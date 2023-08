como será o tempo no Brasil no dia 16/08?

Você já sabe como vai estar o tempo na sua cidade no dia 16 de agosto de 2023? Se você está planejando alguma atividade ao ar livre, ou se quer saber se vai precisar levar um guarda-chuva ou um casaco, é bom ficar atento à previsão do tempo.

Neste artigo, vamos mostrar como será o clima nas diferentes regiões do Brasil, baseado nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Por isso, acompanhe!

Região Norte: sol, calor e chuva forte em alguns pontos

A região Norte terá um dia de sol forte e sensação térmica alta nas regiões sul do Amazonas, sudoeste do Pará e norte de Rondônia em algumas regiões do estado.

Mas, em outras localidades como o norte do Amazonas, o nordeste do Pará e o sul de Roraima terão muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde e à noite. Nessas regiões, há risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos no trânsito.

As temperaturas ficarão elevadas, variando entre 20 °C e 35 °C. A umidade do ar será alta, entre 60% e 95%. Logo, o INMET emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em alguns municípios dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Região Nordeste: sol predominante e chuva fraca no litoral leste

A região Nordeste terá um dia de sol com poucas nuvens e sem chuva na maior parte da área. Assim, o tempo seco favorecerá a alta incidência de radiação solar e a baixa umidade relativa do ar. Essas condições podem provocar desconforto respiratório, ressecamento da pele e dos olhos, e aumento do risco de incêndios.

No entanto, haverá possibilidade de chuva fraca no litoral leste, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. A chuva no litoral leste será causada pela circulação dos ventos úmidos que sopram do mar para a costa. Desse modo, essa chuva será passageira e não atrapalhará as atividades ao ar livre.



O INMET emitiu alerta amarelo (perigo potencial) de vendaval, com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h, em quase todos os estados da região nordeste.

As temperaturas ficarão entre 21 °C e 32 °C. A umidade do ar será baixa, entre 20% e 50%. Desse modo, o INMET emitiu um aviso de perigo potencial para baixa umidade em alguns municípios dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

Região Centro-Oeste: sol forte e ar muito seco

A região Centro-Oeste terá um dia de sol com algumas nuvens e sem chuva. As temperaturas ficarão entre 18 °C e 37 °C. A umidade do ar será muito baixa, entre 10% e 30%. Então, o INMET emitiu um aviso de perigo para baixa umidade em todos os municípios dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

A falta de chuva há mais de dois meses tem deixado a vegetação seca e vulnerável ao fogo. Além disso, a baixa umidade do ar pode causar problemas de saúde como irritação nos olhos, nariz e garganta, dor de cabeça, tontura e cansaço.

Região Sudeste: sol entre nuvens e chuva fraca no litoral de SP e RJ

A região Sudeste terá um dia de sol com algumas nuvens e sem chuva na maior parte da área. Assim, o tempo ficará estável, com sol entre nuvens e sem chuva. A temperatura ficará agradável, sem extremos de calor ou frio.

No entanto, haverá possibilidade de chuva fraca no litoral sul de São Paulo e no litoral norte do Rio de Janeiro. A chuva no litoral de SP e RJ será provocada pela passagem de uma frente fria pelo oceano. Portanto, essa frente fria também provocará uma queda na temperatura nessas áreas, trazendo um alívio para o calor dos últimos dias.

As temperaturas ficarão entre 13 °C e 32 °C. A umidade do ar será moderada, entre 30% e 70%.

Região Sul: sol e temperatura amena

A região Sul terá um dia de sol com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas ficarão entre 10 °C e 28 °C. A umidade do ar será confortável, entre 40% e 80%. A região Sul terá um dia típico de inverno, com temperaturas amenas e clima seco. Enquanto, o sol aparecerá desde cedo em todos os estados, favorecendo as atividades ao ar livre.

O dia 16 de agosto de 2023 será marcado por temperaturas altas na maior parte do Brasil, com exceção da região Sul, que terá um clima mais ameno. A chuva será escassa na maior parte do país, exceto na região Norte, que terá pancadas isoladas.

A umidade do ar será crítica na região Centro-Oeste, que enfrenta uma forte estiagem. Por isso, é importante se hidratar bem e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia.