como saber qual o melhor? Descubra

Quando se trata de adquirir um carro por meio de um consórcio, é essencial saber como selecionar o consórcio mais adequado às suas necessidades e situação financeira. Entenda o que é um consórcio, como ele funciona e, o mais importante, como escolher o melhor consórcio de carros para você.

Saiba como escolher o melhor consórcio de carros

Antes de mergulhar no processo de escolha do melhor consórcio de carros, é importante compreender o que exatamente é um consórcio. Em suma, um consórcio é uma modalidade de compra coletiva em que um grupo de indivíduos se une para adquirir um bem ou serviço, como um carro, moto ou casa. Para isso, os participantes formam um fundo coletivo.

Todo mês, cada membro do grupo de consórcio paga uma parcela que corresponde a uma parte do valor total da carta de crédito, estabelecida em contrato, além de uma quantia destinada ao fundo de reserva. O valor acumulado é usado para possibilitar a compra do bem desejado.

No entanto, a contemplação dos membros do consórcio ocorre por sorteio ou lance. Desse modo, aqueles que forem sorteados ou derem lances vencedores têm direito a utilizar a carta de crédito para adquirir o bem desejado. Assim, após a aquisição, os contemplados continuam pagando as parcelas até que todos os membros do grupo sejam atendidos.

Cenário atual dos consórcios no Brasil

Em 2022, em meio a um cenário de aumento nos juros, houve um expressivo aumento na busca por consórcios como uma forma de aquisição de bens. De acordo com a Associação Brasileira de Consórcios (Abac), mais de 1,8 milhão de novas cotas de consórcio foram comercializadas somente no primeiro semestre deste ano.

Dessa forma, isso representou um crescimento de 12,1% em relação ao mesmo período de 2021 e se destacou como o melhor desempenho do setor nos últimos 10 anos.

Como encontrar o melhor consórcio de carros?

Escolher o melhor consórcio de carros é uma decisão individual, pois as preferências e necessidades de cada pessoa variam. Abaixo, confira algumas dicas fundamentais para ajudar você a fazer uma escolha informada e acertada.



Avalie sua situação financeira

Antes de se comprometer com um consórcio, é crucial compreender sua situação financeira. Desse modo, analise suas despesas mensais, dívidas e outras obrigações financeiras. É recomendável que a parcela do consórcio não ultrapasse 30% da sua renda, especialmente se você já tiver outros empréstimos.

Priorize o pagamento de dívidas

Se estiver enfrentando dívidas elevadas, é aconselhável resolvê-las antes de entrar em um consórcio. Sendo assim, começar o pagamento do consórcio com dívidas pendentes pode comprometer ainda mais suas finanças.

Explore diferentes opções de consórcio

Diversas empresas oferecem consórcios de carros. Dessa forma, pesquise e compare algumas delas, levando em conta a opinião de clientes. Isso te ajudará a identificar o consórcio mais adequado ao seu perfil.

Realize simulações de consórcios

O consórcio é um compromisso de longo prazo. Portanto, faça simulações para entender os gastos envolvidos e certificar-se de que as parcelas caberão confortavelmente no seu orçamento.

Compare os custos

Apesar de não envolver juros, os consórcios possuem outros custos, como taxa de administração, fundo de reserva, seguro e taxa de adesão. Compare esses custos entre diferentes opções para escolher a mais vantajosa.

Verifique a regularidade do consórcio

Certifique-se de que o consórcio que está considerando é regulamentado pelo Banco Central. Desse modo, verifique a lista de administradoras autorizadas antes de assinar qualquer contrato.

Pesquise a reputação das empresas

Pesquise online para saber o que os consumidores estão dizendo sobre as empresas de consórcio. Uma vez que sites de avaliação, como o Reclame Aqui, podem oferecer insights valiosos sobre a reputação das administradoras. Desse modo, poderá elevar sua segurança.