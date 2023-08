Como se manter motivado na preparação para Concursos Públicos: dicas e truques infalíveis

Você está se preparando para um concurso público e sente que está perdendo a motivação? Você não está sozinho. Pois, muitos candidatos enfrentam dificuldades para manter o foco, a disciplina e a confiança durante a jornada de estudos, que pode ser longa e desgastante.

Mas não se desespere. Há maneiras de se manter motivado na preparação para concursos públicos, que vão te ajudar a superar os obstáculos e alcançar os seus objetivos. Neste artigo, vamos te dar algumas dicas e truques infalíveis para você não desanimar e continuar firme na sua trajetória. Então, confira!

Defina metas claras e realistas

O primeiro passo para se manter motivado na preparação para concursos públicos é definir metas claras e realistas. Os objetivos são os resultados que você quer atingir com os seus estudos. Por exemplo, como passar em determinado concurso, acertar determinado número de questões ou dominar algum conteúdo.

As metas devem ser claras, ou seja, específicas, mensuráveis e temporais. Por exemplo, em vez de dizer “quero passar no concurso X”, diga “quero acertar pelo menos 80% das questões da prova do concurso X, que será realizada em seis meses”.

As metas também devem ser realistas, ou seja, possíveis de serem alcançadas com os recursos e o tempo que você dispõe. Por exemplo, não adianta querer passar em um concurso com bastante concorrência, se você não tem experiência ou conhecimento prévio na área.

Faça um plano de estudos eficiente

O segundo passo para se manter motivado na preparação para concursos públicos é fazer um plano de estudos eficiente. Com isso, o plano de estudos é a ferramenta que vai te orientar sobre o que, como e quando estudar. Ele deve estar alinhado com as suas metas e com o seu perfil.



Você também pode gostar:

Portanto, para fazer um plano de estudos eficiente, você deve levar em conta os seguintes aspectos:

O edital do concurso

O edital é o documento que contém todas as informações sobre o concurso, como as vagas, os requisitos, as etapas, as provas e o conteúdo programático. Você deve ler o edital com atenção e basear o seu plano de estudos nele.

O tempo disponível

O tempo disponível é o período que você tem entre o início dos estudos e a data da prova. Você deve dividir esse tempo em semanas e dias, reservando um tempo para cada disciplina e para cada assunto. Você também deve considerar o seu ritmo de aprendizagem e as suas dificuldades.

A rotina diária

A rotina diária é o conjunto de atividades que você realiza no seu dia a dia, como trabalho, estudo, lazer, família, etc. Você deve conciliar essas atividades com os seus estudos, definindo horários fixos e regulares para se dedicar ao concurso. Dessa forma, você também deve reservar momentos de descanso e diversão.

Acompanhe o seu progresso e celebre as suas conquistas

O terceiro passo para se manter motivado na preparação para concursos públicos é acompanhar o seu progresso e celebrar as suas conquistas. Logo, o acompanhamento do progresso é a forma de verificar se você está cumprindo as suas metas e seguindo o seu plano de estudos.

A celebração das conquistas é a forma de reconhecer os seus esforços e resultados.

Para acompanhar o seu progresso, você pode usar ferramentas como agendas, planilhas, aplicativos ou gráficos. Aliás, elas vão te ajudar a controlar as horas estudadas, os assuntos revisados, as questões resolvidas, etc. Portanto, você também pode fazer simulados periódicos para testar os seus conhecimentos e identificar os seus pontos fortes e fracos.

Para celebrar as suas conquistas, você pode usar recompensas como presentes, passeios, guloseimas ou elogios. Essas recompensas vão te dar mais ânimo e satisfação para continuar estudando.

Mantenha uma atitude positiva e confiante

O quarto passo para se manter motivado na preparação para concursos públicos é manter uma atitude positiva e confiante. A atitude é a forma como você encara os desafios e as oportunidades que surgem no seu caminho. Ela pode ser positiva, quando você acredita nas suas capacidades e nas suas possibilidades, ou negativa, quando você duvida de si mesmo e dos seus objetivos.

Para manter uma atitude positiva e confiante, você deve evitar pensamentos e sentimentos que te desmotivam, como medo, ansiedade, frustração ou culpa. Em vez disso, você deve cultivar pensamentos e sentimentos que te motivam, como coragem, otimismo, persistência ou gratidão.

Você também pode usar técnicas como a visualização, a afirmação ou a meditação. Essas técnicas vão te ajudar a relaxar, a focar e a fortalecer a sua mente. Logo, você também pode buscar inspiração em histórias de sucesso de outras pessoas que passaram em concursos públicos.

A motivação é um elemento essencial para quem quer passar em um concurso público. Ela é o combustível que te impulsiona a estudar com dedicação e determinação, mesmo diante das dificuldades e das incertezas.