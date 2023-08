Você sabe o que é o Encceja? É o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, uma prova que permite obter o diploma do ensino fundamental ou médio para quem não concluiu os estudos na idade adequada.

Dessa forma, o Encceja é uma oportunidade para quem quer retomar os estudos, ingressar no ensino superior, conseguir um emprego melhor ou simplesmente realizar um sonho pessoal.

Mas como se preparar para a prova Encceja 2023? Neste artigo, vamos dar algumas dicas para você se sair bem no exame e conquistar o seu certificado. Acompanhe!

Conheça o edital e o cronograma do Encceja 2023

A primeira dica é conhecer o edital e o cronograma do Encceja 2023, que estão disponíveis no site do Inep. Lá, você vai encontrar os subsídios sobre o exame. Por exemplo, como as datas de inscrição, de aplicação das provas, de divulgação dos resultados, entre outras.

Além disso, você vai saber quais são os requisitos para participar do exame. Aliás, o candidato deve ter, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental. Enquanto a idade mínima de 18 anos completos para o ensino médio, na data de realização da prova.

Além disso, saiba que os documentos necessários para se inscrever, são o CPF e um documento de identidade com foto. Por fim, ao ler o edital, ainda vai saber como solicitar a isenção da taxa de inscrição, caso se enquadre em alguma das situações previstas no edital.

Mas, fique atento ao prazo de inscrições, que vai de 28 de agosto a 26 de setembro de 2023. Para se inscrever, você deve acessar o Sistema Encceja e preencher o formulário online. Em seguida, você também deve indicar a unidade da Federação e o município onde deseja fazer as provas. Por fim, deve preencher qual é o nível de ensino que deseja a certificação (fundamental ou médio) e as áreas de conhecimento em que quer ser avaliado.



Saiba como será a prova do Encceja 2023

Em segundo lugar, você deve saber como será a prova do Encceja 2023. Então, saiba que a aplicação ocorrerá no dia 27 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal. Em seguida, saiba que a prova será composta por quatro provas objetivas, com 30 questões cada uma, e uma redação.

A prova terá duração de quatro horas no período matutino (das 9 h às 13 h) e cinco horas no período vespertino (das 15 h 30 às 20 h 30), seguindo o horário oficial de Brasília. Por isso, você deve chegar ao local de prova com antecedência, portando um documento de identidade com foto e uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Você também deve levar o cartão de confirmação de inscrição, que informa o local de prova e outras orientações.

Para ser aprovado no exame, você precisa obter no mínimo 100 pontos em cada uma das provas objetivas e no mínimo 5 pontos na redação. Além disso, você pode utilizar o resultado do exame para obter a certificação completa ou parcial de conclusão dos estudos.

A certificação completa é concedida quando você obtém a nota mínima em todas as áreas de conhecimento. A certificação parcial é concedida quando você obtém a nota mínima exigida em uma ou mais áreas de conhecimento, mas não em todas.

Faça um planejamento de estudos para o Encceja 2023

A terceira dica é fazer um planejamento de estudos para o Encceja 2023. Em resumo, que consiste em organizar o seu tempo e as suas atividades de acordo com os seus objetivos e a sua disponibilidade. Portanto, um bom planejamento de estudos deve levar em conta os seguintes aspectos: