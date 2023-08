O mês de agosto é marcado por temperaturas amenas e baixa umidade do ar em grande parte do Brasil, mas também por chuvas intensas e frio rigoroso em algumas regiões.

Neste artigo, vamos conferir como será o clima no dia 15 de agosto de 2023, segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Região Norte: calor e pancadas de chuva

A Região Norte terá um dia típico de verão amazônico, com calor e pancadas de chuva à tarde e à noite. Desse modo, a temperatura máxima pode chegar a 36 °C em Palmas (TO) e a mínima pode ficar em 19 °C em Rio Branco (AC). A umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%.

Ademais, o INMET emitiu um alerta amarelo (perigo potencial) para risco de chuvas intensas até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h no Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará.

Essas condições climáticas são favoráveis para a formação de nuvens carregadas que podem provocar fortes rajadas de vento e queda de granizo.

Além disso, as chuvas podem causar alagamentos e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis. Por isso, é importante ficar atento aos avisos da Defesa Civil e evitar se expor ao perigo.

Clima na Região Nordeste: sol entre nuvens e chuva no litoral

A Região Nordeste terá um dia de sol entre nuvens e chuva no litoral, principalmente no leste da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Dessa forma, a temperatura máxima pode atingir 37 °C em Teresina (PI) e a mínima pode cair para 21 °C no Piauí e Bahia. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 80%. Aliás, o INMET não emitiu nenhum alerta para esta região.

A chuva no litoral nordestino tem como causa a influência dos ventos alísios que trazem umidade do oceano para o continente. Essa chuva é mais frequente no inverno, mas pode ocorrer em qualquer época do ano. Ademais, ela ajuda a amenizar o calor e a melhorar a qualidade do ar nas cidades costeiras.



Você também pode gostar:

Região Centro-Oeste: tempo seco e quente

A Região Centro-Oeste terá um dia de tempo seco e quente, com poucas nuvens e possibilidades de chuvas isoladas no Mato Grosso do Sul. A temperatura máxima pode alcançar 36 °C em Cuiabá (MT) e a mínima pode ficar em 17 °C em Brasília (DF) e Goiânia (GO).

A umidade relativa do ar pode chegar a valores críticos, abaixo de 20%, especialmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, o INMET emitiu um alerta amarelo para tempestade em todo o Centro-Oeste.

Região Sudeste: frente fria provoca chuva e clima tem queda de temperatura

A Região Sudeste terá um dia de frente fria provocando chuva e queda de temperatura, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Minas Gerais e leste de São Paulo.

Desse modo, a temperatura máxima pode ficar em 25 °C no Rio de Janeiro (RJ) e a mínima pode despencar para 15 °C em São Paulo (SP). Enquanto, a umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

O INMET emitiu um alerta laranja para risco de tempestade com raios, granizo, chuvas intensas e vendaval no Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de São Paulo.

A frente fria é um sistema meteorológico que se forma quando uma massa de ar frio e seco avança sobre uma massa de ar quente e úmido. Esse encontro provoca a formação de nuvens e chuva, que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas e ventania. Desse modo, a frente fria também provoca a queda de temperatura, que pode ser acentuada em algumas áreas.

Região Sul: frio intenso e neve na serra

A Região Sul terá um dia de frio devido à massa de ar polar que avança pelo sul do país. A temperatura máxima pode ser de apenas 26 °C em Porto Alegre (RS) e a mínima pode chegar a 9 °C. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 90%. O INMET não emitiu alertas para a região sul.

A massa de ar polar é uma grande porção de ar frio que se origina nas regiões polares e se desloca em direção ao Equador. Ela traz o frio intenso para o sul do Brasil, que pode durar vários dias. Enquanto, em algumas situações, a massa de ar polar pode provocar a ocorrência de neve nas áreas mais altas da serra, onde a temperatura fica abaixo de zero.

Prepare-se para as mudanças climáticas do dia de hoje antecipadamente, e esteja preparado sobre o clima de sua região. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o clima na sua cidade ou região, você pode acessar o site do INMET, que é extremamente confiável.