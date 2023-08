Como se comunicar melhor? Dicas para aumentar seu poder de persuasão

Hoje, uma das habilidades mais importantes em um profissional e saber como se comunicar melhor e interagir com pessoas. Seja para atender clientes, apresentar ideias, socializar, a comunicação é uma parte importante da interação no dia a dia.

Porém, algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade em iniciar ou desenvolver essa habilidade. Por isso, separamos algumas dicas práticas para te ajudar a iniciar conversas e melhorar sua comunicação de forma descomplicada.

Aprenda como se comunicar melhor com dicas práticas

Durante o desenvolvimento do trabalho, estudos ou outras atividades que exijam contato social, aprender como se comunicar é fundamental. Afinal, você precisará entrar em conversas, falar com clientes ou até realizar apresentações de trabalho.

Por isso, é muito importante desenvolver essa habilidade no dia a dia, e não somente com seus conhecidos. Então, deixamos uma lista com as melhores dicas e métodos para você aprender a se comunicar melhor e trabalhar a persuasão no dia a dia.

1.Trabalhe a confiança

A primeira dica importante para aprender como se comunicar melhor é trabalhar a confiança. Afinal, grande parte dos problemas de comunicação acontecem por falta de preparo ou de segurança em sua habilidade.

Por isso, trabalhe sempre sua confiança e comece falando sobre assuntos que você domina e gosta mais. Isso pode te ajudar a conseguir relaxar mais, ter um conhecimento mais amplo e iniciar conversas mais prazerosas.

2.Use a postura a seu favor – como se comunicar melhor

A postura e linguagem corporal também influenciam durante a comunicação, e podem ajudar nas expressões. Portanto, mantenha a coluna reta e utilize as mãos para criar gestos apaziguadores, que tirarão um pouco a tensão do momento.

3.Aprenda a escutar

Ninguém consegue aprender como se comunicar melhor, se não ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Em um diálogo, você precisa tirar alguns momentos para escutar e absorver as informações do outro, para só então responder.

Se você não escuta o outro lado, acaba perdendo essas informações, e o diálogo se torna unilateral. Ainda, fica difícil aprender coisas novas, se você está somente preso à suas convicções e conhecimentos. Amplie seu universo através de vivências e experiências.

Portanto, sempre escute quando estiver se comunicando com alguém. Assim, você torna o diálogo mais fluido, e consegue absorver conteúdos para continuar a conversa. Nunca deixe de ouvir sempre o grupo ou outras pessoas com quem estiver se comunicando.

4.Use a respiração se estiver complicado

Em alguns momentos enquanto estiver aprendendo como se comunicar melhor, pode ser que fique um pouco complicado. Assim, principalmente para quem é mais tímido, o início é mais turbulento, mas não se desespere.

Então, aproveite para respirar fundo e muito bem, isso ajuda a oxigenar o cérebro e trazer uma sensação de relaxamento. Se concentre no que quer dizer e mantenha o fluxo de respiração constante, para acalmar um pouco os nervos.

5.Seja claro e objetivo – como se comunicar melhor

A clareza e objetividade não podem faltar em uma comunicação com uma ou mais pessoas. Afinal, não adianta somente se comunicar, é preciso que o outro lado entenda bem a mensagem que você quer passar, sem problemas durante o diálogo.

Por isso, é preciso adaptar a linguagem que usar: não adianta falar palavras muito difíceis, se quem estiver ouvindo não entender. A mensagem não irá chegar, e você precisará perder momentos importantes para explicar novamente o conteúdo.

6.Use histórias como modelo de comunicação

Uma boa forma de conseguir aprender a se comunicar melhor é usar historias como modelo de comunicação e desempenho de lógica. Assim, conte histórias para aprender como conversar com outras pessoas.

Afinal, toda história segue uma sequência lógica de começo, meio e final. Por isso, ela precisa ser clara e objetiva para transmitir a ideia central e que seja captada por todos que estiverem ouvindo. E isso também é uma habilidade que você precisa treinar.

Sempre que precisar conversar sobre algo ou um assunto, imagine esse tópico como uma história. Dessa maneira, você pode conseguir seguir uma sequência em sua narrativa, que faça sentido e que traga um conteúdo.

7.Aprenda a observar pessoas

A observação também é uma excelente forma de ter como melhorar a comunicação e falar bem em público. Existem duas maneiras de utilizar a habilidade de observar pessoas para melhorar sua prática na hora da conversa.

A primeira, é observar alguém que você acredita que se comunica bem, e entender como a pessoa se porta e dialoga. Assim, utilize como exemplo as expressões, postura e linguagem corporal para praticar a sua própria, imprimindo sua personalidade.

Outra forma de usar a observação a seu favor é tentar entender as pessoas com quem irá conversar. Cada grupo de indivíduos possui linguagens e expressões próprias, e analisar bem isso pode tornar seu poder de conversa muito mais simples.

8.A prática leva à perfeição

Por fim, não existe uma forma melhor de aprender como melhorar a comunicação, se não começar a praticar. Pode ser que no começo as coisas sejam mais complicadas, e você acabe se enrolando um pouco, isso é normal.

Porém, com o desenvolvimento e a prática, é possível criar novas formas de comunicação e conseguir um bom progresso. Por isso, sempre que tiver a oportunidade, converse o máximo que puder e pratique, com diferentes pessoas.

Bônus: a leitura como forma de se comunicar melhor

Outra forma importante de melhorar a comunicação é a leitura. Afinal, o cérebro humano aprende através da repetição, tanto quanto com a memória. Por isso, uma das formas é ler bastante, e aprender o máximo de palavras possíveis.

Assim, você consegue ampliar seu vocabulário, encontrar novas maneiras de se comunicar, com diferentes perfis de pessoas. Isso pode tornar vários diálogos mais completos, e aumentar seu nível de conhecimento sobre assuntos e tópicos interessantes.

Por fim, se quiser conhecer outras dicas incríveis para melhorar suas relações pessoais e de trabalho, continue conosco por aqui. Separamos vários conteúdos interessantes para te ajudar nessa jornada, não deixe de explorar mais posts úteis.