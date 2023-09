Como será o CLIMA em SETEMBRO?

Setembro está se aproximando e, com ele, chegam as mudanças climáticas características da transição do inverno para a primavera. Neste ano, em particular, espera-se que o mês seja influenciado pelo El Niño, trazendo efeitos significativos em diversas regiões do Brasil.

Neste artigo, vamos explorar as previsões para o clima no mês de setembro, destacando as temperaturas, a ocorrência de chuvas e tempestades, além de outras previsões meteorológicas que podem ocorrer durante esse período.

A transição do inverno para a primavera

Setembro marca o início da primavera meteorológica, que compreende o trimestre de setembro a novembro. Embora o inverno astronômico termine apenas no dia 23 de setembro, os sinais da primavera já são visíveis na natureza, com o canto dos pássaros e as árvores florescendo.

Em muitas regiões do Brasil, setembro é um mês de transição entre a seca e a chuvosa. No Centro do Brasil, por exemplo, a segunda metade do mês marca o retorno gradual das chuvas, que se anteciparam neste ano e já vieram em agosto. No entanto, no Sul do país, setembro é conhecido historicamente por ter altos volumes de chuva, com episódios passados ??de cheias de rios e enchentes.

Temperaturas em Setembro

As temperaturas em setembro variam de acordo com a região do país. Em Porto Alegre, por exemplo, as médias mínimas e máximas históricas para o mês são de 13,3ºC e 22,8ºC, respectivamente. Já em São Paulo, a média mínima é de 14,9ºC, enquanto a média máxima é de 25,2ºC. Esses valores são baseados nas normais climatológicas da série 1991-2020.

No Centro-Sul do Brasil, a previsão é de que setembro seja marcado por temperaturas acima da média histórica. As áreas mais ao Sul do país devem ter mais dias de temperatura agradável ou amena, enquanto no Centro-Oeste e na parte do Sudeste, as temperaturas podem ser significativamente altas, com ocorrência de dias de calor intenso.

Previsão de chuvas em Setembro

A previsão para o mês de setembro é de chuvas acima da média em diversas regiões do país. No Centro-Oeste e no Sudeste, o padrão de chuva acima da média mensal deve persistir ao longo do mês. A região Sul é a que mais terá chuvas, com a perspectiva de ocorrência bem acima da média em algumas localidades. Alguns podem registrar acumulações de chuva de lugares até 300 mm a 500 mm apenas durante setembro.

A projeção de anomalia de ocorrência do modelo climático norte-americano CFS indica chuva acima da média em muitos locais do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Além disso, o modelo meteorológico europeu também aponta para um padrão climático mais chuvoso no Sul do Brasil e chuvas próximas ou acima da média no Centro do país.

No entanto, é importante ressaltar que setembro é um mês de transição e variações podem variar. É necessário acompanhar as atualizações atmosféricas para obter informações mais precisas sobre as condições climáticas em cada região.

O fenômeno El Niño

Neste ano, o mês de setembro será influenciado pelas características do El Niño. De acordo com os dados da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos), a anomalia de temperatura da superfície do mar na região Niño 3.4, no Pacífico Equatorial Central, atingiu pela primeira vez a faixa de El Niño forte (+1,5ºC a +1,9ºC).

Esse fenômeno é conhecido por causar mudanças severas no clima global, afetando as temperaturas e os padrões de chuva em várias regiões. No caso do Brasil, espera-se que o El Niño tenha impactos na distribuição e quantidade de chuvas, principalmente no Sul do país.

Ocorrência de tempestades e ciclones extratropicais

Setembro é um mês em que ocorre um aumento dos episódios de tempo severo no Sul do Brasil, principalmente devido à chegada de frentes frias. Com a presença do El Niño, a atmosfera tende a ficar mais quente, úmido e assustador, favorecendo a formação de tempestades.

Os temporais não serão necessariamente mais intensos, mas podem ocorrer em maior número. É importante ressaltar que a ocorrência de tempestades está relacionada ao encontro de massas de ar frio e quente, o que pode gerar instabilidade climática.

Além disso, setembro é um mês programado para a formação de ciclones extratropicais no Atlântico Sul, especialmente nas latitudes médias do continente. Esses sistemas meteorológicos podem ocorrer principalmente nos litorais da Argentina, Uruguai e, às vezes, na costa do Sul do Brasil.

Consultando os Mapas

Se você deseja consultar os mapas meteorológicos e acompanhar as observações para o mês de setembro, você pode acessar a seção de mapas no site da MetSul. Lá, você encontrará informações sobre chuva, temperatura, vento, umidade, pressão atmosférica, entre outras variáveis.

Esses mapas são atualizados regularmente, de acordo com cada simulação, e podem auxiliar na compreensão das condições climáticas em diferentes regiões. Em resumo, setembro será um mês de transição para a primavera, com temperaturas acima da média em grande parte do Centro-Sul do Brasil.

As chuvas devem persistir acima da mídia em diversas regiões, principalmente no sul do país. Além disso, é importante estar atento aos episódios de tempo severo, como tempestades e ciclones extratropicais, que podem ocorrer durante esse período.

Acompanhe as variações climáticas e esteja preparado para as variações climáticas que setembro pode trazer.

Lembre-se sempre de consultar fontes confiáveis ??e atualizadas para obter informações precisas sobre o clima.