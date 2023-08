como serão as provas do NOVO edital?

O concurso TC DF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) deverá ter novo edital em breve. A seleção já conta com banca contratada.

A Cebraspe será a empresa que vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. Com edital iminente, informações sobre vagas e quantitativo já foram divulgadas.

Vagas concurso TC DF

Ao todo serão 23 vagas para nível superior. Os cargos serão divididos do seguinte modo:

auditor na área especializada – 10 vagas

auditor de controle externo – área especializada em tecnologia da informação -3 vagas

analista administrativo de controle externo – 10 vagas

Os salários são atrativos sendo R$ 11.282,45 para os analistas e R$ 19.235,88 para auditores. As taxas de inscrição cobradas serão:

auditores – R$ 158

analistas – R$ 119

Como serão as provas do concurso TC DF?

O certame será composto de algumas fases. São elas:

provas objetivas

provas dissertativas

perícia médica

heteroidentificação (para candidatos negros)



As provas deverão acontecer apenas em Brasília.

Como foi o último concurso TC DF

O último concurso aconteceu em 2021 e ofertou vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de procurador.

A banca organizadora foi a Cebraspe e os salários são de R$ 33.689,10. A primeira fase contou com 200 questões divididas da seguinte forma:

conhecimentos em direito,

controle externo da administração pública

legislação

As outras fases foram:

duas avaliações discursivas;

exame oral;

análise de títulos.

Outros concursos para Tribunal de Contas

O concurso TCE BA ( Tribunal de Contas do Estado da Bahia) tornou-se iminente na sexta-feira, 28 de julho. Isso porque, a banca foi oficialmente contratada.

A empresa será a FGV e será responsável por receber as inscrições, assim como, viabilizar as etapas do concurso.

Vagas concurso TCE BA Serão ofertadas 20 vagas para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, contudo, a expectativa era para 42 vagas. Das 20 vagas, 5% (1 vaga) serão reservadas a Pessoas com Deficiência (PCDs) e 30% (6 vagas) para negros. Sobre a remuneração, a carga horária será de 30 horas e salários acima de R$ 9 mil. Como serão as provas do concurso TCE BA ? As avaliações serão divididas em duas fases, sendo divididas da seguinte forma: 1ª Etapa: Provas Objetivas compostas por 80 questões de múltipla escolha referentes a conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; A) Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Legislação Específica

B) Conhecimentos Específicos Direito constitucional Direito Administrativo Administração Financeira e Orçamentária Auditoria Governamental Controle Externo Contabilidade Geral Contabilidade Pública Engenharia

2ª Etapa: Prova Discursiva, compostas por 2 questões discursivas relativas aos conteúdos de conhecimentos específicos e especializados, de caráter eliminatório e classificatório. Nesta fase, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na Prova Escrita Objetiva em até 30 vezes o número de vagas disponibilizadas. Como foi o último concurso TCE BA O último concurso TCE BA aconteceu em 2013 e foram 45 vagas para nível superior. A banca organizadora foi a FGV. As oportunidades foram divididas do seguinte modo: auditor de controle externo – 25 vagas

agente público – 20 vagas Os candidatos do concurso TCE BA foram avaliados mediante estas fases: prova objetiva

prova dissertativa O cargo de auditor contou com as seguintes disciplinas língua portuguesa

raciocínio lógico matemático

administração pública

direito constitucional

direito administrativo

direito civil

direito processual civil

direito penal

contabilidade geral e governamental

auditoria governamental

controle externo Para agente público: língua portuguesa

raciocínio lógico matemático

legislação institucional

direito administrativo

direito processual civil

contabilidade

gestão de pessoas nas organizações

gestão de materiais. Outros concursos TCE O concurso TCE SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) pode ter uma excelente novidade para os aprovados em breve. Os servidores poderão contar com novos salários. Isso porque, o presidente do órgão, Sidney Estanislau Beraldo, encaminhou recentemente junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o projeto de lei complementar 103/2023, que tem o intuito de conceder um reajuste de 5,6% aos servidores, no sentido de garantir a reposição inflacionária de 2022. Vagas e novo concurso TCE SP A proposta será apresentada e deve iniciar as tramitações internas. Caso seja aprovada, os próximos servidores já contarão com novos valores. Vale lembrar que o novo edital já tem banca definida. A FGV será a empresa organizadora. O quantitativo de vagas ainda não foi anunciado, contudo, tudo indica que as oportunidades serão para os cargos de auxiliar técnico de fiscalização na área de tecnologia da informação e agente de fiscalização, na área de tecnologia da informação. As oportunidades serão para médio e superior e os salários poderão alcançar R$ 13 mil. O salário de nível médio será de R$ 6.373,63. Os novos valores contarão com acréscimo de 5,6%. Como foi o último concurso TCE SP O último edital do concurso TCE SP foi anunciado em 2017 e ofertou as seguintes oportunidades: 133 vagas para o cargo de agente de fiscalização, sendo 97 para agente de fiscalização e 36 para agente de fiscalização na área de administração, ambos com necessidade de formação em áreas específicas. Os salários iniciais foram de R$ 12.984,88 e o certame contou com a Vunesp como banca. A prova contou com 80 questões e foi dividida da seguinte forma: conhecimentos gerais – 40 questões

conhecimentos específicos – 40 questões Já no ano de 2015, o órgão realizou uma seleção para o preenchimento de 125 vagas para o cargo de auxiliar de fiscalização financeira, com inicial de R$ 4.606,80 . Neste caso, a banca foi a Fundação Carlos Chagas (FCC). Foram 70 questões divididas do seguinte modo: conhecimentos gerais – 30

conhecimentos específicos – 40