivos que podem forçá-lo a excluir alguém de sua lista de amigos. Embora pareça uma decisão estranha em uma plataforma de mídia social, será útil do ponto de vista individual.

É bem possível que você esteja tentando manter uma lista de amigos reduzindo amigos desconhecidos ou aqueles que não estão em contato com você há algum tempo. Aqui neste artigo, seguiremos as etapas simples para remover facilmente amigos específicos no Snapchat para que isso aconteça.

Como excluir vários amigos no Snapchat rapidamente

Também devemos mencionar que você pode facilmente silenciar seus amigos no Snapchat se realmente não quiser excluí-los da lista para sempre. Isso permitirá que você evite receber mensagens ou notificações de atividades de amigos silenciados no Snapchat, mesmo sem removê-los. Então, vamos nos aprofundar nos métodos Android e iOS abaixo para remover a amizade de alguém no Snapchat.

Observe: Sempre que você remover um amigo de sua lista de amigos no Snapchat, esses amigos excluídos não poderão ver nenhuma de suas histórias ou encantos privados. No entanto, eles ainda poderão visualizar qualquer conteúdo seu, independentemente do que você definir como público. Depende basicamente de suas configurações de privacidade se eles podem conversar (snap) com você ou não.

Abrir Snapchat no seu dispositivo móvel.

Toque no Ícone de bate-papo para abrir o Tela de bate-papo.

Toque e segure em um o nome do amigo ou o ícone do perfil.

Toque no ícone de três pontos (…) e selecione Gerenciar amizade.

A seguir, toque em Remover amigo.

Lembrar: Remover, bloquear ou silenciar um amigo no Snapchat deve removê-lo da tela do Stories, como esperado.

Como você exclui vários amigos no Snapchat rapidamente?

O Snapchat geralmente não permite que seus usuários removam vários amigos de uma vez. Portanto, você precisará excluir manualmente cada amigo de sua conta conforme mencionado acima. Não há uma maneira adequada de remover mais de um amigo juntos. Basta visitar o perfil do amigo no bate-papo e selecionar Remover amigo para continuar.

1. Exclua sua conta do Snapchat

No entanto, se você deseja excluir vários amigos no Snapchat, verifique as etapas a seguir.

Abra o Snapchat aplicativo em seu dispositivo móvel.

aplicativo em seu dispositivo móvel. Toque no menu de configurações (roda dentada) em Perfil.

Vá para Ações da conta e toque em Deletar conta.

Certifique-se de inserir as credenciais de login e clique Continuar .

. Agora, siga as instruções na tela para excluir sua conta.

Observação: Depois de tomar medidas para excluir sua conta, a conta do Snapchat será desativada por 30 dias e, em seguida, será excluída permanentemente. Durante o período desativado, seus amigos do Snapchat não poderão entrar em contato ou interagir com você na plataforma.

Caso você mude de ideia ou queira restaurar sua conta do Snapchat, basta fazer login na sua conta existente com as credenciais válidas.

2. Crie uma nova conta do Snapchat

Outra coisa que você pode fazer é apenas criar uma nova conta do Snapchat em vez de perder tempo e esforço excluindo amigos em sua conta existente do Snapchat. Lembre-se de que primeiro você terá que desativar/excluir sua conta anterior do Snapchat. Obviamente, você pode adicionar seus conhecidos ou melhores amigos à nova conta do Snapchat. Fazer isso:

Primeiro, você precisará baixar o Snapchat para iOS ou baixar o Snapchat para Android.

Depois de instalar o aplicativo móvel, abra o Aplicativo Snapchat .

. Agora, Inscrever-se para criar uma nova conta do Snapchat.

para criar uma nova conta do Snapchat. Introduzir um Nome de usuário e senha do Snapchat .

. Tenha certeza de digite válido seu nome e insira os detalhes do seu aniversário.

Toque em Inscreva-se e aceite .

. Agora, você precisará escolher uma senha segura .

. Digite seu número de telefone e verifique instantaneamente. Caso contrário, você também pode tocar em inscreva-se com e-mail em vez disso .

e verifique instantaneamente. Finalmente, ache seus amigos ou adicioná-los manualmente via nome de usuário. Você também pode permitir que o aplicativo Snapchat acesse sua lista de contatos para adicionar seus amigos facilmente.

ou adicioná-los manualmente via nome de usuário.

Caso você não queira remover ou remover a amizade de alguém da sua conta do Snapchat, tente bloqueá-lo individualmente. Portanto, o amigo bloqueado não poderá encontrar, adicionar ou enviar uma solicitação de amizade novamente em sua conta existente do Snapchat.

Abrir Snapchat no seu dispositivo Android ou iOS.

no seu dispositivo Android ou iOS. Toque no seu Foto do perfil no canto superior esquerdo.

no canto superior esquerdo. De Amigos seção, toque em Meus amigos .

seção, toque em . Agora, pressione e segure o perfil do amigo que você deseja remover.

Toque em Gerenciar amizade e selecione Bloquear.

Etapas para definir sua conta do Snapchat como privada

Embora não haja uma maneira direta de tornar sua conta do Snapchat privada, você pode tentar um método para manter sua conta do Snapchat mais segura. Isso ajudará você a evitar bate-papos ou atividades desnecessárias de outros usuários do Snapchat. Você pode limitar facilmente o alcance e a visibilidade da atividade do seu perfil, definindo-o apenas para amigos. Então, vamos entrar nisso.

Abrir Snapchat no seu dispositivo Android ou iOS.

no seu dispositivo Android ou iOS. Toque no menu de configurações (roda dentada) em Perfil.

(roda dentada) em Perfil. De Controle de Privacidade seção, escolha Contate-me.

Selecione Amigos e depois toque no ícone de seta no canto superior esquerdo.

e depois toque no no canto superior esquerdo. Certifique-se de escolher Envie-me notificações .

. Selecione Ver minha história e escolha Meus amigos e apenas amigos .

e escolha . Volte ao menu principal de configurações e vá para Veja-me em Adição rápida .

. Em seguida, toque em Mostre-me na adição rápida.

Lembre-se de que, se quiser adicionar alguém à sua lista de amigos, basta compartilhar ou escanear um Snapcode do seu perfil.

Fugindo

Isso deve ajudá-lo a excluir seus amigos no Snapchat. Ninguém quer uma lista de amigos interminável cheia de pessoas que você nem sabe quem são. Se, por algum motivo, você quiser excluir seus amigos do Snapchat, poderá fazê-lo seguindo as etapas fornecidas neste artigo acima.

