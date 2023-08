Como repetir uma música sem intervenção manual

Spotify é a plataforma de streaming de áudio mais popular do momento. Ele foi baixado mais de um bilhão de vezes e, todos os dias, milhões de usuários se divertem com ele, tudo graças ao Spotify. O que torna esta plataforma de áudio popular é o motivo pelo qual ela oferece muitos recursos que não estão disponíveis em seus concorrentes. Um desses recursos é a capacidade de repetir uma música no Spotify sem intervenção manual.

Se você é novo no Spotify ou já o usa há muito tempo e agora decidiu memorizar uma música específica, a função loop pode ser particularmente útil. Neste guia, mostraremos como você pode repetir uma música no Spotify sem qualquer intervenção manual.

O que é Loop uma música no Spotify?

Supondo que você gostou muito de uma música. Agora, se quiser ouvir aquela música mais de uma vez, você pode fazer um loop dessa música no Spotify. Embora também exista a opção de repetir uma música uma vez, você pode configurá-la para repetir para que a música continue tocando até você ficar entediado e decidir interrompê-la.

Embora a opção não seja amplamente utilizada porque ninguém gosta de ouvir a mesma música sempre, o método específico para repetir uma música no Spotify é útil quando você está tentando aprender a música ou compreender os verdadeiros significados associados a ela.

Às vezes, até vimos que as letras do Spotify não funcionam, neste caso também, se uma música não tiver letra, você pode fazer um loop para entender o significado e as palavras aos poucos.

Como faço para repetir uma música no Spotify sem intervenção manual?

No Spotify, você pode repetir uma música em todos os dispositivos reproduzíveis, incluindo smartphones e PCs. Aqui examinaremos todos os dispositivos. Vamos discutir como-

Loop de uma música no Spotify sem intervenção manual em um smartphone

Fazer o loop de uma música em um smartphone no Spotify funciona da mesma maneira em dispositivos Android e iOS. Se quiser repetir uma música no Smartphone sem qualquer intervenção manual, você pode fazer isso seguindo os passos abaixo.

Abra o Spotify aplicativo no seu telefone. Agora, abra a música que deseja tocar. Quando a música estiver tocando, abra o menu de músicas tocando nela. Ao lado do botão de pausa, você verá um laço botão; toque nele. Se você tocar uma vez, o álbum será repetido. Toque nele novamente para repetir a música que você está tocando e não o álbum inteiro.

Loop de uma música no Spotify sem intervenção manual em um PC

Fazer o loop de uma música em um smartphone no Spotify funciona da mesma maneira em todos os sistemas operacionais de PC que incluem macOS, Windows e Linux, portanto, as etapas são sempre as mesmas. Se você está sempre ouvindo música no seu PC, então você estaria disposto a repetir uma música no Spotify no seu PC. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abra o aplicativo Spotify no seu PC. Se você não possui o aplicativo Spotify, pode visitar o site do Spotify no navegador do seu PC. Agora, toque a música que deseja repetir. Enquanto a música está tocando, além do botão Pause, existe o botão loop. Clique nele uma vez para repetir o álbum. Se você clicar nele novamente, a música será repetida e não o álbum inteiro.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode repetir uma música no Spotify sem qualquer intervenção manual. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo e tentaremos ajudá-lo.

