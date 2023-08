O concurso SP Regula teve o edital publicado. Ao todo são 150 vagas para médio e superior. Porém, muitas pessoas têm dúvidas sobre como serão as provas do certame.

Antes de mais nada, é importante pontuar que as inscrições poderão ser feitas no portal da banca Vunesp. Período: 22/8 a 20/9. As taxas são:

Técnico: R$ 57,00

Analista: R$ 98,00

Fiscal: R$ 118,00.

Como serão as provas do concurso SP Regula?

O concurso vai contar com algumas fases, sendo:

Prova objetiva;

Prova dissertativa – Redação;

Prova dissertativa – Estudo de caso (nível superior); e

Prova de títulos (nível superior).

A fase objetiva vai acontecer em datas diferentes:

29/10 – Fiscal de Serviços Públicos

19/11 – Técnico e Analista de Serviços Públicos.

As disciplinas variam a depender do cargo. Veja:

Técnico

Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico

Noções de Informática

Administração Pública

Legislação Municipal Específica



Analista

Área I Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio Lógico Noções de Informática Administração Financeira Orçamentária do Setor Público Legislação Municipal Específica Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Administrativo Teoria da Administração Área II Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio Lógico Noções de Informática Administração Financeira Orçamentária do Setor Público Legislação Municipal Específica Sistemas e Linguagens de Programação Gestão de Informações Engenharia de Software Gestão da Tec.da Informação e Governança de dados Área III Língua Portuguesa Noções de Informática Administração Financeira Orçamentária do Setor Público Legislação Municipal Específica Direito Constitucional Direito Administrativo Direito Econômico e Concorrencial Direito Civil e Empresarial Direito do Trabalho Área IV Língua Portuguesa Noções de Informática Administração Pública Legislação Ambiental Aspectos Técnicos do Saneamento Ambiental Normas Técnicas Sanitárias Noções de Engenharia Ambiental Legislação Municipal Específica Área V Língua Portuguesa Noções de Informática Administração Pública Legislação Municipal Específica Planejamento e Orçamentação de Obras Noções de Urbanismo Normas de Proteção ao Patrimônio Histórico Área VI Fiscal de Serviços Públicos Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio Lógico Noções de Informática Administração Financeira Orçamentária do Setor Público Legislação Municipal Específica Noções de Direito Adm. Ênf. em Concessões e Contr. Adm. Noções de Planejamento e Orçamento de Obras e Projeto. Língua Portuguesa Noções de Informática Administração Pública Orçamento e Contabilidade Pública Gestão Financeira e Contábil Métodos de Regulação Econômica Macroeconomia com ênf. an. impacto. pol. públ. Auditoria Contábil Legislação Municipal Específica



A prova de redação será para técnico, ja a fase dissertativa será para nível superior. De acordo com o edital, a prova dissertativa, o candidato deverá escrever texto dissertativo-argumentativo sobre determinado tema. No caso da prova de estudo de caso, o edital SP Regula buscará avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo.

Vagas concurso SP Regula

Confira os cargos ofertados no concurso:

Nível médio Técnico em Fiscalização de Serviços Públicos: 36 vagas ampla // 2 vagas PcD // 10 vagas candidatos negros



Nível superior Analista de Regulação de Serviços Públicos Área I – Administrativo: 6 vagas ampla // 1 vaga candidatos negros Área II – Tecnologia da Informação: 1 vaga ampla; Área III – Direito: 9 vagas ampla // 1 vaga PcD // 2 vagas candidatos negros Área IV – Meio Ambiente: 5 vagas ampla // 1 vaga candidatos negros Área V – Infraestrutura: 7 vagas ampla // 1 vaga PcD // 2 vagas negros Área VI – Econômico-Financeira: 7 vagas ampla // 2 vagas candidatos negros; e Fiscal de Serviços Públicos: 43 ampla // 3 PcD // 11 vagas candidatos negros.



Os salários variam a depender da carreira:

Técnico em Fiscalização de Serviços Públicos: R$ 2.800,00;

Analista de Regulação de Serviços Públicos: R$ 8.500,00; e

Fiscal: R$ 5.600,00.

Requisitos concurso SP Regula

Os requisitos são:

Técnico em Fiscalização de Serviços Públicos Nível médio de formação

Analista de Regulação de Serviços Públicos Formação completa de nível superior ou habilitação legal correspondente com a área de atuação

Fiscal Formação de nível superior.