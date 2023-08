Um novo concurso do Tribunal de Contas foi liberado. Dessa vez, o edital é para o TCE BA- Bahia. Ao todo são 20 vagas com salários acima de R$ 10 mil.

Os interessados nas vagas de Auditor Estadual de Controle Externo poderão se inscrever no portal FGV entre os dias 28 de agosto e 5 de outubro. A taxa de participação é de R$ 107,00 e as provas acontecerão no dia provas 10 de dezembro.

Como serão as provas do concurso do Tribunal de Contas?

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 10 de dezembro, em Salvador, Bahia.

As provas objetivas serão compostas por 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas e uma resposta correta. A etapa valerá o total de 80 pontos.

As provas objetivas contarão com conhecimentos gerais e específicos. Para ser aprovado, será preciso:

Acertar, no mínimo, 28 questões de Conhecimentos Específicos; e

Acertar, no mínimo, 40 questões do total da Prova Objetiva.

Sobre a fase discursiva será composta por 2 questões dissertativas de Conhecimentos Específicos a serem respondidas em até 20 linhas cada, valendo 15 pontos cada questão. O total desta etapa será 30 pontos.

Conteúdo programático concurso do Tribunal de Contas



Veja a seguir o que vai cair nas provas do concurso do Tribunal de Contas

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação e Compreensão de texto. Organização estrutural dos textos. Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade. Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção; características específicas de cada modo. Tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório; características específicas de cada tipo. Textos literários e não literários. Tipologia da frase portuguesa. Estrutura da frase portuguesa: operações de deslocamento, substituição, modificação e correção. Problemas estruturais das frases. Norma culta. Pontuação e sinais gráficos. Organização sintática das frases: termos e orações. Ordem direta e inversa. Tipos de discurso. Registros de linguagem. Funções da linguagem. Elementos dos atos de comunicação.

Estrutura e formação de palavras. Formas de abreviação. Classes de palavras; os aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais de substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e interjeições; os modalizadores. Semântica: sentido próprio e figurado; antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos. Polissemia e ambiguidade. Os dicionários: tipos; a organização de verbetes. Vocabulário: neologismos,

arcaísmos, estrangeirismos; latinismos. Ortografia e acentuação gráfica. A crase.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

Proposições, valor-verdade, negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência, proposições compostas. Equivalências lógicas. Problemas de raciocínio: deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas e/ou eventos fictícios dados. Diagramas lógicos, tabelas e gráficos. Conjuntos e suas operações. Números naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações. Representação na reta. Unidades de medida: distância, massa e tempo. Representação de pontos no plano cartesiano. Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro e do segundo graus. Porcentagem e proporcionalidade direta e inversa. Sequências, reconhecimento de padrões, progressões aritmética e geométrica. Juros. Geometria básica: distâncias e ângulos, polígonos, circunferência, perímetro e área. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. Medidas de comprimento, área, volume. Princípios de contagem e noção de probabilidade.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL

Lei Orgânica do TCE/BA. Regimento interno vigente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

Outro concurso TCE

O concurso TCE PA ( Tribunal de Contas do Estado do Pará) vai ter novo edital em breve. O certame foi autorizado na terça-feira, 08 de agosto.

Apesar de que ainda não foram divulgados cargos e vagas que serão ofertados no novo edital, é grande a expectativa para o concurso.

A portaria autorizativa deve sair nos próximos dias. Somente com este documento é que dará início a escolha da comissão do concurso TCE PA.

Logo em seguida, a banca organizadora vai receber as inscrições e viabilizar as etapas no certame.

Último concurso TCE PA

O último edital foi liberado em 2016. Ao todo foram ofertadas 95 vagas em todos os níveis de escolaridade. O Cebraspe foi a empresa organizadora. Confira as vagas para médio e superior:

Para médio do concurso TCE PA

auxiliar técnico de controle externo nas áreas administrativa – 10 vagas

auxiliar técnico de controle externo na área de informática – 2 vagas

Para nível superior